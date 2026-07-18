Le 59e anniversaire de l'ASEAN : un rôle renforcé et une influence mondiale croissante

Les ambassades des États membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) au Mexique ont organisé, le 17 juillet, une cérémonie de levée des couleurs à l'occasion du 59 e anniversaire de la fondation de l'organisation régionale (8 août 1967).

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Photo : VNA/CVN

Des représentants du ministère mexicain des Affaires étrangères, du corps diplomatique ainsi que de nombreux amis de l'ASEAN ont pris part à l'événement.

L'ambassadeur de Thaïlande au Mexique, Rooge Thammongkol, président tournant du Comité de l'ASEAN à Mexico (ACMC) pour la période de juillet à décembre 2026, a souligné que l'ASEAN est devenue l'une des organisations régionales les plus performantes au monde et qu'elle joue un rôle central dans la promotion de la paix, de la stabilité et de la coopération en Asie-Pacifique.

S'appuyant sur ses trois piliers - la Communauté politique et de sécurité, la Communauté économique et la Communauté socioculturelle -, l'ASEAN continue de faire preuve de solidarité et de capacité d'adaptation, tout en entretenant des relations équilibrées avec ses partenaires, ce qui renforce son influence sur la scène internationale.

Il a également mis en avant le rôle joué par l'ACMC depuis quatorze ans dans la promotion de l'image de l'ASEAN au Mexique. Il a salué la contribution des ambassades du Vietnam, de la Malaisie et des Philippines à l'organisation de nombreuses activités dans plusieurs États et villes du Mexique afin de promouvoir la coopération économique, commerciale, touristique et en matière d'investissement, ainsi que les échanges entre les peuples.

Le directeur général pour l'Asie-Pacifique au ministère mexicain des Affaires étrangères, Fernando Gonzalez Saiffe, a, pour sa part, qualifié l'ASEAN de modèle de multilatéralisme et de coopération régionale dans un contexte international marqué par de nombreux défis.

Il a indiqué que le gouvernement mexicain accélère actuellement les procédures internes en vue de son adhésion au Traité d'amitié et de coopération en Asie du Sud-Est (TAC) en 2026, estimant que cette étape ouvrira une nouvelle phase dans les relations entre le Mexique et l'ASEAN.

La cérémonie a également été marquée par la passation de la présidence tournante de l'ACMC entre l'ambassadeur des Philippines, Arvin R. De Leon, et son homologue thaïlandais, Rooge Thammongkol.

Au cours de sa présidence au premier semestre 2026, l'ambassade des Philippines a travaillé en étroite coordination avec les autres missions diplomatiques des pays membres de l'ASEAN pour organiser diverses activités diplomatiques et renforcer les liens avec les autorités, les milieux d'affaires et les universitaires mexicains, contribuant ainsi à promouvoir la Communauté de l'ASEAN et à approfondir la coopération entre le bloc régional et le Mexique.

Fondée le 8 août 1967 par cinq États fondateurs, l'ASEAN regroupe aujourd'hui 11 États membres, représentant près de 700 millions d'habitants et un produit intérieur brut supérieur à 4.000 milliards de dollars, ce qui en fait la cinquième économie mondiale.

Près de six décennies après sa création, l'ASEAN continue de consolider son rôle moteur dans l'intégration régionale et de préserver sa centralité dans une architecture régionale en mutation, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement en Asie-Pacifique et au-delà.

VNA/CVN