Le Vietnam prêt à approfondir sa coopération avec la SCO

Le 1 er septembre, sur délégation du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, la secrétaire du Comité central du Parti et vice-présidente de la République Vo Thi Anh Xuân a participé au Sommet élargi de l’Organisation de coopération de Shanghai (SCO Plus), tenu dans la capitale kirghize Bichkek.

>> La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân rencontre le secrétaire général de l’OCS

>> Donner un nouvel élan à la coopération Vietnam - Kirghizistan

>> La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân multiplie ses recontres au Kirghizistan

Dans son discours, Vo Thi Anh Xuân a estimé que le monde traversait de profondes mutations d’ampleur historique. Les défis sécuritaires traditionnels et non traditionnels deviennent de plus en plus complexes et imprévisibles, tandis que l’économie mondiale reste marquée par de nombreuses incertitudes, qui affectent directement les populations des différents pays.

Parallèlement, les progrès scientifiques et technologiques ainsi que l’innovation créent de nouvelles opportunités de développement, tout en posant des défis en matière de capacité d’adaptation et d’autonomie, notamment pour les pays en développement.

Photo : VNA/CVN

Dans ce contexte, la vice-présidente a appelé à accorder une plus grande importance au multilatéralisme, à promouvoir le dialogue, à renforcer la confiance et à développer une coopération mutuellement bénéfique. Elle a également plaidé en faveur du rôle central des Nations unies et de la réforme de l’ONU afin de mieux répondre aux évolutions de la situation internationale.

Saluant le rôle joué par l’Organisation de coopération de Shanghai au cours de ses 25 années de développement sous l’égide de "l’esprit de Shanghai", Vo Thi Anh Xuân a estimé que la SCO était devenue l’un des mécanismes de coopération importants dans l’espace eurasiatique, contribuant à résoudre des questions communes à la région et au monde.

Elle a affirmé que le Vietnam attachait une grande importance à ses relations avec la SCO et ses États membres, et qu’il était prêt à devenir partenaire de l’organisation et à participer aux activités de coopération dans son cadre, au service de la paix, de la stabilité et du développement de la région et du monde.

Le Vietnam souhaite œuvrer avec la SCO pour renforcer le dialogue et la confiance, promouvoir le multilatéralisme, le droit international et la Charte des Nations unies ; intensifier la coopération dans la prévention et la lutte contre le terrorisme, la criminalité transnationale et la cybercriminalité ; et promouvoir la coopération dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, des sciences et technologies, de l’innovation et des technologies quantiques.

Le Vietnam souhaite également renforcer la coopération dans la formation de ressources humaines hautement qualifiées, notamment dans les domaines de la transformation numérique, de l’intelligence artificielle, des semi-conducteurs et des technologies quantiques.

Le Vietnam est prêt à jouer un rôle de passerelle pour promouvoir la coopération entre l’ASEAN et la SCO, renforcer les liens entre l’Asie du Sud-Est et l’Asie centrale ainsi qu’avec l’espace eurasiatique, élargissant ainsi l’espace de coopération, renforçant l’autonomie stratégique et apportant des avantages concrets aux populations.

La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân a souligné que le Vietnam était prêt à accompagner les États membres et les partenaires de la SCO dans la concrétisation de la vision d’une région pacifique, sûre, connectée, développée et prospère de manière durable.

En marge de la SCO, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân a eu des rencontres avec le président russe Vladimir Poutine, le président biélorusse Alexandre Loukachenko, le président mongol Ukhnaagiin Khürelsükh, le président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev, le Premier ministre indien Narendra Modi, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, la vice-présidente azerbaïdjanaise Mehriban Aliyeva, entre autres.

Lors de ces rencontres, les dirigeants étrangers ont tous salué le développement très positif des relations avec le Vietnam et exprimé leur souhait de continuer à renforcer et à approfondir les relations bilatérales dans tous les domaines.

VNA/CVN