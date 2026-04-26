51 ans de la réunification nationale

Le dirigeant Tô Lâm rend hommage à des dirigeants révolutionnaires prédécesseurs

À l’occasion du 51 e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975 - 30 avril 2026), à Hô Chi Minh-Ville, dans l’après-midi du 26 avril, le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm, accompagné d’une délégation du Comité central du Parti, s’est rendu pour offrir de l’encens en hommage à des dirigeants révolutionnaires prédécesseurs à leurs domiciles.

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Photo : VNA/CVN

Le dirigeant Tô Lâm et sa délégation ont respectueusement déposé des fleurs et brûlé de l’encens en mémoire des secrétaires généraux du Parti, Lê Duân, Nguyên Van Linh, le président du Conseil d’État, Vo Chi Công, le président Lê Duc Anh, le président du Conseil des ministres Pham Hùng et le Premier ministre Vo Van Kiêt.

Le secrétaire général du Parti, Lê Duân (1907-1986), élève éminent du Président Hô Chi Minh, a consacré toute sa vie à la cause du Parti et de la nation, avec 60 années d’activité révolutionnaire, dont 26 ans consécutifs en tant que premier secrétaire puis secrétaire général du Comité central du Parti.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti, Nguyên Van Linh (1915-1998), au cours de près de 70 années d’activité dans de nombreux domaines et localités, a apporté d’importantes contributions à la cause révolutionnaire. Parmi ses contributions les plus marquantes figurent les célèbres articles de la rubrique "Những việc cần làm ngay" (Les choses à faire immédiatement), publiés dans le journal Nhân Dân (Le Peuple) sous le pseudonyme NVL.

Le président du Conseil d’État, Vo Chi Công (1912–2011), fut un dirigeant éminent, symbole d’intégrité, de simplicité et de dévouement. Avec près de 80 ans d’engagement révolutionnaire, il a contribué de manière significative à la lutte pour l’indépendance, à la réunification nationale ainsi qu’au processus de Dôi moi (Renouveau) du pays.

Photo : VNA/CVN

Le général d’armée et président Lê Duc Anh (1920-2019), avec plus de 80 ans d’activité révolutionnaire, a apporté d’importantes contributions à la cause du Parti et de la nation, demeurant profondément fidèle à l’idéal d’indépendance nationale associé au socialisme.

Le président du Conseil des ministres Pham Hùng (1912-1988), combattant révolutionnaire résolu et dirigeant respecté, a occupé de nombreuses fonctions importantes au service de la lutte de libération nationale et de la reconstruction du pays.

Le Premier ministre Vo Van Kiêt (1922-2008), figure majeure de la direction du Parti, a consacré près de 70 ans à la révolution. Il s’est impliqué activement dans la mise en œuvre de la politique du Renouveau, permettant d’accélérer le processus d’industrialisation, de modernisation et d’intégration économique mondiale du Vietnam.

VNA/CVN