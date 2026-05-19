Le Vietnam réaffirme son rôle de coordinateur des relations ASEAN - Nouvelle-Zélande

Du 16 au 18 mai à Wellington, en Nouvelle-Zélande, dans son rôle de représentant du coordinateur des relations de dialogue ASEAN - Nouvelle-Zélande et de président du Comité de l’ASEAN à Wellington (ACW), l’ambassade du Vietnam en Nouvelle-Zélande a soutenu avec succès l’organisation de l’événement simulant une conférence de l’ASEAN en Nouvelle-Zélande (NZMAM) 2026.

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Photo : VNA/CVN

Il s’agit de la première activité de ce type organisée en Nouvelle-Zélande avec la participation d’étudiants universitaires. Le 18 mai, l’ambassade du Vietnam en Nouvelle-Zélande a accueilli les organisateurs et les délégués du NZMAM 2026 à son siège, à l’occasion de la cérémonie de clôture et de remise des prix de l’événement.

L’ambassadeur du Vietnam en Nouvelle-Zélande, Phan Minh Giang, a félicité les organisateurs pour le succès de cette première simulation de conférence de l’ASEAN organisée en Nouvelle-Zélande, saluant les efforts déployés par le comité d’organisation du NZMAM 2026.

L’ambassadeur Phan Minh Giang a souligné que les jeunes constituent la force motrice et les futurs acteurs de la région. Il a exprimé le souhait que cet événement contribue à renforcer la compréhension de l’ASEAN et des relations ASEAN – Nouvelle-Zélande, tout en encourageant les jeunes à participer plus activement à la construction de l’avenir commun de la région.

Photo : VNA/CVN

Il a également affirmé que, dans son rôle de coordinateur des relations ASEAN - Nouvelle-Zélande pour la période 2024-2027, le Vietnam s’engage à poursuivre une étroite coordination avec la Nouvelle-Zélande et les autres pays membres de l’ASEAN afin d’approfondir davantage le partenariat stratégique global ASEAN - Nouvelle-Zélande.

Le coordinateur national néo-zélandais Joshua Paterson a remercié l’ambassade du Vietnam en Nouvelle-Zélande ainsi que l’ACW pour leur soutien à l’organisation réussie du NZMAM 2026, tout en exprimant le souhait de continuer à bénéficier du soutien des représentations diplomatiques des pays de l’ASEAN à Wellington dans les temps à venir.

La cérémonie s’est achevée par un programme d’échanges culturels et culinaires vietnamiens organisé par l’ambassade du Vietnam en Nouvelle-Zélande, contribuant à renforcer l’esprit d’amitié et de coopération.

VNA/CVN