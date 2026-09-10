Le Nord intensifie ses investissements dans les batteries de stockage

Stocker l’énergie lorsque la demande est faible et la restituer aux heures de pointe : les systèmes de stockage d’énergie par batteries (BESS) sont progressivement mis en service par le secteur électrique du Nord afin de réduire la pression sur le réseau lors des périodes de forte consommation.

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Photo : Phuong Ly/CVN

Lors de la vague de chaleur d'août, la puissance électrique consommée dans la province de Bac Ninh a atteint par moments environ 3.229 MW. Face à l’augmentation de la demande, la Compagnie d’électricité de Bac Ninh (PC Bac Ninh) a mobilisé près de 30 MW provenant d’un système de stockage d’énergie par batteries (BESS) pour soutenir le réseau.

Selon Lai Viêt Anh, chef du service de conduite du réseau de PC Bac Ninh, les 30 MW restent modestes par rapport à une consommation totale dépassant 3.200 MW, soit moins de 1%. Toutefois, leur importance réside dans le fait que cette énergie est injectée sur le réseau au moment où celui-ci subit la plus forte pression.

"La valeur du BESS réside dans sa capacité à fournir de l’électricité précisément lorsque le système est le plus sollicité", a expliqué Lai Viêt Anh. Grâce à l’électricité stockée auparavant puis restituée en cas de besoin, le réseau peut fonctionner de manière plus stable, sans avoir recours à des mesures de réduction de la consommation.

Le BESS, un nouvel outil pour sécuriser l’approvisionnement

Le BESS est un système de stockage utilisant de grands blocs de batteries capables d’emmagasiner l’électricité et de la restituer ultérieurement. Contrairement au mode de fonctionnement traditionnel, où la production et la consommation d’électricité se déroulent presque simultanément, cette technologie permet de charger les batteries durant les périodes de faible demande et de les décharger lorsque la consommation augmente.

Bac Ninh figure parmi les premières localités bénéficiant des investissements à grande échelle de la Compagnie générale d’électricité du Nord (EVNNPC) dans les systèmes BESS.

Dans une première phase, EVNNPC prévoit d’installer une capacité totale de 530 MW dans 83 postes de transformation relevant des compagnies d’électricité du Nord, répartie en trois étapes. À ce jour, neuf postes ont déjà achevé l’installation des équipements.

L’un des premiers sites à avoir mis en service cette technologie est le poste de transformation de 110 kV de Song Khê, à Bac Ninh. Selon Hông Van Viêt, chef adjoint de l’équipe mobile d’exploitation de Yên Dung, les essais réalisés jusqu’à présent montrent l’efficacité du système dans le soutien à l’approvisionnement électrique pendant les heures de pointe. Les batteries permettent notamment de limiter les situations où une réduction de la consommation devient nécessaire lorsque la demande augmente fortement.

Photo : Quôc Luy/VNA/CVN

Au poste de transformation de 110 kV de Yên Phong 4, le système est opérationnel depuis le 16 août. Les périodes de charge et de décharge des batteries ne sont pas fixes, mais déterminées en fonction de la situation réelle du réseau électrique.

Nguyên Van Duong, chef de l’équipe mobile d’exploitation de Yên Phong, a indiqué que lorsque la demande d’électricité est élevée ou que le réseau nécessite une capacité supplémentaire, les batteries sont déchargées afin de fournir un soutien. À l’inverse, lorsque la consommation est faible et que les conditions sont favorables, elles sont rechargées afin de conserver de l’énergie pour les périodes ultérieures de besoin.

Selon EVNNPC, les systèmes BESS contribuent également à réduire les risques de surcharge et d’incidents, tout en améliorant la flexibilité dans la gestion du réseau. Le stockage permet ainsi au secteur électrique de mieux exploiter les infrastructures existantes, plutôt que de dépendre uniquement de nouveaux investissements dans les sources de production et les réseaux pour répondre aux pics de demande.

Dang Hông Son, directeur adjoint du Comité de gestion des projets de construction électrique du Nord, a souligné que les systèmes BESS ne se limitaient pas à de simples blocs de batteries. Ils intègrent des dispositifs de refroidissement, de surveillance et de protection permettant de contrôler la température et de limiter les risques d’incidents. Ces systèmes comprennent également des convertisseurs de puissance, leur permettant non seulement de stocker et de restituer l’électricité, mais aussi de participer à la stabilisation du réseau.

Des défis techniques et humains à relever

Le déploiement des BESS pose toutefois de nouvelles exigences en matière d’espace d’installation, de sécurité et de ressources humaines. Selon Dang Hông Son, ces équipements sont principalement installés dans des postes de transformation existants, où l’espace disponible est limité. Les travaux doivent par ailleurs garantir la sécurité dans des zones où de nombreux équipements restent sous tension et en fonctionnement permanent.

Ainsi, chaque projet passe par plusieurs étapes : étude du site, évaluation des besoins, conception, choix des technologies, acquisition des équipements, essais, installation, raccordement, mise en service et réception technique.

L’exploitation nécessite également des compétences plus spécialisées. Outre les équipements électriques traditionnels, les opérateurs doivent surveiller l’état de charge, le courant, la tension, la température des batteries, ainsi que les éventuelles alertes, les systèmes de refroidissement et de prévention des incendies.

Selon Nguyên Van Duong, la technologie étant encore récente, les employés doivent à la fois exploiter les systèmes, suivre des formations, mener des recherches et accumuler de l’expérience. Durant la phase initiale, certains dysfonctionnements ou problèmes techniques nécessitent encore une coordination avec les fournisseurs d’équipements pour être résolus.

Câm Sa - Phuong Dung/CVN