De nombreuses questions importantes dans tous les domaines sont examinées

>> La XVe Assemblée nationale inaugure sa 9e session à Hanoï

>> Des décisions stratégiques au cœur de la 9e session de l’Assemblée nationale

>> L’AN examine la modification de certains articles de la Constitution

Photo : Pham Kiên/VNA/CVN

Dans son discours d'ouverture, le président de l'AN, Trân Thanh Mân, a souligné l'importance historique de cette session, marquant une percée institutionnelle pour entrer dans une ère de modernisation, de numérisation, de transition verte et de développement durable.

L'AN siégera pendant 37 jours, en deux phases, pour débattre et décider du plus grand volume de travail jamais traité, avec de nombreux contenus majeurs dans les domaines suivants : législation constitutionnelle, supervision suprême et prise de décisions sur de grandes questions nationales.

Sur le plan législatif, les députés examineront pour adoption une résolution modifiant et complétant certains articles de la Constitution de 2013.

L'AN mettra en place un comité chargé du projet de modification constitutionnelle et organisera une large consultation publique, sur la base de laquelle le comité procédera à l'étude, à l'ajustement et à la finalisation du projet de résolution, qui sera soumis au vote avant le 30 juin 2025 pour entrer en vigueur dès le 1er juillet 2025.

L'AN examinera pour adoption 34 projets de loi, 14 projets de résolution et donnera son avis sur six autres projets de loi, dans des domaines clés tels que la structure organisationnelle de l'appareil d'État, la défense, la sécurité, la justice, les finances publiques, l'éducation, les sciences et technologies, l'innovation et la transformation numérique, etc.

Photo : Doan Tân/VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présenté un rapport complémentaire sur le plan de développement socio-économique et le budget de l'État. Il a indiqué que les 15 indicateurs majeurs pour 2024 ont été atteints, voire dépassés, notamment celui de la productivité du travail.

Au premier trimestre 2025, la croissance du Produit intérieur brut (PIB) est estimée à 6,93%, un record pour la période 2020 - 2025. Le gouvernement vise une croissance annuelle supérieure à 8%, une taille économique dépassant 500 milliards de dollars et un revenu moyen par habitant de plus de 5.000 dollars d'ici fin 2025.

Le chef du gouvernement a également souligné l'importance des négociations avec les États-Unis en faveur d'un commerce équilibré, durable et respectueux des engagements internationaux du Vietnam.

Ensuite, Phan Van Mai, président de la Commission économique et financière de l'AN, a présenté le rapport de vérification sur l'évaluation complémentaire de la mise en œuvre du plan de développement socio-économique et du budget de l'État pour l'année 2024, ainsi que sur la situation au cours des premiers mois de l'année 2025.

La Commission a proposé de prêter attention à la mise en œuvre des recettes budgétaires de l'État en 2024. Elle a demandé au gouvernement de fournir un rapport plus détaillé sur la situation des remboursements de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour l'année 2024, en veillant à l'exactitude des données et à la rapidité du traitement des remboursements.

Présentant le rapport synthétisant les opinions et les recommandations des électeurs envoyés à la 9e session, Dô Van Chiên, président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, a proposé que les organes compétents suivent de près la situation et conseillent rapidement le Parti et l'État pour ajuster les problèmes éventuels durant le processus de mise en œuvre de la réforme structurelle visant à rationaliser l'appareil administratif. De plus, il a insisté sur le besoin de renforcer la lutte contre les contrefaçons et l'éradication des escroqueries téléphoniques liées aux données personnelles.

Duong Thanh Binh, président de la Commission des aspirations du peuple et de la supervision de l'AN, a présenté un rapport récapitulatif sur les résultats du suivi du traitement des pétitions des électeurs adressées à la 8e session de la XVe législature.

Concernant les recommandations et les réponses apportées, un total de 2.033 pétitions a été recueilli lors des rencontres entre les députés et les électeurs, puis transmises aux autorités compétentes. Parmi celles-ci, 2.032 ont été traitées et répondues, soit un taux de résolution de 99,95%.

Le vice-président de l'AN, Nguyên Khac Dinh, a présenté un rapport demandant à l'AN d'examiner et de décider de modifier et de compléter un certain nombre d'articles de la Constitution de 2013 et un rapport sur la création d'un Comité chargé du projet de modification constitutionnelle.

En outre, les députés se sont réunis en groupes pour discuter de ces propositions.

