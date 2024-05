Le volcan Ibu entre de nouveau en éruption, projetant des cendres à 6 km de haut

Photo : AFP/VNA/CVN

Selon les autorités locales, l'éruption s'est produite à 3h30 du matin, heure locale, et a fait tomber du sable sur les zones environnantes.

Les gens ont été avertis de ne pas entrer dans une zone d'exclusion située entre 4 et 7 km du volcan, qui est entré en éruption au moins 95 fois depuis le début de cette année.

Ibu est l'un des volcans les plus actifs d'Indonésie, avec plus de 21.000 éruptions en 2023. Le 16 mai, les autorités indonésiennes ont relevé le niveau d'alerte du mont Ibu au plus haut (niveau 4) à la suite d'une série d'éruptions.

L'Indonésie, un archipel de 270 millions d'habitants, compte 127 volcans actifs. Elle est sujette à l'activité volcanique car elle se situe le long de la "Ceinture de feu" de l'océan Pacifique.

Le mois dernier, le volcan Ruang, dans la province de Sulawesi du Nord, est entré en éruption plus d'une demi-douzaine de fois, obligeant des milliers d'habitants des îles voisines à évacuer. Il reste au niveau d'alerte le plus élevé. Les 800 habitants de l'île de Ruang seront tous relocalisés définitivement.

VNA/CVN