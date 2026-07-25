Le Vietnam renforce sa coopération avec Bloomberg pour dynamiser son marché financier

Le ministère vietnamien des Finances et Bloomberg ont convenu de renforcer leur coopération dans le développement du marché financier du Vietnam, l’attraction des investisseurs internationaux et la préparation des activités financières dans le cadre de l’APEC 2027, alors que le pays accélère la mise en place du Centre financier international du Vietnam.

>> Obligations d’entreprises : rigueur pour attirer les capitaux étrangers

>> Le Vietnam vise un marché des capitaux robuste avec des transformations majeures

>> Le Vietnam approuve son Plan de développement du Centre financier international à l'horizon 2035

Photo : tapchikinhtetaichinh.vn

Le vice-ministre vietnamien des Finances, Trân Quôc Phuong, a récemment travaillé avec Bing Li, président de Bloomberg pour la région Asie-Pacifique, afin d'examiner les perspectives de coopération dans le développement du marché financier vietnamien, le renforcement des liens avec les investisseurs internationaux et la préparation des activités de l'APEC 2027.

Les deux parties sont convenues d'approfondir leur coopération afin de renforcer l'intégration du marché financier vietnamien aux marchés mondiaux.

Trân Quôc Phuong a souligné que le Vietnam accélère la création du Centre financier international à Hô Chi Minh-Ville et à Dà Nang.

Si le cadre juridique et le modèle d'organisation sont progressivement mis en place, son fonctionnement nécessitera des ressources humaines hautement qualifiées, des technologies financières (Fintech) et une meilleure connexion avec les marchés financiers mondiaux.

À propos de l'APEC 2027, que le Vietnam accueillera, le vice-ministre a indiqué que le ministère des Finances présiderait plusieurs réunions de haut niveau, dont celles des vice-ministres et des ministres des Finances ainsi que des sessions consacrées aux marchés de capitaux.

Il a souhaité que Bloomberg apporte son expertise internationale, soutienne la communication de l'événement et contribue à promouvoir les initiatives vietnamiennes auprès de la communauté financière mondiale.

Le ministère élabore par ailleurs un projet de développement du marché financier vietnamien et souhaite bénéficier de l'expérience internationale de Bloomberg. Il s'est également déclaré prêt à coopérer avec le groupe pour renforcer les liens entre les investisseurs étrangers et le marché vietnamien.

Pour sa part, le président de Bloomberg pour la région Asie - Pacifique, Bing Li, a rappelé que l'année 2026 marque le 30e anniversaire de la présence de Bloomberg au Vietnam.

Il a affirmé que le groupe souhaitait développer un partenariat à long terme avec le pays dans des domaines tels que la Fintech, l'intelligence artificielle, l'éducation, le développement des marchés financiers et la formation de la communauté financière.

Concernant l'APEC 2027, il a assuré que Bloomberg était prêt à mobiliser l'ensemble de ses ressources pour accompagner le Vietnam, notamment dans les domaines de la communication, de la technologie, du partage d'expériences internationales et de la mise en relation avec la communauté mondiale des investisseurs.

VNA/CVN