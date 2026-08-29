Wall Street clôture en baisse après les avertissements de Warsh sur l'inflation

La Bourse de New York a clôturé en baisse vendredi 28 août, les investisseurs digérant les mises en garde du président de la Réserve fédérale (Fed) sur l'inflation américaine, qui renforcent l'hypothèse d'une hausse des taux dès septembre.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'indice Nasdaq a reculé de 0,52%, l'indice élargi S&P 500 a perdu 0,25% tandis que le Dow Jones a terminé proche de l'équilibre (-0,02%).

Lors de son premier discours au rendez-vous annuel des banquiers centraux à Jackson Hole (Wyoming), particulièrement attendu par les marchés, le patron de la Fed Kevin Warsh "a réaffirmé (...) que la Réserve fédérale accordait la priorité à la lutte contre l'inflation", explique Jose Torres, d'Interactive Brokers.

Cette dernière s'est accélérée ces derniers mois aux États-Unis, ravivée par la guerre au Moyen-Orient et l'envol des prix de l'énergie.

"Le message (de Kevin Warsh) a été sans équivoque : il est prêt à relever les taux", remarque auprès de l'AFP Adam Button, analyste chez investingLive.

Les investisseurs, qui n'accordaient auparavant qu'à peine plus de 35% de chances à un resserrement monétaire lors de la prochaine réunion de la Fed en septembre, estiment désormais qu'il s'agit de l'option la plus probable, à près de 60%, d'après l'outil du Chicago Mercantile Exchange (CME), FedWatch.

Wall Street préfère un environnement monétaire plus accommodant, propice à la croissance des entreprises et aux investissements.

"Le patron de la politique monétaire est toutefois resté assez vague quant au moment où le comité" jugera nécessaire de procéder à un tour de vis, note Jose Torres, d'où la réaction mesurée des investisseurs.

Heather Long, économiste de la banque Navy Federal Credit Union, pense qu'une hausse de taux "n'interviendra probablement pas en septembre" mais plutôt lors des réunions "d'octobre ou décembre".

Afin d'affiner leurs prévisions, les opérateurs décrypteront avec attention la semaine prochaine les chiffres officiels de l'emploi (l'autre mandat de la Fed) pour le mois d'août.

Sur le marché obligataire, "l'évolution des anticipations monétaire a entraîné une forte hausse des taux des bons du Trésor à court terme", observent les experts de Briefing.com.

Le rendement des emprunts de l'État à échéance deux ans, le plus sensible à la conjoncture économique, s'est très nettement tendu, évoluant autour de 4,35% vers 20h15 GMT, contre 4,23% la veille.

À dix ans, le rendement atteignait 4,72%, contre 4,68% jeudi soir 27 août.

Côté entreprises, le pionnier des paiements en ligne PayPal a dégringolé de 12,71% à 53,66 dollars. Selon l'agence Bloomberg, le consortium mené par son concurrent Stripe et le fonds Advent International aurait jeté l'éponge sur son projet de rachat.

L'enseigne de produits cosmétiques Ulta Beauty (-4,18% à 517,50 dollars) a été boudée, malgré des résultats au-dessus des attentes pour le deuxième trimestre et une révision à la hausse de ses prévisions. Certains analystes y voient des prises de bénéfices.

La marque de vêtements Gap s'est envolée de 12,99% à 23,49 dollars grâce à un bon bilan financier pour le deuxième trimestre.

Le fabricant américain de puces Marvell Technology a nettement chuté, lâchant 10,28% à 216,62 dollars après avoir partagé des prévisions pour le prochain exercice fiscal qui n'ont pas satisfait les attentes des analystes.

AFP/VNA/CVN