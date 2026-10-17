Le Vietnam vise une croissance du PIB d’au moins 10% en 2027

Devant l’Assemblée nationale, le 17 octobre à Hanoï, le Premier ministre Lê Minh Hưng a fixé pour 2027 un objectif de croissance du PIB d’au moins 10%, assorti du maintien de la stabilité macroéconomique et de la maîtrise de l’inflation, après une hausse de 9,01% en neuf mois.

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Photo : VNA/CVN

Le Vietnam vise une croissance du PIB d’au moins 10% en 2027, tout en maintenant la stabilité macroéconomique et en maîtrisant l’inflation. Le Premier ministre Lê Minh Hưng a présenté cet objectif dans son rapport sur la situation socio-économique de 2026 et les orientations pour 2027, lors de la séance d’ouverture de la 2e session de la XVIe législature de l’Assemblée nationale, le 17 octobre à Hanoï.

Des résultats socio-économiques positifs en 2026

Selon le Premier ministre Lê Minh Hung, 2026 est la première année de mise en œuvre de la Résolution du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam. Elle revêt une importance particulière pour poser les bases et créer les conditions nécessaires à une nouvelle phase de développement. Malgré une situation régionale et internationale complexe, grâce à la mobilisation résolue de l’ensemble du système politique, le Vietnam a enregistré des résultats socio-économiques importants et relativement complets. Le pays devrait atteindre ou dépasser 14 des 15 principaux objectifs fixés pour l’année.

La croissance économique s’est maintenue à un niveau élevé, parallèlement à la stabilité macroéconomique, à la maîtrise de l’inflation et à la préservation des grands équilibres de l’économie. Le PIB a progressé de 9,95% au troisième trimestre et de 9,01% sur les neuf premiers mois de l’année, plaçant le Vietnam parmi les économies affichant les taux de croissance les plus élevés de la région et du monde.

Les recettes budgétaires de l’État devraient atteindre 3,06 millions de milliards de dôngs sur l’ensemble de l’année, en hausse de 14%. À la fin de 2026, la dette publique devrait représenter environ 33 à 34% du PIB, la dette de l’administration centrale 32 à 33% et la dette extérieure nationale 28 à 29%. Le déficit budgétaire devrait s’établir à environ 4,1% du PIB. Tous ces indicateurs devraient rester dans les limites de sécurité fixées.

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Dans le cadre de la gestion monétaire, les établissements de crédit ont convenu de réduire de 1,5 à 2% les taux d’intérêt des prêts accordés aux activités de production et commerciales et aux secteurs prioritaires. Sur les neuf premiers mois de 2026, l’indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté en moyenne de 4,52%.

Les trois grands secteurs de l’économie ont enregistré une croissance soutenue. Au cours des neuf premiers mois, l’industrie et la construction ont progressé de 11,21%, leur plus forte hausse depuis 2015. Le secteur des services a également affiché des résultats positifs, avec 17,7 millions d’arrivées de visiteurs internationaux, soit une progression de 14,5% et un niveau record.

Les échanges extérieurs ont augmenté de 30,4% et leur valeur totale devrait atteindre 1.110 milliards de dollars sur l’ensemble de l’année, dépassant pour la première fois le seuil des 1.000 milliards de dollars. L’investissement total de la société a atteint 3,11 millions de milliards de dôngs au cours des neuf premiers mois, en hausse de 15,1%. Les décaissements des investissements publics se sont élevés à près de 643.000 milliards de dôngs, soit 63% du plan annuel. Les investissements directs étrangers (IDE) enregistrés ont atteint 50,36 milliards de dollars, en hausse de 76,4%, leur niveau le plus élevé depuis 2021.

Réformes institutionnelles, infrastructures et bien-être social

Le Premier ministre a souligné que le perfectionnement du système juridique se poursuivait afin de lever les principaux obstacles, de libérer les ressources et de mettre en place un cadre institutionnel favorable au développement. La réforme des procédures administratives a permis de réduire de 53% le temps nécessaire et de 55% les coûts de mise en conformité pour les citoyens et les entreprises. La réorganisation et l’allègement de l’appareil administratif ont également progressé, contribuant au fonctionnement graduel et régulier de l’administration locale à deux niveaux.

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Le développement des infrastructures stratégiques a enregistré de nouvelles avancées. Le Vietnam a achevé 395 km supplémentaires d’autoroutes et mis en service l’intégralité de l’autoroute Nord-Sud orientale. À la fin de septembre 2026, 4.688 projets en suspens avaient été réglés ou faisaient l’objet d’un plan de traitement.

Dans le domaine des sciences, des technologies et de l’innovation, le Vietnam s’est classé au 43e rang sur 139 pays et économies dans l’Indice mondial de l’innovation 2026, gagnant une place. Il occupait également la première place mondiale pour la part des exportations de produits de haute technologie et celle des exportations de biens créatifs dans le commerce total de marchandises.

Les secteurs de la culture, de l’éducation, de la santé et du bien-être social ont continué de bénéficier d’une attention particulière. Depuis le 1er juillet 2026, le salaire de base a été augmenté de 8%, tandis que les indemnités des cadres et fonctionnaires au niveau communal ont été relevées de 25% à 55%.

Les réformes de l’éducation et de la formation se sont poursuivies, notamment avec la mise en place d’un manuel scolaire unique à partir de l’année scolaire 2026-2027, la construction et la mise en service de 108 établissements scolaires en internat couvrant plusieurs niveaux d’enseignement, ainsi que la poursuite des mesures d’exonération et de réduction des frais de scolarité. Le taux de couverture de l’assurance maladie devrait atteindre 95,5%.

