Indonésie : le volcan Ibu entre à nouveau en éruption

Le matin du 13 mai, le volcan Ibu, dans l'Est de l'Indonésie, est de nouveau entré en éruption, créant une colonne géante de cendres de plus de 5 km de haut.

Photo : CTV/CVN

Selon les autorités locales, il s'agit de l'une des plus grandes éruptions volcaniques de ces derniers mois. Le chef de l'Agence géologique, Muhammad Wafid, a déclaré que la colonne de cendres gris foncé avait été observée avec "une intensité dense, tendant à se propager vers l'Ouest". Il a exhorté les habitants de la région à porter des masques et des lunettes de protection lorsqu'ils sont à l'extérieur pour éviter les chutes de cendres volcaniques.

Aucun dégât ni victime n'a été signalé.

Le 11 mai, le volcan Ibu était également entré en éruption, mais à un niveau inférieur.

Située sur la "ceinture de feu" du Pacifique, l'Indonésie souffre souvent d'activités sismiques et volcaniques. Ibu est l'un des volcans les plus actifs de l'Indonésie. En 2023, ce volcan est entré en éruption plus de 21.000 fois.

Le volcan Ruang, dans la province de Sulawesi du Nord, est également entré en éruption plus de cinq fois le mois dernier, obligeant des milliers d'habitants des îles voisines à évacuer. Les quelque 800 habitants de l'île de Ruang ont été aidés à quitter définitivement cet endroit pour assurer leur sécurité.

VNA/CVN