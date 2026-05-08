Le Vietnam renforce les partenariats avec Singapour, la Thaïlande et l’Indonésie

Dans le cadre du 48 e Sommet de l’ASEAN à Cebu, aux Philippines, le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung a rencontré vendredi 8 mai de hauts dirigeants singapourien, thaïlandais et indonésien.

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Photo : VNA/CVN

Lors de sa rencontre avec le Premier ministre singapourien Lawrence Wong, Lê Minh Hung a salué les progrès de la coopération économique bilatérale et souhaité accélérer la mise en œuvre des projets de connexion en énergie propre, afin de contribuer à la sécurité énergétique des deux pays dans un contexte régional et international marqué par de nombreuses incertitudes.

Partenariat stratégique global Vietnam - Singapour

Le dirigeant singapourien a hautement apprécié les orientations de développement et les réformes ambitieuses engagées par le gouvernement vietnamien, exprimant sa confiance dans la poursuite d’une forte croissance économique du Vietnam. Il a également affirmé que Singapour continuerait d’accompagner et de soutenir le Vietnam dans ses réformes destinées à répondre aux exigences du développement et de l’intégration internationale.

Les deux dirigeants sont convenus de maintenir les échanges de haut niveau et de mettre efficacement en œuvre le Programme d’action du partenariat stratégique global Vietnam - Singapour pour la période 2025-2030. Ils ont également réaffirmé leur volonté de renforcer la coordination et les consultations dans les forums multilatéraux régionaux et internationaux afin de consolider l’unité et le rôle central de l’ASEAN.

Souhait d’intensifier la coopération bilatérale

Photo : VNA/CVN

Lors de sa rencontre avec le Premier ministre thaïlandais Anutin Charnvirakul, Lê Minh Hung a affirmé sa volonté de coopérer étroitement avec le gouvernement thaïlandais afin de renforcer davantage le partenariat stratégique global entre les deux pays.

Le dirigeant thaïlandais a souligné l’importance accordée par Bangkok aux relations avec Hanoï et son souhait d’intensifier la coopération bilatérale.

Les deux parties ont convenu de renforcer la confiance politique à travers les échanges de haut niveau et de préparer les prochaines visites officielles. Elles ont également décidé de promouvoir plus efficacement les mécanismes de coopération et de dialogue existants et de favoriser les investissements réciproques ainsi qu’une ouverture accrue des marchés dans une perspective équilibrée et durable.

Le chef du gouvernement vietnamien a demandé à la Thaïlande d’étudier la levée de certaines barrières techniques afin de faciliter l’accès des produits vietnamiens au marché thaïlandais. Anutin Charnvirakul a, pour sa part, encouragé les entreprises vietnamiennes à renforcer leurs investissements et leurs activités en Thaïlande.

Relations d’amitié traditionnelles

Lors de son entretien avec le président indonésien Prabowo Subianto, Lê Minh Hung a réaffirmé l’importance accordée par le Vietnam aux relations d’amitié traditionnelles avec l’Indonésie. Il a souligné que l’établissement du partenariat stratégique global entre les deux pays en mars 2025, à l’occasion de la visite du secrétaire général Tô Lâm en Indonésie, constituait une étape majeure dans les relations bilatérales.

Prabowo Subianto a exprimé son souhait de coopérer étroitement avec le gouvernement vietnamien afin de renforcer davantage les relations bilatérales dans l’intérêt des deux peuples.

Les deux dirigeants ont convenu de poursuivre le renforcement de la confiance politique grâce aux échanges réguliers de délégations de haut niveau, tout en approfondissant la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, de l’agriculture ainsi que dans les secteurs prometteurs tels que l’économie numérique, la transition verte et l’énergie.

Les deux parties ont également soutenu l’ouverture accrue de leurs marchés respectifs afin de porter rapidement le commerce bilatéral à 18 milliards de dollars ou davantage, dans un esprit équilibré. Elles ont en outre décidé de poursuivre leur coopération dans le domaine énergétique, notamment dans l’exploration et l’exploitation pétrolières et gazières, afin de garantir la sécurité énergétique.

Les deux dirigeants ont aussi échangé sur plusieurs questions régionales et internationales d’intérêt commun.

VNA/CVN