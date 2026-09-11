L’Égypte confirme l’octroi de visas à l’arrivée aux ressortissants vietnamiens

L’Égypte a décidé d’accorder des visas à l’arrivée aux citoyens vietnamiens, alors que le nombre de visiteurs vietnamiens en Égypte connaît une progression régulière et encourageante.

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Photo : VNA/CVN

Le vice-ministre égyptien des Affaires étrangères, Mohamed Abou Bakr Saleh, en a fait l’annonce lors d’une cérémonie organisée le 10 septembre au soir, heure locale, au Caire, à l’occasion du 81e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam.

Lors de cette cérémonie, le vice-ministre Mohamed Abou Bakr Saleh a indiqué que l’Égypte saluait l’intérêt croissant de la communauté des entreprises pour les possibilités d’investissement et de tourisme entre les deux pays.

Selon lui, la décision d’accorder des visas à l’arrivée aux ressortissants vietnamiens témoigne de la volonté de l’Égypte de promouvoir les échanges touristiques et de renforcer les échanges entre les peuples des deux pays.

Le responsable égyptien a également souligné que le tourisme constituait l’un des secteurs importants pour le développement des relations entre le Vietnam et l’Égypte. La facilitation des procédures de visa devrait favoriser davantage les flux touristiques entre les deux pays, tout en renforçant les échanges et la coopération.

Photos : VNA/CVN

Cette annonce revêt une importance particulière dans la mesure où elle constitue une confirmation directe d’un haut responsable du ministère égyptien des Affaires étrangères lors d’un événement officiel auquel participaient l’ambassadeur du Vietnam Nguyên Nam Duong, ainsi que des ambassadeurs, des représentants diplomatiques et des invités internationaux au Caire.

L’Égypte avait annoncé en mai sa décision d’accorder des visas à l’arrivée aux ressortissants de certains pays, dans le cadre de ses efforts visant à stimuler son secteur touristique. La confirmation directe par le vice-ministre Mohamed Abou Bakr Saleh que le Vietnam figure parmi les pays concernés lors d’un événement officiel au Caire revêt une importance particulière pour les touristes vietnamiens souhaitant se rendre en Égypte.

L’Égypte compte parmi les principales destinations touristiques d’Afrique du Nord, avec des sites célèbres tels que les pyramides de Gizeh, le Sphinx, ainsi que de nombreux autres sites historiques et culturels.

Ces dernières années, le nombre de touristes vietnamiens se rendant en Égypte a eu tendance à augmenter, contribuant ainsi à renforcer les échanges entre les peuples et à élargir la coopération touristique entre les deux pays.

VNA/CVN