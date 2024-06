Les consommateurs philippins dépensent moins en produits essentiels

Les consommateurs philippins dépensent désormais moins en biens et services essentiels et consomment davantage de produits non essentiels – un changement qui n'est pas surprenant alors que le pays se rapproche du statut d'économie " à revenu intermédiaire supérieur", selon HSBC Global Research.

Dans un rapport du 30 mai, HSBC a noté une "décélération substantielle" de la croissance moyenne des dépenses alimentaires, vestimentaires et d'ameublement dans ce pays l'année dernière.

Cela contraste fortement avec la croissance de plus de 10% des dépenses de consommation en restaurants, hôtels et biens de loisirs, ainsi qu'en jouets, instruments, livres et services comme les salles de sport. Le transport, qui peut être un mélange de dépenses à la fois essentielles et non essentielles, connaît également une croissance "à deux chiffres", a indiqué HSBC.

Aris Dacanay, économiste chez HSBC, a déclaré que le changement dans les préférences des consommateurs est attendu alors que les Philippines travaillent sur leur objectif de devenir une économie à revenu intermédiaire supérieur.

Même dans des temps difficiles, les consommateurs philippins sont allés au-delà du strict nécessaire et dépensent désormais pour des biens et des services qui rendent la vie quotidienne plus pratique et, peut-être, plus amusante, a déclaré Aris Dacanay.

Cela suggère que lorsque l’inflation diminuera, la consommation globale des ménages reprendra probablement, a-t-il ajouté.

Une telle perspective semble de bon augure pour un pays où les dépenses de consommation représentent plus de 70% du produit intérieur brut.

La croissance des dépenses des ménages aux Philippines s'est ralentie à 4,6% au premier trimestre, le chiffre le plus faible depuis la contraction de 4,8% au plus fort de la pandémie de COVID-19 au premier trimestre 2021, selon les statistiques.

VNA/CVN