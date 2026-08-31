Donner un nouvel élan à la coopération Vietnam - Kirghizistan

En marge du Sommet élargi de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS), la vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuân a rencontré, le 31 août à Bichkek, le président kirghiz Sadyr Japarov, afin de discuter des mesures visant à approfondir les relations d’amitié et de coopération entre les deux pays.

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Photo : VNA/CVN

Le président Sadyr Japarov a chaleureusement salué la participation de la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân et de la délégation vietnamienne de haut rang au Sommet OCS Plus, soulignant l’importance de cette visite et les avancées positives des relations bilatérales, notamment dans les domaines politique et diplomatique, commercial, de l’investissement et des échanges entre les peuples.

Il a affirmé que le Kirghizistan attachait une grande importance à ses relations avec le Vietnam, qu’il considère comme l’un de ses principaux partenaires en Asie du Sud-Est, et souhaitait approfondir davantage la coopération bilatérale.

Vo Thi Anh Xuân a remercié le président kirghiz pour son accueil chaleureux et lui a transmis les salutations ainsi que les vœux du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm. Elle a également transmis l’invitation de ce dernier au président Sadyr Japarov à effectuer une visite au Vietnam à la date qui lui conviendra.

Promouvoir la paix, la stabilité et la coopération

À cette occasion, la vice-présidente vietnamienne a adressé ses félicitations au gouvernement et au peuple kirghiz à l’occasion du 35e anniversaire de la Fête nationale du Kirghizistan (31 août 1991-31 août 2026). Elle a salué les réalisations socio-économiques du pays sous la direction du président Sadyr Japarov, ainsi que son rôle et ses initiatives dans la lutte contre le changement climatique et la promotion du développement durable.

Elle a également félicité le Kirghizistan, qui assure la présidence de l’OCS pour la période 2025-2026, pour l’organisation réussie de nombreuses activités de haut niveau, contribuant ainsi à promouvoir la paix, la stabilité et la coopération dans la région et dans le monde.

Vo Thi Anh Xuân a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l’importance à son amitié traditionnelle avec le Kirghizistan, qu’il considère comme un partenaire important et fiable en Asie centrale. Elle a proposé aux deux parties de consolider la confiance politique en renforçant les échanges de délégations et les contacts de haut niveau, tout en créant des conditions favorables aux entreprises des deux pays pour explorer leurs marchés, développer les investissements et les activités commerciales et stimuler les échanges commerciaux bilatéraux ainsi qu’avec l’Union économique eurasiatique (UEEA).

Concernant la coopération économique et l’investissement, le président Sadyr Japarov a salué les activités et les contributions des entreprises vietnamiennes au Kirghizistan, notamment celles du groupe ROX, qui investit dans les secteurs de l’énergie et des infrastructures urbaines. Il a affirmé que son pays continuerait de prêter attention à ces activités et de créer des conditions favorables à la mise en œuvre efficace des projets du groupe et à l’élargissement de ses investissements et activités commerciales.

À cette occasion, le président Sadyr Japarov a remis l’Ordre de l’Amitié Dostuk à Tran Anh Tuan, dirigeant du groupe ROX, en reconnaissance de ses importantes contributions au développement de la coopération en matière d’investissement entre les deux pays.

Sur le plan multilatéral, Vo Thi Anh Xuân a proposé que les deux pays continuent de renforcer leur coordination et leur soutien mutuel au sein de l’ONU et dans les forums multilatéraux. Elle a félicité le Kirghizistan pour son élection en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU pour la période 2027-2028.

Le président Sadyr Japarov a, de son côté, affirmé que le Kirghizistan était prêt à poursuivre sa coopération étroite avec le Vietnam au sein de l’ONU et dans les mécanismes multilatéraux.

Les deux parties sont convenues d’élargir leur coopération à des domaines présentant encore un important potentiel, notamment les sciences et technologies, les transports, la logistique, la culture, le tourisme, les sports et les échanges entre les peuples. Elles ont également convenu de renforcer la coopération face aux défis de sécurité traditionnels et non traditionnels et de valoriser le rôle de passerelle du Vietnam et du Kirghizistan dans la promotion de la connectivité entre l’Asie du Sud-Est et l’Asie centrale.

Vo Thi Anh Xuân a demandé au président Sadyr Japarov et aux autorités kirghizes de continuer à accorder une attention particulière à la communauté vietnamienne et à lui créer des conditions favorables pour qu’elle puisse vivre, travailler et exercer ses activités commerciales de manière stable, s’intégrer à la société locale et contribuer au développement du Kirghizistan ainsi qu’aux relations d’amitié entre les deux pays.

La rencontre, tenue dans une atmosphère cordiale et ouverte, a contribué à maintenir les échanges de haut niveau, à renforcer la confiance politique, à élargir les domaines de coopération et à créer un nouvel élan pour le développement substantiel et efficace des relations d’amitié Vietnam - Kirghizistan, tout en favorisant la connectivité entre l’Asie du Sud-Est et l’Asie centrale et en contribuant à la paix, à la coopération et au développement.

Le même jour, la vice-présidente Vo Thi Anh Xuân a rencontré la communauté vietnamienne au Kirghizistan et a eu plusieurs autres rencontres bilatérales.

VNA/CVN