État de Messi pour le Mondial : les premières nouvelles ne sont pas si mauvaises

Le sélectionneur de l'équipe d'Argentine, Lionel Scaloni, s'est montré mardi 26 mai prudemment optimiste sur l'état de Lionel Messi à l'approche du Mondial, estimant que "les premières nouvelles ne sont pas si mauvaises" après l'alarme ce week-end à la suite d'une gêne du capitaine de l'Albiceleste à l'ischio-jambier gauche.

>> Foot : Messi et Miami face à Müller et Vancouver pour un premier titre en MLS

>> Donald Trump reçoit Messi et l'Inter Miami à la Maison Blanche

>> Lionel Messi marque le 900e but de sa carrière

Photo : AFP/VNA/CVN

"Logiquement, on préférerait qu'il ne lui soit rien arrivé. Maintenant, il faut attendre de voir comment il évolue et, surtout, les nouveaux examens qu'ils vont lui faire, j'imagine, pour voir si c'est vraiment comme on le dit", a déclaré Scaloni sur la chaîne DSports.

Messi, 38 ans, avait demandé à sortir dimanche lors de son dernier match dans le championnat nord-américain (MLS) avant la Coupe du monde, après s'être tenu l'arrière de la cuisse gauche.

Son club de l'Inter Miami a annoncé lundi 25 mai que la star argentine souffrait d'un "surmenage associé à une fatigue musculaire au niveau de l'ischio-jambier gauche" et que "le retour à l'activité physique dépendra de l'évolution de son état clinique et fonctionnel".

L'entraîneur de l'Inter Miami, Guillermo Hoyos, avait déclaré après le match dimanche 24 mai que Messi "était réellement fatigué le terrain était lourd et, dans le doute, l'approche normale est toujours de s'assurer que l'on ne prend aucun risque".

"On regardait le match ici, dans nos locaux (de la Fédération) et on a vu qu'il avait demandé à être remplacé, et cela nous arrangeait bien", a ajouté Lionel Scaloni.

L'octuple Ballon d'Or gère soigneusement sa charge de travail depuis son arrivée en MLS à l'Inter Miami en 2023, le staff l'ayant régulièrement exempté de matches lors de périodes de calendrier particulièrement chargées.

Il a fait plusieurs tours à l'infirmerie ces dernières années en raison de problèmes aux ischio-jambiers, qui l'ont contraint à manquer une partie de la préparation de Miami plus tôt en 2026.

Le Mondial-2026, coorganisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique, démarrera le 11 juin et s'étendra jusqu'au 19 juillet.

Les Argentins, dans le groupe J avec l'Algérie, la Jordanie et l'Autriche, y défendront leur couronne conquise en 2022 au Qatar à partir du 16 juin.

S'il figurait dans la liste finale que doit annoncer Scaloni, Messi prendrait part à son sixième Mondial, un record qu'il partagerait notamment avec le Portugais Cristiano Ronaldo.

AFP/VNA/CVN