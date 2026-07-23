Le Vietnam propose de promouvoir des liens ASEAN - UE substantiels et durables

Le Vietnam, en sa qualité de coordinateur des relations économiques ASEAN - UE et de président de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) en 2026, a affirmé sa volonté de jouer un rôle de médiateur, en approfondissant la connectivité et la complémentarité entre les deux blocs.

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Photo : VNA/CVN

Ce message a été transmis lors de la Conférence post-ministérielle de l’ASEAN avec l’UE, qui s’est tenue mercredi 22 juillet à Manille, aux Philippines, dans le cadre de la 59e réunion des ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN (AMM-59) et des réunions connexes.

La conférence était coprésidée par le ministre des Affaires étrangères du Brunei, Abdul Mateen, et la vice-présidente de la Commission européenne et haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kallas.

La délégation vietnamienne a souligné que l’ASEAN et l’UE partagent la responsabilité et l’intérêt commun de promouvoir la paix, la stabilité, le respect du droit international et le multilatéralisme, et a insisté sur le fait que la coopération doit continuer de reposer sur la confiance, la compréhension mutuelle et le respect.

Pour l’avenir, le Vietnam a proposé que les deux parties donnent la priorité au renforcement de la résilience régionale en intensifiant la coopération énergétique, en mutualisant les ressources financières et en luttant contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, le tout dans le but de bâtir une économie bleue résiliente et durable.

Le Vietnam a également appelé à une action à long terme en faveur d’un accord de libre-échange ASEAN - UE, à une ratification et une mise en œuvre plus rapides de l’Accord global sur le transport aérien ASEAN - UE (CATA), ainsi qu’à un renforcement de la coopération dans les domaines de l’économie et du commerce numériques.

Face aux tensions croissantes qui pèsent sur les institutions multilatérales, le Vietnam a exhorté l’ASEAN et l’UE à intensifier leur coordination pour promouvoir le dialogue, renforcer la confiance et défendre le multilatéralisme et le droit international.

Le Vietnam a également proposé une coopération renforcée en matière de prévention, de réponse et de gestion des crises, ainsi que de sécurité maritime, afin de contribuer concrètement à la paix, à la stabilité et au développement durable dans la région et au-delà.

Dans son discours, Kaja Kallas a déclaré que l’UE était désireuse de poursuivre sa collaboration avec l’ASEAN pour promouvoir la paix, la sécurité, la stabilité et le multilatéralisme, tout en favorisant le règlement pacifique des différends conformément à la Charte des Nations unies et au droit international.

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Elle a appelé à un renforcement de la coopération dans les domaines du commerce, de la sécurité maritime, de la criminalité transnationale, de la connectivité, des échanges entre les peuples, de la lutte contre le changement climatique et de la transition énergétique.

Kaja Kallas a par ailleurs réaffirmé l’engagement de l’UE à élever ses relations au rang de partenariat stratégique global et a soutenu l’idée d’un sommet commémoratif ASEAN - UE en 2027 pour marquer 50 ans de dialogue.

Passant en revue l’année écoulée, les ministres se sont félicités des progrès constants accomplis dans le cadre du Plan d’action ASEAN - UE 2023-2027, avec 69,5% des axes d’action réalisés ou en cours. L’UE demeure le troisième partenaire commercial de l’ASEAN et sa première source d’investissements directs étrangers (IDE). Les échanges bilatéraux ont atteint environ 320,19 milliards de dollars en 2025, tandis que les IDE de l’UE en ASEAN se sont élevés à 31,76 milliards de dollars.

Leur coopération a produit des résultats concrets dans les domaines : affaires politico-sécuritaires, transformation numérique, connectivité, résilience des chaînes d’approvisionnement, transition écologique, énergies renouvelables, gestion des catastrophes, action climatique, éducation et échanges entre les peuples, renforçant ainsi l’adaptabilité et la résilience de la région.

Les deux parties élaboreront prochainement un nouveau Plan d’action et élargiront leur coopération afin d’y inclure la résilience, la transformation numérique, la sécurité énergétique et la sécurité maritime. Elles ont également convenu de poursuivre les discussions en vue du Sommet commémoratif de 2027 et d’une mise à niveau du cadre de partenariat actuel.

VNA/CVN