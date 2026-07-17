Hanoï accélère le développement de son économie nocturne

La capitale vietnamienne prévoit de développer des zones, des itinéraires et des espaces dédiés à l’économie nocturne, valorisant le patrimoine, la culture, la créativité et les expériences touristiques, afin de renforcer l’attractivité de sa destination et de créer de nouveaux moteurs de croissance pour son industrie touristique.

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Photo : VNA/CVN

Le vice-président du Comité populaire de Hanoï, Truong Viêt Dung, a signé le Plan n°282/KH-UBND du 15 juillet 2026 visant à mettre en œuvre la Résolution du Conseil populaire municipal sur le développement de l’économie nocturne.

Hanoï ambitionne d'augmenter de 30% les dépenses nocturnes des touristes

Selon ce plan, d’ici à 2030, l’économie nocturne devrait devenir progressivement un moteur important de l’économie des services de la capitale, représentant environ 5% du PIB loal ainsi qu’à l’augmentation des recettes budgétaires. La part des dépenses nocturnes dans les dépenses totales des touristes devra atteindre 25 à 30%, contribuant ainsi à porter la durée moyenne de séjour des visiteurs à 2,5 à 3,5 jours.

La ville prévoit de développer et de gérer de grands types de zones d’économie nocturne bénéficiant de politiques de soutien spécifiques : la zone culturelle et patrimoniale (Hoàn Kiêm, Cua Nam, Ba Dinh, Son Tây, Soc Son), la zone de divertissement moderne (Tây Hô, My Dinh, Dông Anh…), la zone créative dédiée aux industries culturelles (théâtres, cinémas, musées…) et la zone de villégiature et d’expériences culturelles en périphérie (Bat Trang, Ba Vi, Huong Son…).

Photo : VNA/CVN

Des itinéraires nocturnes thématiques, tels que «Thang Long – les quatre temples » (Bach Ma, Kim Liên, Voi Phuc et Quan Thanh) ou les rues gastronomiques de Tông Duy Tân et Ta Hiên, seront aménagés. Des espaces créatifs comme les marchés Dong Xuân, le musée écologique du village de céramique de Bat Tràng ou le Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam seront également valorisés.

Dans les zones périurbaines de la capitale, des modèles fondés sur les villages de métiers traditionnels, le tourisme agricole ainsi que les marchés nocturnes consacrés aux produits locaux seront développés.

Modernisation de la gestion et réformes administratives

Hanoï mettra en place un système de gestion et de surveillance via un Centre d’opération intelligent (IOC), connecté à l’application iHanoi. Les entreprises opérant dans ces zones seront encouragées à développer les paiements sans espèces.

Parallèlement, la ville lancera une campagne de communication visant à faire de Hanoï une destination de référence en matière d’économie nocturne en Asie du Sud-Est, fondée sur la valorisation du patrimoine et de la créativité.

Photo : VNA/CVN

Afin de faciliter les investissements, Hanoï prévoit de simplifier 50 % des procédures administratives. Une cartographie numérique sera également développée pour soutenir la gestion et la promotion des activités nocturnes.

Pour accompagner ce développement, la capitale prolongera les horaires de fonctionnement des lignes de métro Cat Linh - Hà Dông et Nhôn - Gare de Hanoï durant les week-ends et les jours fériés. La création de lignes de bus nocturnes reliant les principales zones d’activité sera également étudiée.

Sur le plan des infrastructures urbaines, un système d’éclairage artistique sera déployé sur les ponts, dans les parcs ainsi qu’autour du lac de l’Ouest et du fleuve Rouge… Des projections de mapping 3D seront proposées en permanence au lac de Hoàn Kiêm et à la citadelle impériale de Thang Long. En outre, des espaces artistiques nocturnes en plein air seront aménagés dans les grands parcs, tels que Thông Nhât, Hoà Binh et Yên So, afin d’accueillir des artistes de rue.

Enfin, une base de données et une carte numérique permettront aux visiteurs de consulter en temps réel les horaires, les services, l’affluence, les parkings et les événements. La sécurité sera assurée grâce à des caméras intégrant l’intelligence artificielle ainsi qu’à des capteurs de bruit et de lumière intégrés au programme de ville intelligente.

VNA/CVN