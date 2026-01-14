Le XIVᵉ Congrès du Parti définit des orientations pour le développement à long terme du Vietnam

Le bilan des 40 ans du Renouveau ( Dôi moi ), ainsi que les programmes et résolutions qui seront présentés lors du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), jetteront les bases nécessaires à la planification du développement à long terme de cette nation en forme de S.

Cette appréciation a été formulée par James Kember, ancien ambassadeur de Nouvelle-Zélande au Vietnam pour le mandat 2006-2009, lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Il a partagé les enseignements tirés d'une visite de travail à Hanoï en novembre 2025, au cours de laquelle il a échangé avec le Conseil théorique central du PCV. Les responsables vietnamiens y ont mis en avant les objectifs ambitieux du pays, dans un contexte mondial marqué par l’accélération des évolutions technologiques et l’impact des transformations économiques globales sur le Vietnam.

Les discussions ont mis l'accent sur la nécessité pour le Vietnam de se concentrer sur les technologies, l'innovation et la transformation numérique pour atteindre un taux de croissance à deux chiffres. De plus, il a noté que les pays amis du Vietnam suivront de près l'orientation de ces questions lors du prochain Congrès.

L’ancien ambassadeur a également indiqué que le Vietnam intègre désormais les défis climatiques, territoriaux et de cybersécurité dans sa planification stratégique. Au-delà des politiques économiques, la protection et l’amélioration du niveau de vie de la population demeurent au cœur des priorités du Parti.

James Kember a par ailleurs souligné la progression remarquable du prestige international du Vietnam, notant que le pays est passé de deux à 14 partenariats stratégiques globaux en une décennie, incluant désormais les principales puissances mondiales. Selon l’ancien diplomate, cette montée en puissance traduit une volonté de coopération approfondie couvrant à la fois les dimensions politique, économique et les échanges entre les peuples.

Il a toutefois précisé que ces relations doivent s'accompagner de transparence, de confiance et d'actions concrètes, chaque partenariat nécessitant un programme de mise en œuvre spécifique et clair.

Selon lui, les évolutions récentes montrent que le Vietnam et la Nouvelle-Zélande doivent redoubler d’efforts pour renforcer leurs relations avec d’autres partenaires, en particulier avec les pays voisins. La coopération régionale est, selon lui, la "clé" pour bâtir une sécurité solide favorisant d'autres échanges.

Enfin, l’ancien ambassadeur a noté que les efforts conjoints des deux pays pour relever les défis climatiques et sécuritaires, protéger le trafic maritime et maintenir un dialogue politique et sécuritaire de haut niveau font tous partie de cette coopération.

Dans un contexte mondial marqué par le recul du respect des systèmes fondés sur le droit, du commerce ouvert et du désarmement, la coopération régionale devient plus que jamais nécessaire. Selon l’ancien ambassadeur, les relations Vietnam -Nouvelle-Zélande disposent encore d’un important potentiel de renforcement et de développement.