La gestion et l’utilisation des ressources naturelles, la protection de l’environnement et la prévention des catastrophes naturelles ont également été renforcées. Par ailleurs, la défense et la sécurité nationales ont été consolidées, tandis que les activités extérieures et l’intégration internationale ont été menées de manière globale. Au cours des neuf premiers mois de 2026, le Vietnam a élevé le niveau de ses relations avec sept partenaires, contribuant ainsi à renforcer la confiance politique, à promouvoir la coopération et à élargir les marchés.

Le gouvernement a toutefois reconnu plusieurs difficultés persistantes, notamment les pressions pesant sur la gestion macroéconomique et la maîtrise de l’inflation, le niveau encore élevé des taux d’intérêt débiteurs et créditeurs, ainsi que les difficultés rencontrées par les petites et moyennes entreprises pour accéder aux terrains et au crédit. Pour les derniers mois de 2026, il entend mobiliser tous les efforts afin d’atteindre les objectifs fixés, en particulier une croissance à deux chiffres, tout en préservant la stabilité macroéconomique et en maîtrisant l’inflation.

Une croissance d’au moins 10% visée en 2027

Le gouvernement considère 2027 comme une année d’accélération et de percée, destinée à créer les conditions nécessaires à la mise en œuvre réussie de la Résolution du XIVe Congrès national du Parti. L’objectif général est de parvenir à une croissance du PIB d’au moins 10%, tout en maintenant la stabilité macroéconomique, en maîtrisant l’inflation et en préservant les grands équilibres de l’économie. Les sciences et technologies, l’innovation et la transformation numérique sont identifiées comme les principaux moteurs du nouveau modèle de développement.

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Parmi les 45 objectifs socio-économiques fixés pour 2027 figurent une croissance du PIB d’au moins 10%, une hausse de l’IPC d’environ 4,5%, un PIB par habitant de 6.100 dollars, une progression annuelle moyenne de 8,6% de la productivité du travail et une réduction de 1 à 1,5 point de pourcentage du taux de pauvreté multidimensionnelle.

Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement entend privilégier la croissance tout en préservant la stabilité macroéconomique, augmenter les recettes budgétaires de l’État d’environ 9,1%, réduire au maximum les dépenses courantes et assurer le décaissement de 100% des crédits d’investissement public prévus.

Il poursuivra également le perfectionnement du cadre institutionnel et juridique, la simplification des procédures administratives et l’amélioration du fonctionnement de l’administration locale à deux niveaux. Le gouvernement entend renforcer les compétences des cadres et fonctionnaires et lutter résolument contre les comportements consistant à se dérober à ses responsabilités ou à éviter de prendre des décisions.

La restructuration de l’économie et le renouvellement du modèle de croissance seront accélérés, avec une attention particulière portée au développement du secteur privé et à l’attraction sélective des IDE, assortie de transferts de technologies. Parallèlement, le pays poursuivra le développement d’infrastructures stratégiques modernes et intégrées, l’achèvement du réseau autoroutier, la promotion des grands projets ferroviaires nationaux et l’accélération des travaux des aéroports internationaux de Long Thành et de Gia Bình.

Dans le domaine technologique, le gouvernement prévoit d’améliorer le fonctionnement du Centre national de données, d’étendre la couverture du réseau 5G et de mener des essais de la technologie 6G. L’éducation et la formation seront réformées afin d’améliorer leur qualité et de développer des ressources humaines hautement qualifiées. L’ensemble des manuels scolaires devra être disponible avant l’année scolaire 2027-2028, tandis que la deuxième phase de construction des établissements scolaires en internat couvrant plusieurs niveaux devra être achevée avant le 30 août 2027.

Le gouvernement entend par ailleurs poursuivre le développement de la culture et des secteurs sociaux et sanitaires, renforcer le bien-être social et s’efforcer d’achever environ 176.000 logements sociaux et logements locatifs. La gestion des ressources naturelles et la protection de l’environnement seront améliorées, notamment grâce à la mise en service de la base de données nationale sur les terres et à la mise en œuvre du projet d’un million d’hectares de riz de haute qualité à faibles émissions dans le delta du Mékong.

Enfin, le Vietnam continuera de consolider sa défense et sa sécurité, de promouvoir ses relations extérieures et son intégration internationale, tout en accordant une attention particulière à la préparation et à l’organisation de l’Année de l’APEC 2027.

Le Premier ministre Lê Minh Hung a souligné que les tâches à accomplir d’ici à la fin de 2026 et tout au long de 2027 seraient lourdes et déterminantes. Il a appelé les ministères, les secteurs et les collectivités locales à renforcer leur solidarité, à faire preuve d’innovation et de créativité et à agir avec davantage de détermination, en concentrant leurs efforts sur les priorités.

Le gouvernement souhaite continuer de bénéficier de la direction et de l’accompagnement des instances dirigeantes du Parti et de l’État, du soutien et du contrôle de l’Assemblée nationale, du Front de la Patrie du Vietnam, des organisations sociopolitiques, de la population et de la communauté vietnamienne à l’étranger, afin d’atteindre les objectifs fixés pour 2026, d’accélérer le développement en 2027 et de contribuer à la réalisation du plan de développement socio-économique pour la période 2026-2030 et de la Résolution du XIVe Congrès national du Parti.

VNA/CVN