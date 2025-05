Les ambassades vietnamiennes en Asie rendent hommage à l'ancien président Trân Duc Luong

Le 24 mai, les ambassades vietnamiennes en Chine, au Japon, à Singapour, en Malaisie et en Thaïlande ont organisé des cérémonies d'hommage à l'ancien membre du Bureau politique et ancien président de l'État, Trân Duc Luong, décédé le 20 mai à l'âge de 88 ans.

À Pékin, de hauts représentants de divers ministères, départements, associations et organisations chinoises ont assisté à la cérémonie. Ils ont rendu hommage à l'ancien dirigeant et ont inscrit leurs condoléances dans le livre de condoléances, reconnaissant ainsi sa contribution significative au développement national du Vietnam et à l'avancement des relations sino-vietnamiennes. Un accent particulier a été mis sur son rôle dans la promotion de la "16 mots d'or" : "Voisinage amical, coopérationglobale, stabilité durable et orientation vers l'avenir" et de l'espritdes "4 bons" : "Bon voisin, bon ami, bon camarade et bon partenaire", deux principes qui ont contribué au renforcement des relations bilatérales.

Plus de 30 ambassadeurs, chargés d'affaires et représentants de missions diplomatiques et d'organisations internationales à Pékin ont également assisté à l'événement ou ont adressé leurs condoléances à l'ambassade.

Plus tard dans la journée, au nom du Parti, du gouvernement et du peuple chinois, le secrétaire général du Parti et président chinois Xi Jinping a transmis un message de condoléances au secrétaire général du Parti vietnamien Tô Lâm et au président de l'État, Luong Cuong. Il a décrit Trân Duc Luong comme un dirigeant exceptionnel du Parti et de l'État vietnamiens, et a salué son rôle crucial dans le développement national et le processus de Doi moi (Renouveau) du Vietnam.

Le consulat général du Vietnam à Hong Kong et à Macao (Chine) a également organisé une cérémonie similaire à Hong Kong. Parmi les participants figuraient le commissaire adjoint Pan Yundong du bureau du commissaire du ministère chinois des Affaires étrangères pour la région administrative spéciale, la consule générale du Laos Ammala Saenchonghack et des représentants du consulat général d'Indonésie.

À Tokyo, les ambassadeurs de Cuba, du Laos et du Sri Lanka, ainsi que des représentants de l'Union des associations vietnamiennes, de l'Association des jeunes et des étudiants vietnamiens au Japon et d'autres organisations communautaires, ont rendu hommage au défunt dirigeant en offrant de l'encens et en signant le registre de condoléances.

À Singapour, Loy Hui Chien, directeur général pour l'Asie du Sud-Est II au ministère des Affaires étrangères de Singapour, a participé à la cérémonie de l'ambassade. Dans le registre de condoléances, il a souligné la compétence avec laquelle l'ancien président Luong a dirigé le Vietnam pendant la période post-Doi Moi et la crise financière asiatique, tout en favorisant l'intégration du pays à l'ASEAN et à la communauté internationale.

Des représentants et envoyés de plusieurs ambassades, dont celles du Laos, de Cuba, de Chine, d'Inde, d'Australie, du Pérou et du Myanmar, ainsi que des membres de la communauté vietnamienne et d'associations étudiantes, ont également pris part à cette cérémonie solennelle.

À Kuala Lumpur, parallèlement à la cérémonie de hommage organisée par l'ambassade du Vietnam, les pays participant à la réunion des hauts fonctionnaires de l'ASEAN (SOM), qui s'est tenue le même jour, ont également présenté leurs condoléances. Les États membres ont exprimé leurs plus sincères condoléances au Parti, à l'État et au peuple vietnamiens, et ont salué les contributions de Trân Duc Luong à la région et à l'ASEAN, en particulier au cours des premières années d'adhésion du Vietnam.

Plus tôt, le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim avait adressé les plus sincères condoléances du gouvernement et du peuple malaisiens à la famille endeuillée et au peuple vietnamien.

À l'ambassade du Vietnam à Bangkok, les ambassadeurs de Russie, de République de Corée, de Malaisie, du Cambodge, de Mongolie, du Sri Lanka, d'Oman et du Nigéria sont venus lui rendre hommage. Des représentants de l'Association d'amitié Thaïlande - Vietnam, ainsi que des dirigeants de grandes entreprises thaïlandaises telles que CP Group, Amata et Central Group, étaient également présents.

