Sanctions disciplinaires contre des responsables de Bac Ninh et Quang Ninh

La 6 e session de la Commission centrale de contrôle du Parti s’est tenue les 8 et 20 mai à Hanoï, sous la présidence de Trân Sy Thanh, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président de ladite Commission.

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Lors de cette réunion, la Commission centrale de contrôle a examiné les rapports proposant des sanctions disciplinaires à l’encontre de membres du Parti dans les provinces de Quang Ninh et de Bac Ninh pour diverses violations.

Photo : VNA/CVN

Concernant la province de Quang Ninh, la Commission a conclu que Nguyen Duc Thanh, membre de la permanence du Comité provincial du Parti, secrétaire du Comité du Parti du Conseil populaire provincial et vice-président permanent du Conseil populaire provincial, ainsi que Diep Van Chien, membre de la permanence du Comité provincial du Parti et chef du Comité des affaires intérieures du Comité provincial du Parti de Quang Ninh, avaient connu une dégradation de leur idéologie politique, de leur morale et de leur mode de vie.

En violation des règlements du Parti et des lois de l’État dans l’exercice de leurs fonctions, notamment en matière de lutte contre la corruption, des règles relatives aux comportements interdits aux membres du Parti ainsi que les obligations d’exemplarité, ils ont provoqué des conséquences particulièrement graves, portant atteinte à la réputation des organisations du Parti, des autorités locales et des organismes concernés.

S’agissant de la province de Bac Ninh, Bui Van Hai, ancien membre du Comité central du Parti, secrétaire du Comité provincial du Parti, secrétaire de la délégation du Parti et président du Conseil populaire provincial, a enfreint les règlements du Parti et les lois de l’État dans l’exercice des fonctions et missions qui lui étaient confiées, notamment en matière de lutte contre la corruption, le gaspillage et les pratiques malsaines. Il a également violé les règles relatives aux comportements interdits aux membres du Parti ainsi qu’à l’exemplarité des cadres, provoquant des conséquences très graves et portant atteinte au prestige des organisations du Parti ainsi que des autorités et organismes concernés.

Par ailleurs, un groupe d'anciens dirigeants de la province, comprenant notamment Nguyen Van Linh, ancien vice-secrétaire du Comité provincial du Parti, président du Comité populaire provincial; Lai Thanh Son, ancien membre de la permanence du Comité du Parti, vice-président permanent du Comité populaire provincial, ainsi que plusieurs anciens directeurs de Services du plan et de l’investissement, des transports, de la construction, des finances, de l’agriculture et du développement rural, a violé les règlements du Parti et les lois de l'État dans l'exercice de leurs responsabilités et tâches ainsi que dans la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines..., entraînant des conséquences très graves et affectant très négativement la réputation de leurs organisations du Parti et de leurs lieux de travail.

Compte tenu de la nature et de la gravité de ces violations, la Commission centrale de contrôle a décidé d’infliger un avertissement disciplinaire à Nguyen Van Linh, Lai Thanh Son ainsi qu’aux six anciens responsables mentionnés, à savoir Trinh Huu Thang, Bui The Son, Pham Giang, Nguyen Tien Coi, Nguyen Van Khai et Nguyen Van Son.

Parallèlement, elle a soumis aux autorités compétentes la demande d'examen et de mise en œuvre de sanctions disciplinaires à l'égard de Nguyen Duc Thanh, Diep Van Chien et Bui Van Hai.

En clôture de session, la Commission centrale de contrôle a également traité des dénonciations contre deux organisations et deux membres du Parti, tout en résolvant des plaintes liées à la discipline partisane des deux cas et d'autres questions importantes.

VNA/CVN