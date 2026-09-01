La Bourse de Paris plie sous le poids de la hausse des prix de l'énergie

La Bourse de Paris a terminé dans le rouge lundi 31 août, pénalisée par la remontée des prix du pétrole et le regain des anticipations d’une hausse des taux de la Fed en septembre. Dans le même temps, les taux obligataires français ont atteint leur plus haut niveau depuis 2008, sur fond d’inquiétudes persistantes autour des finances publiques.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'indice vedette CAC 40 a terminé en baisse de 0,79% à 8.334,50 points. Vendredi 28 août, le CAC 40 avait clôturé en hausse de 0,98%, à 8.401,18 points.

Les investisseurs doivent faire face "à la hausse des prix du pétrole et au regain des anticipations d'une hausse des taux de la Réserve fédérale dès le mois de septembre", souligne Kathleen Brooks, directrice de la recherche chez XTB.

L'augmentation des prix combinée à une hausse des anticipations du marché "d'une augmentation des taux en septembre, atténue l'appétit pour le risque" à la fin du mois d'août", explique Kathleen Brooks.

D'autant que les économies européennes restent de grandes importatrices d'hydrocarbures et sont donc particulièrement sensibles à l'augmentation des prix.

Côté valeurs, Stanislas de Bailliencourt, gérant d'actifs pour le compte de la société Sycomore, note une reprise des banques "par effet de rattrapage après une sous-performance la semaine dernière".

Société Générale s'est maintenue, prenant 0,41% à 72,65 euros, Crédit Agricole gagnant 0,41% à 18,52 euros et BNP Paribas 0,21% à 102,78 euros.

Les taux au plus haut

Le rendement de l'emprunt français à échéance 10 ans atteignait quasiment 4,18%, un plus haut niveau depuis 2008, contre 4,12% à la clôture vendredi, alors que le gouvernement français se réunit en séminaire pour préparer un budget sur fond de dette à 117% du PIB.

Vendredi 28 août, l'agence Fitch Ratings avait maintenu la note de la dette souveraine de la France à A+ avec une perspective toujours stable, ce qui signifie qu'elle n'envisage pas de la modifier à court ou moyen terme malgré des estimations de déficit public plus élevées.

AFP/VNA/CVN