Les célébrations du Vesak animent les rives de la rivière des Parfums à Huê

Le 21 mai, sur la rive sud de la rivière des Parfums, dans le quartier de Thuân Hoa à Huê, l’Église bouddhique du Vietnam de Huê a organisé une cérémonie de mise à l’eau et d’installation de sept fleurs de lotus à l’occasion de la fête du Vesak 2570 du calendrier bouddhique.

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Photo : VNA/CVN

La cérémonie d’illumination de ces lotus, prévue dans la soirée du 24 mai, marquera l’ouverture des célébrations du Vesak. Les sept lotus symbolisent les sept pas sacrés accomplis par le Bouddha à sa naissance.

À cette occasion, plusieurs activités culturelles et spirituelles seront organisées, notamment des lectures de sutras au temple Tu Dam, une exposition consacrée à la culture bouddhique au Centre culturel bouddhiste Liêu Quan, des visites au cimetière des martyrs ainsi que des programmes caritatifs et d’aide sociale en faveur des personnes défavorisées. La cérémonie principale se tiendra le 31 mai, accompagnée d’un défilé de chars fleuris et d’un festival de lanternes au site patrimonial Nghinh Luong Dinh, sur la rive nord de la rivière des Parfums.

Parmi les temps forts figure également le Festival de la gastronomie végétarienne, organisé les 28 et 29 mai par l’Église bouddhique du Vietnam de Huê en coordination avec le comité d’organisation du Festival Huê 2026. L’événement, qui se déroulera dans la rue piétonne Nguyên Dinh Chiêu, réunira 56 stands proposant une centaine de plats préparés par des hôtels, restaurants et pagodes de Huê et d’autres localités. Plus de 5.000 visiteurs sont attendus.

Selon les organisateurs, la cuisine végétarienne ne répond pas uniquement à un besoin alimentaire, mais véhicule également une philosophie de vie fondée sur l’harmonie entre l’homme et la nature. À travers des plats à la fois simples et élaborés, le festival entend promouvoir un mode de vie vert et durable.

VNA/CVN