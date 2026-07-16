L'industrie manufacturière vietnamienne mise sur la double transition

Face aux mutations de l’économie mondiale et au durcissement des exigences environnementales et numériques, l’industrie manufacturière vietnamienne accélère sa " double transition ", combinant transition verte et transformation numérique.

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Photo : Nguyên Chinh/VNA/CVN

Les barrières non tarifaires liées à l'environnement, à la traçabilité et aux données concernent désormais près de 90% du commerce mondial. Les accords de libre-échange de nouvelle génération, tels que l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), le Pacte vert pour l'Europe (Green Deal) et le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (CBAM), ne sont plus de simples concepts : ils sont devenus des exigences incontournables auxquelles les produits vietnamiens doivent satisfaire pour accéder aux marchés internationaux.

Considérée comme l’un des principaux moteurs de la croissance économique, l’industrie manufacturière ne peut plus reposer sur un modèle fondé sur une main-d’œuvre abondante, une forte consommation d’énergie et des émissions élevées. Selon plusieurs experts, la transition vers une industrie plus verte et plus innovante est devenue incontournable.

Évoquant cette orientation stratégique, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Lê Manh Hung, a souligné à plusieurs reprises que le secteur accélérerait sa "double transition", articulée autour de la transition verte, de la sécurité énergétique nationale et de la transformation numérique.

Au cours des dernières années, avec une croissance annuelle moyenne de 6,9%, l’industrie manufacturière a conservé son rôle de moteur de l’économie. Pour maintenir cette dynamique, le Vietnam devra toutefois améliorer le climat des affaires, lever les obstacles au développement et créer les conditions permettant à son industrie de gagner en autonomie, en modernité, en connectivité et en intégration internationale.

Dans ce processus, l’intelligence artificielle (IA) et la numérisation apparaissent comme des leviers essentiels. Dans plusieurs zones industrielles, des systèmes fondés sur l’IA et l’Internet des objets (IoT) sont déjà utilisés pour optimiser la production, automatiser le tri des déchets, mesurer en temps réel les émissions de carbone ou encore anticiper les besoins en matières premières afin de réduire les coûts et les pertes…

Selon l’économiste Nguyên Hông Son, l’industrie manufacturière vietnamienne reste encore largement dépendante des opérations manuelles, tandis que le recours aux technologies avancées, telles que la robotique et l’IA, demeure limité. Les entreprises doivent évoluer d’un modèle d’assemblage et de sous-traitance vers une production "Make in Viet Nam", en investissant davantage dans la recherche-développement et les technologies intelligentes.

Les petites et moyennes entreprises (PME), qui représentent plus de 97% du nombre totale des entreprises vietnamiennes, sont également appelées à jouer un rôle clé dans cette "double transformation". Malgré les contraintes liées au coût des investissements et au manque de main-d’œuvre qualifiée, plusieurs secteurs fortement tournés vers l’exportation, notamment l’agroalimentaire, le textile-habillement et la transformation du bois, ont déjà engagé cette transition.

Pour Dennis Quennet, directeur du Programme de développement économique durable de l’Agence allemande pour la coopération internationale (GIZ), les PME constituent l’épine dorsale de l’économie et un moteur de l’innovation. Pour échapper au modèle de la sous-traitance à faible valeur ajoutée, l'industrie manufacturière vietnamienne doit maîtriser les chaînes de production vertes et intégrer plus largement l'intelligence artificielle.

Les experts estiment que la double transition constitue désormais un impératif pour permettre à l’industrie manufacturière vietnamienne de monter en gamme, de renforcer sa compétitivité et de s’inscrire durablement dans les chaînes de valeur mondiales.

VNA/CVN