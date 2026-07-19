Économie

Le Vietnam s'impose comme un maillon stratégique de la chaîne d'approvisionnement de l'IA en Asie

L'essor fulgurant de l'intelligence artificielle (IA) ne se limite plus à alimenter la compétition technologique mondiale : il redessine progressivement la géographie industrielle et commerciale de l'Asie. Dans cette nouvelle dynamique, le Vietnam est désormais considéré comme l'une des économies qui tirent le plus grand profit de cette transformation, en s'affirmant rapidement comme un acteur clé de la chaîne mondiale d'approvisionnement en matériel informatique destiné à l'IA.

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Selon HSBC Global Investment Research, les échanges commerciaux intra-asiatiques de produits liés à l'IA - notamment les semi-conducteurs, les puces électroniques, les composants de haute technologie et les équipements nécessaires au fonctionnement des systèmes d'intelligence artificielle - ont atteint près de 2.000 milliards de dollars en 2025, soit un volume deux fois supérieur à celui observé avant la pandémie de COVID-19. Ces produits représentent désormais 35% des exportations totales de l'Asie, contre seulement 19% il y a une dizaine d'années.

Le Vietnam au cœur des nouvelles chaînes de valeur

Cette montée en puissance de l'IA accélère également la restructuration des chaînes de valeur régionales. Un nouvel écosystème industriel est en train d'émerger, articulant les mémoires électroniques produites en République de Corée, les semi-conducteurs de pointe fabriqués à Taïwan (Chine), les équipements de précision japonais et les capacités croissantes d'assemblage, d'intégration et de test implantées en Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, plus de 30% des échanges asiatiques liés à l'IA sont réalisés à l'intérieur même de la région.

Dans ce contexte, HSBC considère le Vietnam comme l'économie ayant enregistré la progression la plus spectaculaire au sein de cette chaîne d'approvisionnement. La part du pays dans le commerce mondial des équipements liés à l'IA est passée de 1,2% en 2015 à 12,4% en 2025, soit la progression la plus importante observée à l'échelle mondiale sur cette période.

Les échanges avec les principaux partenaires commerciaux confirment cette évolution. Au premier trimestre 2026, Taïwan (Chine) a enregistré, pour la première fois, un déficit commercial trimestriel vis-à-vis du Vietnam. Sur les trois mois achevés en mai 2026, les importations taïwanaises en provenance du Vietnam ont progressé de 173% en glissement annuel, principalement grâce aux machines industrielles, aux équipements électriques et aux appareils électroménagers.

Dans le même temps, les exportations sud-coréennes vers le Vietnam ont enregistré leur plus forte croissance parmi les pays d'Asie du Sud-Est, témoignant d'une intégration de plus en plus étroite entre les deux économies dans les secteurs de l'électronique, du matériel informatique et des équipements destinés aux serveurs d'IA.

Selon Tim Evans, directeur général de HSBC Vietnam, ces évolutions illustrent la transformation progressive du rôle du Vietnam, qui passe d'une plateforme d'assemblage à faible coût à un maillon stratégique de la chaîne d'approvisionnement régionale. Le pays importe désormais des composants à forte valeur ajoutée en provenance de la République de Corée et de Taïwan (Chine), renforce ses capacités industrielles, puis réexporte des produits finis ou semi-finis vers les marchés asiatiques et internationaux.

Transformation industrielle

Lors du Forum de coopération financière Vietnam - République de Corée, organisé récemment à Hô Chi Minh-Ville, Lee Young Jick, directeur du Centre de coopération financière Corée-ASEAN, a souligné que le Vietnam figurait désormais parmi les économies les plus dynamiques de la région, tout en conservant des fondamentaux macroéconomiques solides, notamment en matière d'inflation, d'exportations, de balance des paiements et de stabilité économique.

Selon lui, les flux mondiaux d'investissements directs étrangers (IDE) continuent de se réorienter vers l'ASEAN, en particulier vers le Vietnam, l'Indonésie, les Philippines et la Malaisie. Les secteurs les plus attractifs sont l'intelligence artificielle, les semi-conducteurs et les plateformes numériques. Ces investissements stimulent non seulement la croissance économique et la création d'emplois, mais accélèrent également la montée en gamme industrielle et l'émergence de nouvelles chaînes de valeur régionales.

