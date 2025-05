Le PM appelle à porter la taille de l’économie à plus de 500 milliards de dollars

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présenté lundi 5 mai lors de la séance inaugurale de la 9 e session de la XV e Assemblée nationale, le Rapport d’évaluation complémentaire sur les résultats de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique et du budget de l’État en 2024 ; la situation de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique et du budget de l’État durant les premiers mois de 2025.

En 2024, l’économie s’est fortement redressée, avec un taux de croissance du PIB de 7,09% (le chiffre rapporté à l’Assemblée nationale étant de 6,8 à 7%), soit le meilleur taux de la région et parmi les plus élevés au monde ; portant la taille de l’économie vietnamienne à 476,3 milliards de dollars, progressant de 3 places, occupant le 32e rang mondial. Le PIB par habitant en 2024 a atteint 4.700 dollars, se rapprochant du seuil de revenu intermédiaire supérieur.

Photo : VNA/CVN

Trois percées stratégiques - perfectionnement des institutions, modernisation des infrastructures et développement des ressources humaines - ont été mises en œuvre de manière drastique, synchrone et efficace. La protection sociale, la sûreté et la sécurité des gens sont garanties dans l’esprit de "ne laisser personne de côté".

«Dans un contexte de nombreuses difficultés, les résultats obtenus en 2024 sont très louables, bien meilleurs qu’en 2023 dans la plupart des domaines, et hautement apprécié par la population de tout le pays et la communauté internationale, créant un élan pour la réforme, une force pour le développement, une atmosphère dynamique et une confiance ferme du peuple dans la direction du Parti», a souligné le chef du gouvernement.

Concernant la mise en œuvre du Plan de développement socio-économique au cours des premiers mois de 2025, le Premier ministre Pham Minh Chinh a mis en avant une croissance économique au premier trimestre estimée à 6,93%, soit la meilleure performance en glissement annuel par rapport à la période 2020-2025; ajoutant que de nombreuses localités ont affiché une croissance à deux chiffres.

Au cours des quatre premiers mois de l’année, la situation macroéconomique est restée globalement stable, l’inflation a été bien contrôlée et les principaux équilibres ont été assurés. Les recettes du budget de l’État ont atteint plus de 944.000 milliards de dôngs, soit 48% des estimations ou une augmentation de 26,3%; le chiffre d’affaires total des importations et des exportations est estimé à plus de 275 milliards de dollars, en hausse de 15%.

Parallèlement, les trois secteurs économiques - agriculture, foresterie et aquaculture ; industrie et construction ; et services - ont connu une croissance positive. L’infrastructure socio-économique s’est développée vers l’harmonie et la modernité, la priorité étant donnée aux projets clés et importants d’autoroutes, de lignes ferroviaires à grande vitesse, d’aéroports, de ports maritimes, d’infrastructures d’éducation, de santé, de social, d’éducation physique et de sports.

Mettre en œuvre résolument les tâches et les solutions

Le gouvernement a estimé que dans les temps à venir, la situation mondiale devrait continuer à connaître de nombreuses évolutions complexes et imprévisibles. Les défis, les opportunités et les avantages s’entremêlent, mais plus nombreux sont les difficultés et les défis, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Mais c’est aussi une opportunité pour le Vietnam de restructurer son économie, ses marchés, sa production, ses produits et ses exportations avec la détermination d’accélérer, de se détacher et de mener à bien les objectifs de développement socio-économique pour 2025 et le Plan quinquennal 2021-2025, a-t-il indiqué.

Afin d’atteindre l’objectif de croissance de 8% ou plus, une taille de l’économie de plus de 500 milliards de dollars (au 30e rang mondial ou un bond de deux places), un PIB par habitant en 2025 de plus de 5.000 dollars, le chef du gouvernement a demandé à tous les niveaux, branches et collectivités locales de continuer à mettre en œuvre de manière résolue, synchrone et efficace les tâches et les solutions fixées.

Plus précisément, il faut suivre de près la situation internationale et nationale, prévoir de manière proactive et apporter des réponses politiques flexibles, opportunes et efficaces, en particulier à la nouvelle politique tarifaire américaine ; donner la priorité à la promotion d’une croissance associée à la stabilité macroéconomique, au contrôle de l’inflation et à la garantie des grands équilibres économiques, a-t-il demandé.

En même temps, il faut ajuster le déficit budgétaire de l’État à 4-4,5% du PIB si nécessaire et économiser les dépenses, en particulier les dépenses courantes, pour augmenter les dépenses d’investissement pour le développement. Il est également nécessaire de mettre en œuvre la politique monétaire de manière proactive, flexible, opportune et efficace ; en association harmonieuse et étroite avec une politique budgétaire expansionniste raisonnable et ciblée et d’autres politiques, a-t-il poursuivi.

Le gouvernement demande d’accélérer le décaissement des capitaux d’investissement publics et de les utiliser de manière efficace, ciblée ; d’atteindre un taux de décaissement de 100% du plan en 2025. En particulier, il faut proactivement peaufiner les plans et négocier efficacement avec les États-Unis dans l’esprit de protéger les droits et intérêts légitimes et légaux du Vietnam, en vue de promouvoir un commerce équilibré et durable, sans affecter les accords internationaux auxquels le Vietnam est partie, a-t-il ajouté.

D’autres tâches consistent à institutionnaliser, à concrétiser et à mettre en œuvre de manière énergique et efficace les résolutions du Politburo, notamment la résolution N°57-NQ/TW sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique, la résolution N°59-NQ/TW sur l’intégration internationale, la résolution N°66-NQ/TW sur la réforme de l’élaboration et de l’application des lois, et la résolution N°68-NQ/TW sur le développement de l’économie privée.

Dans le courant de 2025, il faut supprimer au moins 30% des conditions commerciales et d’investissement inutiles; réduire d’au moins 30% les délais de traitement des procédures administratives et les coûts pour les entreprises, a exigé le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Le chef du gouvernement a appelé à réformer en profondeur la gouvernance de l’État et à perfectionner le modèle d’organisation du système politique dans l’esprit de "ne pas faire les choses à moitié, mais de les faire complètement et à fond"; à organiser la consultation publique sur la modification de la Constitution de 2023.

Il a exhorté à accélérer la restructuration économique, à établir un nouveau modèle de croissance, en prenant la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique comme moteur principal ; à continuer à innover, à améliorer l’efficacité opérationnelle et à mobiliser les ressources des entreprises publiques dans la mise en œuvre de grands projets à effet d’entraînement, rappelant que le pays vise à avoir plus de 3.000 km d’autoroutes et 1.000 km de routes côtières en 2025.

Tous les niveaux, branches et collectivités locales doivent se concentrer sur le développement de ressources humaines de haute qualité pour répondre aux demandes du marché, en particulier dans les domaines de l’intelligence artificielle, de la science des données, des semi-conducteurs, de la construction et de l’exploitation de chemins de fer à grande vitesse, et de l’énergie nucléaire.

Il faut également allouer des ressources pour réaliser l’exonération des frais de scolarité pour l’ensemble des élèves du secteur public, de la maternelle au lycée, dès l’année scolaire 2025-2026 ; continuer à investir dans le développement de la médecine préventive et des soins de santé primaires ; sans cesse améliorer la qualité des services de santé, en visant l’objectif d’une exonération des frais de santé pour tous ; et accélérer le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique dans tous les secteurs et domaines.

VNA/CVN