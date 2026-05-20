Domaine de la santé, un point d’orgue des relations Vietnam - Allemagne

Le 19 mai, une délégation de l’Hôpital militaire 175 (relevant du ministère de la Défense) a effectué une visite de travail auprès des autorités de la ville de Leipzig et de l’Hôpital St. Georg, en Allemagne, afin d’évaluer la coopération passée et définir les orientations pour promouvoir des échanges spécialisés lors de la prochaine phase.

>> Vietnam - Allemagne : souhait de renforcer la coopération en matière de main-d'œuvre

>> Le Vietnam cherche à s’imposer sur le segment du café premium en Allemagne

>> Le café vietnamien s’impose sur le marché premium en Allemagne

Ont participé à la séance le général de brigade et docteur Tran Quoc Viet, directeur de l’Hôpital 175 ; le général de brigade et professeur Nguyen Truong Giang, chef du Département de la médecine militaire ; et le colonel Nguyen Tuan Minh, attaché de défense du Vietnam en Allemagne. Côté allemand figuraient le maire de Leipzig, Burkhard Jung, son adjoint Clemens Schülke et des représentants d’établissements médicaux locaux.

Photo : VNA/CVN

Dans une atmosphère ouverte, les deux parties ont passé en revue plus de dix ans de collaboration entre l’Hôpital 175 et ses partenaires de Leipzig. Cette relation est jugée comme un « point d'orgue » de la coopération sanitaire entre le Vietnam et l'Allemagne, ainsi qu'entre Ho Chi Minh-Ville et sa ville jumelée de Leipzig.

Pour Tran Quoc Viet, le succès majeur réside dans la formation d’un personnel médical aux compétences accrues. Grâce au soutien sincère et concret de Leipzig, de nombreux médecins et infirmiers de l’Hôpital 175 se sont perfectionnés en Allemagne. Parallèlement, des experts allemands se rendent régulièrement au Vietnam pour assurer des formations spécialisées au profit du personnel de santé national.

S’appuyant sur cette base, la partie allemande a transféré avec succès des techniques avancées, appliquées efficacement dans les soins et la réadaptation fonctionnelle. Il s’agit notamment de la réadaptation cardiovasculaire, de la kinésithérapie, ainsi que de la rééducation orthopédique après des chirurgies de remplacement de la hanche ou du genou.

De son côté, le maire de Leipzig, Burkhard Jung a rappelé que les deux pays s’orientent vers le 15e anniversaire du partenariat stratégique Vietnam-Allemagne (2011-2026). Il s'est réjoui de ces progrès stimulant la coopération économique et scientifique. Les deux villes disposent d'un vaste potentiel, particulièrement en physiothérapie et orthopédie, pour appliquer des technologies modernes au bénéfice direct des patients.

Dans la planification du réseau de santé, le gouvernement a désigné l'Hôpital 175 comme l'un des six établissements nationaux clés à moderniser. Le général de brigade Nguyen Truong Giang a précisé que l'hôpital et Leipzig se concentreront sur la formation d’une main-d'œuvre de haute qualité, la gestion hospitalière, les soins spécialisés et la recherche scientifique pour atteindre les standards régionaux et internationaux.

Lors du séjour, la délégation a tenu des entretiens avec la direction de l’Hôpital St. Georg sur le transfert technologique et le modèle de liaison professionnelle « de spécialité à spécialité ». Ils ont souligné que la constitution d’un personnel qualifié aux normes internationales est le facteur clé pour garantir la qualité et l'efficacité des soins.

Ces trois dernières années, St. Georg a accueilli 13 stagiaires de l’Hôpital 175. À cette occasion, l’établissement a remis des certificats de fin de formation à deux stagiaires vietnamiens, illustrant une coopération concrète répondant aux besoins réels de ces deux structures hospitalières de premier plan de Ho Chi Minh-Ville et Leipzig.

VNA/CVN