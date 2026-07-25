Exportations : accélération pour franchir un nouveau cap de croissance

En dépit des incertitudes du commerce international, les exportations demeurent un moteur essentiel de la croissance du Vietnam. Le pays entend renforcer ses capacités de production, diversifier ses marchés et mieux s’intégrer aux chaînes de valeur mondiales.

>> Le textile-habillement résiste aux turbulences du marché mondial

>> Exportations vietnamiennes en route vers l'objectif au second semestre 2026

>> Les exportations vietnamiennes d'engrais bondissent au premier semestre 2026

Dans un contexte mondial complexe, marqué notamment par la montée du protectionnisme, les tensions géopolitiques, les fluctuations monétaires et l’augmentation des coûts logistiques, le commerce extérieur du Vietnam a maintenu une dynamique positive au premier semestre 2026. Toutefois, pour atteindre l’objectif d’une croissance économique à deux chiffres, une impulsion plus forte des secteurs manufacturier et exportateur est nécessaire. Cela exige un changement d’approche, une évolution des mentalités et une action plus déterminée de la part des organismes publics, des collectivités locales, des associations professionnelles et du monde des affaires.

Photo : VNA/CVN

Les exportations vietnamiennes ont poursuivi leur progression de 21% au cours des six premiers mois de l’année, portant le volume total des échanges commerciaux à près de 550 milliards de dollars. Dans le même temps, la balance commerciale a enregistré un déficit de plus de 16,65 milliards de dollars, mettant fin à plusieurs années consécutives d’excédent. Cette évolution reflète principalement la forte hausse des importations destinées à soutenir l’expansion de la production, tout en soulignant la nécessité de renforcer les capacités industrielles nationales, de développer les industries auxiliaires et d’accroître la valeur ajoutée des produits fabriqués au Vietnam.

Maintenir une croissance soutenue

Selon l’Office national des statistiques, relevant du ministère des Finances, au premier semestre, les échanges commerciaux ont progressé de plus de 27,1% sur un an. Les exportations continuent ainsi de jouer un rôle moteur dans la croissance économique. Cette performance intervient dans un contexte marqué par les tensions géopolitiques, le renforcement des barrières commerciales et des exigences croissantes en matière de développement durable, de réduction des émissions de carbone et de traçabilité des produits.

D’après Nguyên Anh Son, directeur de l’Agence du commerce extérieur, relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, cette progression dépasse largement les objectifs fixés en début d’année et témoigne de la résilience ainsi que de la capacité d’adaptation croissante de l’économie vietnamienne face aux mutations du commerce mondial.

À son avis, le retour d’un déficit commercial doit être analysé avec prudence. La majorité des importations concerne des machines, équipements, matières premières et composants destinés à la production industrielle, et non des biens de consommation. Cette tendance traduit les investissements engagés par les entreprises pour accroître leurs capacités de production et répondre aux commandes attendues au second semestre.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce indique ainsi qu’une grande partie des importations est constituée d’intrants nécessaires à la production. Parallèlement, la poursuite des investissements de grands groupes internationaux tels que Samsung, LG, Foxconn, Lenovo et BYD entraîne une hausse des importations de lignes de production, d’équipements, de composants et de matières premières. Cette évolution confirme le rôle croissant du Vietnam dans la restructuration des chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales.

Toutefois, la progression plus rapide des importations d’intrants par rapport aux exportations met également en évidence la dépendance persistante du pays vis-à-vis des composants, matériaux et technologies importés. Si le déficit commercial peut, à première vue, susciter des inquiétudes, il ne résulte pas principalement d’une hausse de la consommation intérieure. Le fait qu’une large majorité de la valeur des importations concerne des machines, équipements, matières premières, énergie et composants destinés à la production montre que l’économie vietnamienne est dans une phase d’expansion de ses capacités industrielles.

La présence et l’expansion de nombreux groupes de hautes technologies internationaux confirment également que le Vietnam reste une destination importante dans le processus de réorganisation des chaînes de valeur mondiales.

Photo : VNA/CVN

Sept groupes de solutions

Pour 2026, malgré un environnement international marqué par des évolutions rapides et imprévisibles, notamment les conflits au Moyen-Orient et l’instabilité des politiques commerciales des grandes puissances, le gouvernement vietnamien maintient son objectif d’une croissance du PIB d’au moins 10%.

Le gouvernement a défini sept groupes de solutions prioritaires : lever les obstacles liés aux ressources productives et développer les filières de marchandises ; renforcer la conformité aux normes techniques, la traçabilité et les exigences de développement durable ; résoudre les difficultés liées au financement, à la logistique et aux infrastructures ; accélérer les réformes administratives afin de réduire les coûts pour les entreprises ; développer les marchés, promouvoir le commerce et renforcer les mécanismes d’alerte précoce ; améliorer la coordination entre les ministères, secteurs, collectivités locales, associations et entreprises ; et renforcer l’analyse ainsi que la gouvernance des activités d’import-export.

Afin de préserver cette dynamique dans un contexte commercial de plus en plus exigeant, les autorités vietnamiennes entendent renforcer les capacités internes de production. Les priorités portent notamment sur le développement des industries auxiliaires, la sécurisation des sources nationales d’approvisionnement en matières premières, l’augmentation de la valeur ajoutée des produits vietnamiens et une meilleure exploitation des accords de libre-échange grâce au respect des règles d’origine.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce poursuivra ses actions de promotion commerciale, l’ouverture de nouveaux marchés et l’accompagnement des entreprises face aux exigences croissantes en matière d’environnement, de traçabilité, de propriété intellectuelle et aux nouvelles barrières commerciales.

Pour le second semestre, le ministère prévoit une amélioration progressive de l’environnement commercial international, portée notamment par la baisse des coûts logistiques, la stabilisation des chaînes d’approvisionnement et une intégration accrue des entreprises vietnamiennes dans les chaînes de valeur mondiales. Le Vietnam vise ainsi une croissance des exportations d’au moins 15%, un déficit commercial maintenu à un niveau soutenable.

Thê Linh/CVN