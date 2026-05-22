Le Vietnam réaffirme sa volonté de renforcer la coopération multisectorielle avec l’Italie

Lors de la 4 e édition de la Réunion internationale annuelle (AIM2026), organisée récemment en Italie par la Confédération italienne des professionnels indépendants (Confprofessioni) et l’Association des professionnels de l’internationalisation (APRI International), l’ambassadrice du Vietnam en Italie, Nguyên Phuong Anh, a réaffirmé la volonté de son pays d’approfondir la coopération multisectorielle avec l’Italie.

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Selon la diplomate, le Vietnam est en train d'entrer dans une nouvelle ère de développement fondée sur l’autonomie stratégique, la transition verte et l’innovation. Le pays s'impose aujourd'hui comme un centre de production et un hub logistique stratégique au sein de l'ASEAN. Sur le plan économique, l'Italie demeure le troisième partenaire commercial du Vietnam au sein de l'Union européenne, avec des échanges bilatéraux atteignant près de 8 milliards de dollars.

Photo : VNA/CVN

L’ambassadrice a souligné que les relations entre les deux pays reposaient sur une forte complémentarité stratégique : l’Italie dispose d’une expertise mondialement reconnue dans les domaines du design et des hautes technologies, tandis que le Vietnam offre une solide capacité de production ainsi qu’une connectivité privilégiée avec les marchés de l’ASEAN et de l’Asie-Pacifique. Dans cette perspective, le Vietnam se déclare prêt à accueillir davantage de partenaires italiens et à intensifier une coopération approfondie dans des secteurs clés tels que l’intelligence artificielle (IA), le transfert de technologies, les infrastructures vertes et la formation professionnelle.

Cette dynamique est déjà illustrée par le succès de grands groupes italiens implantés au Vietnam, à l’instar de Leonardo, Fincantieri ou Piaggio, soutenus par des institutions financières de premier plan telles que SIMEST, SACE et ICE. Par ailleurs, l’engagement de l’Italie à hauteur de 500 millions d’euros dans le cadre du Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) ouvre des perspectives majeures dans les secteurs des énergies renouvelables et des hautes technologies.

Selon Nguyên Phuong Anh, l'ambassade du Vietnam à Rome s'est engagée à promouvoir et accompagner les entreprises italiennes dans la concrétisation des opportunités de coopération avec le Vietnam, notamment en vue de la visite d'une délégation d'experts et d'investisseurs prévue au Vietnam en novembre prochain.

L’AIM2026 est une conférence internationale de prestige servant de forum d’échange d’idées, de stratégies et d’initiatives de coopération destinées à promouvoir le programme de développement des exportations italiennes. De nombreux hauts responsables gouvernementaux italiens, parmi lesquels le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Antonio Tajani ainsi que le ministre de l’Agriculture Francesco Lollobrigida, y ont participé et prononcé des discours.

VNA/CVN