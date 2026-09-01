De l’Automne de l’Indépendance au rêve d’un Vietnam puissant et prospère

À l’automne 1945, sous la direction du Parti et du Président Hô Chi Minh, le peuple vietnamien a écrit une page historique glorieuse et opéré un tournant majeur dans l’histoire nationale. La Révolution d’Août a marqué un tournant historique. Le 2 septembre 1945, le Président Hô Chi Minh a lu la Déclaration d’indépendance sur la place Ba Dinh, donnant naissance à la République démocratique du Vietnam et ouvrant une nouvelle ère d’indépendance et de liberté.

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L'économie connaît une croissance stable et une expansion continue

De l’automne historique de 1945 à celui de 2026, le Vietnam a parcouru 81 années jalonnées d’épreuves, mais aussi de réalisations remarquables. Le peuple vietnamien a traversé de longues guerres de résistance pour défendre l’indépendance et la réunification nationales, surmonté les années difficiles de l’après-guerre, engagé le processus de Renouveau et progressivement approfondi son intégration au monde. D’un pays pauvre et sous-développé, le Vietnam est devenu une économie de grande taille, largement ouverte sur le monde, et un membre actif et responsable de la communauté internationale.

Photo : VNA/CVN

Les quatre décennies de Renouveau ont confirmé la pertinence de la voie de développement choisie. En 2025, le PIB a progressé de 8,02%, plaçant le Vietnam parmi les économies à forte croissance de la région et du monde. Cette dynamique s’est poursuivie en 2026, avec une croissance de 8,18% du PIB au premier semestre, créant une base importante pour atteindre l’objectif d’une croissance à deux chiffres.

Le commerce extérieur a également connu une forte expansion. En 2025, le chiffre d’affaires à l’import-export a dépassé 930 milliards de dollars, avec un excédent commercial de 20,03 milliards de dollars. Au premier semestre 2026, il a atteint 549,69 milliards de dollars, en hausse de 27% sur un an. Les exportations se sont établies à 266,52 milliards de dollars, en hausse de 21%.

Le Vietnam est par ailleurs devenu une destination attractive pour les investisseurs étrangers. Fin 2025, le pays comptait 45 416 projets d’IDE encore en vigueur, représentant environ 529,6 milliards de dollars de capitaux enregistrés. Au premier semestre 2026, les IDE enregistrés ont atteint 34,65 milliards de dollars, en hausse de 61%, tandis que les décaissements se sont élevés à 13,03 milliards de dollars. Le pays privilégie désormais davantage la qualité, les technologies, l’innovation, les liens avec les entreprises nationales et le développement durable.

Le tourisme est également devenu un secteur économique important. En 2025, le Vietnam a accueilli 21,2 millions de visiteurs internationaux, un record, tandis que près de 12,3 millions de visiteurs étrangers ont été enregistrés au premier semestre 2026.

Des infrastructures et un espace de développement élargis

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Les infrastructures stratégiques se développent rapidement, avec la construction d’autoroutes, de grands ponts, de ports maritimes et d’aéroports, ainsi que l’aménagement de nouveaux espaces urbains, renforçant la connectivité entre les régions et avec les marchés internationaux.

Fin 2025, le Vietnam comptait 3 345 km d’autoroutes et 1 711 km de routes côtières en service. Les principaux aéroports internationaux ont également été modernisés. Le projet d’aéroport international de Long Thanh devrait notamment devenir un important hub aérien régional.

Le développement des réseaux de transport urbain à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville ouvre également une nouvelle étape pour les transports publics. Parallèlement, la réorganisation des unités administratives provinciales, faisant passer leur nombre de 63 à 34, ainsi que la mise en place du modèle d’administration locale à deux niveaux depuis le 1er juillet 2025, contribuent à élargir l’espace de développement et à renforcer les liens régionaux.

Le développement au service de l’être humain

Le développement économique est étroitement lié au progrès social et à l’amélioration des conditions de vie. Fin 2025, le taux de pauvreté multidimensionnelle était ramené à 2,95%. Les politiques sociales, notamment en faveur des personnes vulnérables, ont été renforcées. Le programme national d’élimination des logements précaires constitue notamment une illustration de l’objectif de "ne laisser personne de côté".

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Le secteur de la santé a également enregistré des progrès importants. Plus de 95,2 % de la population bénéficie désormais de l’assurance maladie. Le Vietnam maîtrise plusieurs techniques médicales avancées, notamment les greffes d’organes, certaines thérapies contre le cancer et la chirurgie endoscopique à distance.

L’éducation reste une priorité nationale. Depuis l’année scolaire 2025-2026, les enfants d’âge préscolaire et les élèves des établissements publics bénéficient de la gratuité des frais de scolarité. À partir de l’année scolaire 2026-2027, plusieurs localités ont également commencé à fournir gratuitement les manuels scolaires, contribuant ainsi à élargir l’accès à l’éducation.

La culture affirme de plus en plus son rôle de fondement spirituel de la société et de ressource importante pour le développement. Le Vietnam poursuit la préservation et la valorisation de son patrimoine culturel ainsi que le développement des industries culturelles tandis que de nombreux patrimoines matériels et immatériels ont été inscrits sur les listes de l’UNESCO.

La transformation numérique, nouveau moteur du développement

Les sciences et technologies jouent un rôle croissant dans l’amélioration de la productivité, de la compétitivité et du potentiel national. La Résolution n° 57-NQ/TW du Bureau politique, adoptée le 22 décembre 2024, considère les sciences, les technologies, l’innovation et la transformation numérique comme une percée majeure et un moteur essentiel du développement.

Le Vietnam développe progressivement son écosystème d’innovation dans des secteurs tels que l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, le big data et les biotechnologies. En 2025, il occupait le 44e rang sur 139 économies dans l’Indice mondial de l’innovation. La transformation numérique modifie également les modes de production, de gestion et la vie sociale, grâce au développement des plateformes numériques et des bases de données nationales.

Une position internationale de plus en plus affirmée

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Le Vietnam est aujourd’hui un membre actif de la communauté internationale. Il entretient des relations diplomatiques avec les 193 États membres de l’ONU, participe à plus de 70 organisations et forums internationaux importants et a signé et mis en œuvre de nombreux accords de libre-échange de nouvelle génération.

Son rôle croissant dans les mécanismes multilatéraux témoigne également de son rayonnement international. En octobre 2025, le Vietnam a été réélu au Conseil des droits de l’homme de l’ONU pour le mandat 2026-2028, avec le plus grand nombre de voix parmi les pays de la région Asie-Pacifique.

Les 81 années écoulées depuis l’automne 1945 constituent un parcours exceptionnel. Malgré les difficultés et les défis, le Vietnam a progressivement construit un pays pacifique, unifié, développé et ouvert sur le monde. Les acquis obtenus témoignent de la force de la volonté d’indépendance et d’autonomie ainsi que de l’aspiration de toute la nation au développement.

Entrant dans une nouvelle période, le Vietnam entend s’appuyer sur la grande solidarité nationale, l’innovation et une intégration internationale proactive pour construire un pays puissant, prospère, civilisé et heureux.

VNA/CVN