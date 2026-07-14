Économie

Accélérer le déploiement des UAV pour l'économie de basse altitude

Forte de ses atouts en matière de sciences, de technologies et d'innovation, ainsi que des nouvelles perspectives de développement ouvertes par son expansion géographique, Hô Chi Minh-Ville intensifie les expérimentations et déploie progressivement les véhicules aériens sans pilote (UAV) dans de nombreux secteurs.

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Les premiers projets pilotes démontrent non seulement le potentiel des UAV pour le développement de l'économie de basse altitude, mais fournissent également une base concrète pour perfectionner le cadre réglementaire, les infrastructures d'exploitation et un écosystème associant étroitement les pouvoirs publics, les établissements de recherche et les entreprises.

Intensifier les expérimentations et les applications des UAV

Depuis l'extension de son espace de développement, Hô Chi Minh-Ville ne se distingue plus uniquement par ses atouts urbains, industriels et tertiaires ; elle bénéficie également d'un fort potentiel en agriculture de haute technologie, en économie maritime, en logistique et en écosystèmes naturels diversifiés. Cet environnement constitue un terrain d'expérimentation idéal pour évaluer l'efficacité des applications des UAV dans la gestion urbaine, la gestion foncière, la protection de l'environnement, la prévention et la gestion des catastrophes naturelles, l'agriculture intelligente, la logistique ainsi que la fourniture de services publics.

Le Plan de développement de l'économie de basse altitude à l'horizon 2030 de Hô Chi Minh-Ville identifie ce secteur comme une nouvelle orientation stratégique destinée à valoriser le potentiel de l'espace aérien de basse altitude et à faire de la métropole le premier centre national de recherche, de production et de prestation de services liés à cette économie émergente.

À l'horizon 2030, la ville ambitionne de maîtriser les technologies fondamentales et les technologies de pointe nécessaires au développement de l'économie de basse altitude, de structurer un écosystème industriel dédié et de mettre en place un mécanisme d'expérimentation réglementée (sandbox réglementaire) pour les nouveaux modèles d'exploitation des UAV.

Selon cette feuille de route, la période 2026-2027 sera consacrée au perfectionnement du cadre institutionnel, à la mise en œuvre d'un dispositif de sandbox réglementaire, à la planification de l'espace aérien de basse altitude, à la création d'un système initial de gestion du trafic aérien de basse altitude (Low Altitude Traffic Management - LATM) ainsi qu'au développement de projets pilotes. Entre 2028 et 2030, la ville prévoit d'accélérer la commercialisation des technologies, de finaliser les systèmes automatisés de gestion, d'investir dans les infrastructures spécialisées et d'étendre les applications des UAV dans les domaines de la santé, des secours d'urgence, de la surveillance, des transports, de l'agriculture et de la logistique. Après 2030, elle entend diversifier les services liés à l'économie de basse altitude et maîtriser progressivement les technologies clés afin de bâtir un écosystème complet et intégré.

L'année 2026 marque une étape majeure avec le lancement d'essais contrôlés de services de livraison par UAV, ainsi que l'expérimentation d'une liaison postale aérienne sans pilote reliant par voie maritime Cân Gio à Vung Tàu. Ces initiatives démontrent le potentiel des UAV dans la logistique intelligente tout en fournissant des données opérationnelles précieuses pour élaborer les futurs mécanismes de gouvernance, les infrastructures d'exploitation et le développement de l'économie de basse altitude.

Le 5 janvier 2026, Hô Chi Minh-Ville a officiellement lancé son programme pilote d'expérimentation des UAV destinés aux activités de livraison, avec la participation d'entreprises technologiques telles que Saolatek, Real-Time Robotics Vietnam et Di Dông Viêt. Mis en œuvre tout au long de l'année 2026, ce programme vise non seulement à valider les performances techniques des appareils, mais également à collecter des données de terrain destinées à perfectionner les politiques publiques, à normaliser progressivement les procédures de gestion et à encadrer l'exploitation des aéronefs sans pilote dans un environnement réglementé.

Selon Trân Anh Tuân, fondateur de Saolatek, cette phase d'expérimentation revêt une importance stratégique pour les entreprises technologiques. Elle leur permet d'améliorer leurs produits, de renforcer leur maîtrise technologique et d'accélérer l'innovation. À l'issue des essais, les entreprises espèrent également développer de nouveaux partenariats nationaux et élargir progressivement leurs débouchés à l'exportation. D'après lui, le mécanisme de sandbox réglementaire ainsi qu'une approche raisonnable de la gestion des risques dans la recherche scientifique offrent un cadre favorable au développement et à la maturation des technologies. Toutefois, afin de permettre aux entreprises d'investir davantage dans la recherche-développement (R&D), un soutien accru de l'État demeure indispensable, tant en matière de ressources que de structuration de l'écosystème d'innovation.

Une autre étape significative a été franchie le 12 février 2026 avec l'inauguration d'une ligne postale par UAV reliant la commune de Cân Gio au quartier de Vung Tàu. Exploitée par la société CT UAV, filiale du groupe CT Group, en partenariat avec la Poste vietnamienne (Vietnam Post), cette première liaison postale maritime sans pilote répond aux besoins des expéditions urgentes en réduisant le délai d'acheminement d'environ une journée à seulement deux heures.

Pour accompagner durablement le développement de cette filière, les pouvoirs publics devraient instaurer un mécanisme de commande publique afin de soutenir la commercialisation des UAV ayant démontré leur efficacité. Les drones destinés aux opérations de recherche et de sauvetage pourraient, par exemple, être prioritairement déployés dans les communes régulièrement exposées aux catastrophes naturelles avant d'être généralisés à l'ensemble du territoire au fur et à mesure de leur perfectionnement.

Sur le plan financier, les entreprises souhaitent bénéficier de dispositifs de crédit préférentiels mieux adaptés aux spécificités des industries technologiques, dont les cycles d'investissement sont particulièrement longs. Elles préconisent également un renforcement des aides publiques à la recherche-développement et aux plateformes d'expérimentation, notamment par la prise en charge de 50% des dépenses de R&D pour les projets développant des produits destinés à l'exportation vers les marchés du G7, ainsi que par l'exonération de l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour les spécialistes participant au développement des technologies stratégiques.

Texte et photos : Quang Châu/CVN