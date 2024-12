Les dirigeants du G7 demandent un processus de transition pacifique et inclusif en Syrie

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Après une réunion virtuelle dirigée par la présidence italienne, le G7 a exprimé l'espoir que la fin du régime de l'ancien leader syrien permettra d'ouvrir une transition pacifique et ordonnée par le biais de la définition d'un "processus politique inclusif".

La veille, le G7 avait déjà publié un communiqué dans lequel il appelait au respect de la souveraineté de la Syrie et réitérait son soutien à la La Force des Nations unies chargée d'observer le désengagement, qui surveille le plateau du Golan entre Israël et la Syrie.

"Nous ... apportons notre plein soutien à un processus de transition politique inclusif dirigé et contrôlé par la Syrie dans l'esprit des principes de la résolution 2254 du Conseil de sécurité des Nations unies", a indiqué le communiqué.

Dans ce cadre, le G7 est prêt à appuyer un processus de transition qui mène à "une gouvernance crédible, inclusive et non sectaire qui assure le respect de l'État de droit, des droits humains universels, y compris les droits des femmes, la protection de tous les Syriens, y compris les minorités religieuses et ethniques, la transparence et la responsabilité".

Xinhua/VNA/CVN