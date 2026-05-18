L’école Nguyên Du au Laos perpétue les valeurs du président Hô Chi Minh

L’école bilingue lao-vietnamienne Nguyên Du a organisé, le 18 mai à Vientiane du Laos, une cérémonie commémorant le 136 e anniversaire de la naissance du président Hô Chi Minh (19 mai 1890-2026), ainsi qu’une remise de bourses offertes par Star Telecom à des élèves défavorisés ayant obtenu d’excellents résultats scolaires.

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Photo : VNA/CVN

Cet événement revêtait une profonde signification politique, culturelle et éducative. Il visait à aider les jeunes générations des deux pays à mieux comprendre la vie, le parcours révolutionnaire et l’héritage du défunt dirigeant vietnamien, tout en contribuant à préserver et à renforcer la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos.

Dans son discours commémoratif, la directrice de l’école, Sivanheung Phengkhammay, a rappelé la vie révolutionnaire du Président Hô Chi Minh ainsi que son immense contribution à la lutte pour la libération nationale du Vietnam et au mouvement mondial pour la paix et le progrès social.

Photo : VNA/CVN

Elle a souligné que la pensée, la morale et le style du Président Hô Chi Minh constituaient un patrimoine spirituel inestimable pour la nation vietnamienne et continuaient d’inspirer les générations présentes et futures. Pour les enseignants et les élèves de l’école Nguyên Du, l’étude et le suivi de son exemple moral sont étroitement liés à la mission de l’établissement : promouvoir la tradition d’excellence dans l’enseignement et l’apprentissage, préserver la langue vietnamienne et cultiver l’attachement à la culture vietnamienne au Laos.

La directrice a également exprimé sa gratitude pour l’attention et le soutien constants du gouvernement vietnamien, de l’ambassade du Vietnam au Laos, des organisations sociales et des entreprises, notamment Star Telecom - anciennement Unitel, coentreprise entre le Groupe de l’industrie et des télécommunications de l’armée du Vietnam (Viettel) et Lao Asia Telecom -, qui accompagne et soutient l’école depuis de nombreuses années. Elle a réaffirmé la volonté de l’établissement de demeurer une adresse éducative de confiance et un symbole de l’amitié particulière entre le Vietnam et le Laos.

Dans le cadre de cette activité, les organisateurs ont remis 50 bourses, d’une valeur de 500.000 kips (environ 23 dollars) chacune, à des élèves issus de familles défavorisées ayant obtenu d’excellents résultats scolaires et participé activement aux activités de l’école.

À l’issue de la cérémonie, les délégués et les élèves ont visionné un documentaire retraçant la vie révolutionnaire, à la fois simple et exceptionnelle, du Président Hô Chi Minh.

VNA/CVN