Le Vietnam muscle sa lutte contre la violation de la propriété intellectuelle

Le Vietnam intensifie sa lutte contre la violation de la propriété intellectuelle, dont le phénomène n’est pas nouveau mais a pris de l’ampleur, notamment le piratage du contenu numérique sous des formes sophistiquées.

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Quelques heures seulement après la diffusion gratuite du film Mua do (Pluie rouge) sur TV360, des centaines de sites web le redistribuaient illégalement. De même, Tho oi ! (Lapin !) a été enregistré clandestinement et mis en ligne sur des plateformes de piratage quelques jours seulement après sa sortie en salles.

Photo : VNA/CVN

Les chiffres du Département du cinéma relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme montrent que plus de 400 sites web en vietnamien diffusent des dizaines de milliers de films sans posséder les droits d’auteur. Ces plates-formes monétisent l’audience en proposant des formats publicitaires en échange de l’accès à des contenus vidéo piratés, des jeux d’argent, des forfaits VIP, des cartes virtuelles ou les formules de visionnage en haute définition.

Les droits liés au sport sont particulièrement vulnérables. Les matchs de grands tournois tels que le Premier League, la Ligue des champions de l’UEFA, la Ligue Europa, le Championnat d’Europe de football, la Coupe du Monde de la FIFA sont souvent retransmis illégalement sur des sites Web, des applicaions, des réseaux sociaux et des plates-formes de streaming illicites

Les données de surveillance de VSTV ont montré que, rien que pendant les premières journées de la saison de football 2025-2026, plus de 10.000 liens de streaming illégaux ont été détectés par journée qui ont provoqué des dégâts estimés à des centaines de milliards de dôngs de revenus.

Un cas de figure est l’écosystème Xôi Lac TV avec une pléthore de noms de domaine qui se prolifèrent après le blocage de chaque adresse. En mars 2026, la police de la province de Hung Yên, en coordination avec le Département de la cybersécurité et du contrôle de la criminalité de haute technologie, a démantelé un réseau de sites illégaux et a arrêté 41 personnes. Mais aussitôt après, l’écosystème Bun Cha TV fait son apparition sur des centaines de sites de streaming des flux vidéo piratés d’événements sportifs, avec publicité et paris sportifs.

Selon Similarweb, le Vietnam perd environ 350 millions de dollars par an à cause du piratage numérique. Quelque 70 sites de streaming footballistiques illégaux ont généré plus de 1,5 milliard de visites entre 2022 et 2023, tandis que plus de 200 sites de films piratés ont enregistré près de 120 millions de vues par mois, avec environ 15,5 millions d’utilisateurs vietnamiens accédant régulièrement à ces plateformes illégales.

En réponse, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a publié un plan visant à mettre en œuvre le télégramme officiel du Premier ministre N°38 du 5 mai 2026 relative au renforcement de l’application du droit de la propriété intellectuelle. Cette campagne cible les violations de droits d’auteur concernant les logiciels, les films, la musique, les contenus télévisuels et les jeux vidéo dans l’environnement numérique.

Ce texte demande également une répression intensive à l’échelle nationale du 7 au 30 mai 2026, ciblant le piratage des droits d’auteur, les marchandises contrefaites et les violations des marques de commerce.

Le ministère de la Police a été chargé de démanteler les sites web de piratage de films, de musique et de jeux vidéo à fort trafic, y compris les plateformes en langue anglaise, tout en enquêtant et en poursuivant les cas graves de violation du droit d’auteur.

Trân Hoàng, directeur de l’Office national de la propriété intellectuelle du Vietnam (NOIP) relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, a déclaré que les autorités allaient renforcer leur coordination afin de détecter et de sanctionner les sites web, applications et plateformes numériques qui diffusent illégalement des films, de la musique, des programmes télévisés, des jeux et autres contenus créatifs.

Pour les infractions graves ou organisées générant des profits illicites substantiels, les mesures d’application de la loi iront au-delà des sanctions administratives et incluront des enquêtes pénales, le traçage financier et des poursuites judiciaires.

Le NOIP encourage également la coopération avec les plateformes numériques, les prestataires de services intermédiaires, les annonceurs et les prestataires de services de paiement afin d’endiguer la propagation des contenus piratés et les sources de revenus alimentant les réseaux de piratage.

Des experts ont salué les mesures décisives prises par les autorités et ont recommandé l’application de mécanismes de retrait rapide et des sanctions plus sévères.

La technologie, une arme essentielle

Selon les experts, la protection du droit d’auteur à l’ère numérique ne peut plus reposer uniquement sur une application manuelle. Elle exige des technologies intégrées telles que les systèmes de reconnaissance de contenu, l’empreinte numérique, les outils de retrait rapide, la traçabilité des sources, le contrôle de la publicité et la surveillance financière.

Un site Web piraté bloqué sous un domaine peut rapidement réapparaître sous un autre, tandis que l’IA est de plus en plus utilisée pour copier, modifier et redistribuer automatiquement les contenus illicites.

Trân Hoàng a déclaré qu’accélérer l’application des technologies à la gestion du droit d’auteur est désormais une priorité absolue. Les autorités doivent déployer des outils de surveillance en ligne, des systèmes de big data et des systèmes d’IA capables de détecter les violations plus rapidement et avec plus de précision en temps réel.

Il a également souligné l’importance de perfectionner le cadre juridique vietnamien afin de relever les défis liés à l’IA, aux contenus transfrontaliers, aux responsabilités des plateformes intermédiaires et aux preuves électroniques.

Nguyên Manh Quy, directeur de l’Institut du droit d’auteur et des actifs numériques, a proposé d’utiliser l’IA et le big data pour des systèmes d’analyse automatisés en temps réel, capables de détecter les violations précocement et d’adresser automatiquement des demandes de blocage aux fournisseurs d’accès à Internet.

Parallèlement, Mai Tu Anh, vice-président et secrétaire général de l’Association vietnamienne des droits de reproduction, a averti que l’IA rend la copie, la modification et la distribution de contenu quasi instantanées, tout en générant des œuvres dérivées qui brouillent de plus en plus les frontières de la propriété intellectuelle.

L’expert en cybersécurité Ngô Minh Hiêu a déclaré que lutter contre le piratage numérique à la source exige de remonter à la source l’ensemble de l’écosystème sous-jacent, des revenus publicitaires et des comptes de paiement aux groupes de gestion des opérations, car la violation du droit d’auteur est devenue un modèle économique clandestin très lucratif.

Les experts s’accordent à dire que le Vietnam ne peut plus combattre le piratage numérique uniquement par des méthodes manuelles. La solution à long terme réside dans la combinaison de la détection de contenu basée sur l’IA, de l’empreinte numérique des vidéos, de la musique et des images, ainsi que de la surveillance des domaines et de l’analyse des mégadonnées afin d’identifier et de démanteler plus efficacement les réseaux de piratage.

VNA/CVN