"Nous saluons vivement le fait que le Vietnam devienne un nouveau pôle mondial de production. Il ne s'agit pas simplement d'une relocalisation d'usines, mais d'une évolution structurelle faisant du Vietnam une véritable plateforme industrielle mondiale, appelée à jouer un rôle croissant dans les chaînes d'approvisionnement internationales et les chaînes de valeur mondiales. Aux côtés de secteurs traditionnels comme le textile et l'électronique, le pays se distingue désormais dans les domaines de la mécanique de précision, des smartphones, des semi-conducteurs ainsi que des centres de données dédiés à l'IA", a souligné Lee Young Jick.

Compétences pour l'économie de l'IA

Les spécialistes estiment que cette dynamique est soutenue par plusieurs facteurs convergents : une stratégie nationale ambitieuse en faveur de l'industrie des semi-conducteurs, les investissements croissants des grands groupes technologiques dans les activités d'assemblage avancé, de conditionnement (advanced packaging), de test et de fabrication électronique, ainsi qu'un environnement industriel de plus en plus compétitif.

Le Vietnam accélère également le développement de son capital humain dans le domaine des semi-conducteurs, avec l'objectif de former plusieurs dizaines de milliers d'ingénieurs d'ici à 2030. Parallèlement, les sciences, les technologies et la transformation numérique ont été identifiées comme de nouveaux moteurs de la croissance économique.

Sur le plan intérieur, la demande en solutions d'intelligence artificielle devrait également s'intensifier. Selon HSBC, les investissements directs annoncés dans les centres de données à l'échelle mondiale ont dépassé 270 milliards de dollars en 2025, l'Asie du Sud-Est attirant une part croissante de ces capitaux. Grâce à une population jeune, à une forte adoption des technologies numériques et à un écosystème entrepreneurial en plein essor, le Vietnam dispose d'atouts pour devenir simultanément une plateforme de production de matériel informatique pour l'IA (AI hardware hub) et un marché à fort potentiel pour les applications et services fondés sur l'intelligence artificielle.

Opportunités à saisir et défis à relever

Les analystes de HSBC rappellent toutefois qu'une intégration plus profonde dans la chaîne mondiale de l'IA expose également le Vietnam à des risques accrus : ralentissement des investissements internationaux dans l'IA, durcissement des contrôles à l'exportation sur les technologies sensibles, fluctuations du marché des semi-conducteurs ou encore incertitudes liées aux politiques commerciales. Une partie de la croissance récente des exportations pourrait d'ailleurs s'expliquer par l'anticipation, par les entreprises, d'éventuels changements réglementaires.

À plus long terme, les perspectives demeurent néanmoins favorables. La diversification des chaînes d'approvisionnement en Asie, conjuguée aux accords commerciaux régionaux tels que le RCEP et le CPTPP, offre au Vietnam des opportunités supplémentaires pour renforcer son intégration dans les chaînes de valeur technologiques mondiales.

Pour Tim Evans, l'enjeu de la prochaine décennie dépasse désormais les seules performances industrielles.

"Si le Vietnam parvient à transformer l'essor actuel de sa production en un véritable écosystème de l'IA - associant capacités industrielles, compétences, infrastructures numériques et adoption massive des technologies par les entreprises - les bénéfices iront bien au-delà de la croissance des exportations. Ils se traduiront également par une amélioration durable de la productivité manufacturière, du secteur des services et du fonctionnement quotidien de centaines de milliers d'entreprises. Il y a dix ans, la contribution du Vietnam au commerce mondial des technologies ne représentait qu'une fraction infime. Le défi de la prochaine décennie sera de faire en sorte que la place du Vietnam ne soit pas uniquement définie par ce qu'il fabrique pour l'ère de l'intelligence artificielle, mais aussi par les nouvelles opportunités économiques, industrielles et d'innovation que l'IA sera capable d'ouvrir pour le pays."

Texte et photos : Quang Châu/CVN