Le haut dirigeant Tô Lâm assiste à la cérémonie de création officielle de la ville de Dông Nai

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président Tô Lâm a assisté dans la soirée du 18 mai à la cérémonie de proclamation de la Résolution de l’Assemblée nationale portant création de la ville de Dông Nai, organisée sur la place Long Hung.

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Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie, Tô Lâm a souligné que la création de la ville de Dông Nai relevant directement du pouvoir central constituait une étape historique ouvrant une nouvelle phase de développement, exigeant une vision plus ambitieuse, une gouvernance plus performante et un sens accru des responsabilités envers le peuple et la nation.

Selon la Résolution n°30/2026/QH16 de l’Assemblée nationale, la ville de Dông Nai a été officiellement créée à compter du 30 avril 2026. Elle couvre une superficie de plus de 12.700 km², compte près de cinq millions d’habitants et comprend 95 unités administratives de niveau communal, dont 33 quartiers urbains et 62 communes. La ville est limitrophe de Hô Chi Minh-Ville, des provinces de Lâm Dông et de Tây Ninh, ainsi que du Royaume du Cambodge.

Au nom des dirigeants du Parti et de l’État, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président Tô Lâm a remis la résolution de l’Assemblée nationale ainsi que l’Ordre du Travail de première classe aux autorités et à la population de Dông Nai.

Le secrétaire général du Parti et président Tô Lâm a affirmé que Dông Nai est une terre riche en traditions historiques, culturelles et révolutionnaires. Durant les guerres de résistance, cette région fut un symbole de résilience et de loyauté envers le Parti, la Patrie et le peuple. Pendant la période de Renouveau et d’intégration internationale, Dông Nai a continué de promouvoir son esprit de dynamisme, de créativité et d’audace pour devenir l’un des principaux centres industriels et urbains du pays.

Photo : VNA/CVN

Selon Tô Lâm, Dông Nai bénéficie aujourd’hui de nombreux atouts stratégiques rares, notamment en matière de taille économique, de population, d’infrastructures, de logistique, d’aviation, de ressources naturelles et de position géographique en tant que porte d’entrée régionale. Ces avantages permettront à la ville de devenir un pôle de croissance multifonctionnel, un centre industriel, aéronautique et d’innovation de portée nationale.

Le dirigeant vietnamien a appelé les organisations du Parti, les autorités, la communauté des entreprises et la population de Dông Nai à nourrir une nouvelle ambition de développement afin de transformer la ville en une métropole motrice dotée d’une forte compétitivité et d’un rayonnement important dans la région du Sud-Est et à l’échelle nationale. Dông Nai devra viser à figurer parmi les villes les plus agréables à vivre et les plus attractives pour les start-up en Asie, à l’instar de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville.

Insistant sur les exigences d’un développement durable, Tô Lâm a estimé qu’une ville moderne ne devait pas seulement être évaluée à l’aune de sa taille économique ou de ses infrastructures, mais surtout à travers la qualité de vie de sa population. Il a ainsi demandé à Dông Nai d’accorder une attention particulière à l’emploi, au logement, à l’éducation, à la santé, aux équipements culturels, aux espaces publics et à l’environnement de vie, notamment pour les ouvriers, les travailleurs, les habitants des zones reculées et les groupes vulnérables.

Photo : VNA/CVN

Parallèlement au développement économique, Dông Nai devra préserver et valoriser ses valeurs culturelles et historiques multiculturelles et multiconfessionnelles, en faisant de ses traditions patriotiques, solidaires, laborieuses et créatives une ressource spirituelle au service du développement. Selon Tô Lâm, les habitants de Dông Nai dans cette nouvelle période devront faire preuve de discipline, de savoir, de responsabilité, d’esprit d’intégration et d’ambition.

Soulignant la position stratégique de Dông Nai, dotée d’infrastructures majeures, d’importants espaces industriels et d’une frontière nationale, Tô Lâm,a demandé que le développement économique soit toujours associé à la défense, à la sécurité, aux affaires extérieures et à la consolidation de l’unité nationale.

Il a exhorté les autorités locales à créer un environnement transparent, favorable et équitable afin de stimuler l’innovation, la compétitivité et la responsabilité sociale des entreprises.

Au nom du Comité municipal du Parti, le secrétaire du Comité du Parti de Dông Nai, Vu Hông Van, a affirmé que la ville appliquerait pleinement les orientations du secrétaire général du Parti et président Tô Lâm, avec la détermination de faire de Dông Nai un modèle de développement dynamique, moderne, civilisé et heureux, ainsi qu’un important moteur de croissance du pays dans la nouvelle période.

VNA/CVN