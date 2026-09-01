La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân multiplie ses recontres au Kirghizistan

La vice-présidente vietnamienne Vo Thi Anh Xuân a tenu des entretiens bilatéraux avec de hauts responsables et a rencontré la communauté vietnamienne à Bichkek, lundi 31 août, en marge du Sommet de l’OCS Plus de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) dans la capitale kirghize.

>> La vice-présidente Vo Thi Anh Xuân rencontre le secrétaire général de l’OCS

>> Donner un nouvel élan à la coopération Vietnam - Kirghizistan

>> Inauguration du monument du Président Hô Chi Minh à Bichkek

La vice-présidente vietnamienne s’est entretenue avec Bakytzhan Sagintayev, président de la Commission économique eurasiatique (CEE), pour discuter des moyens de renforcer la coopération commerciale et les investissements entre le Vietnam et l’Union économique eurasiatique (UEEA).

Photo : VNA/CVN

Elle a salué le rôle de la CEE et de Bakytzhan Sagintayev dans la promotion de la mise en œuvre des engagements prévus par l’Accord de libre-échange (ALE) entre le Vietnam et l’UEEA. Elle a également appelé à une meilleure exploitation de cet accord afin de stimuler les échanges et les investissements, tout en apportant des bénéfices concrets aux entreprises et aux populations des deux parties.

Vo Thi Anh Xuân a proposé que les deux parties poursuivent l’examen de l’amendement et de l’élévation de l’ALE pour tenir compte de la nouvelle conjoncture et mieux refléter le potentiel économique ainsi que les besoins de coopération du Vietnam et de l’UEEA, tout en garantissant un équilibre des avantages.

Elle a par ailleurs appelé l’UEEA à lever les barrières commerciales liées aux mesures de sauvegarde - en particulier celles affectant les secteurs du textile, de l’habillement, de la chaussure et du cuir - et à continuer de prêter attention aux mesures de défense commerciale concernant le riz.

Bakytzhan Sagintayev a indiqué que les échanges commerciaux bilatéraux entre le Vietnam et l’UEEA avaient doublé, tout en soulignant qu’il restait une marge de progression importante. Il a appelé à renforcer les échanges et à harmoniser les statistiques commerciales afin de lever les obstacles, ainsi qu’à organiser rapidement une réunion du comité mixte et à signer un protocole sur les certificats d’origine électroniques.

Vo Thi Anh Xuân a salué les propositions de Bakytzhan Sagintayev, affirmant que les dirigeants vietnamiens - en particulier le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et président, Tô Lâm - accordent une grande importance à la mise en œuvre des accords et engagements internationaux.

Le Vietnam est en train de renouveler son modèle de développement et appelle à une coopération élargie dans des secteurs de haute technologie tels que les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle et la transition énergétique, a-t-elle déclaré.

L’UEEA figure parmi les partenaires commerciaux importants du Vietnam. Au cours de la décennie suivant l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange, les échanges bilatéraux ont progressé de près de 30% par an entre 2017 et 2018 et ont presque doublé en 2025 par rapport à 2016.

La vice-présidente vietnamienne a également rencontré le vice-Premier ministre égyptien chargé des Affaires économiques, Hussein Mohamed Ahmed Eissa, réaffirmant que le Vietnam accorde une grande importance au rôle et à l’influence majeurs de l’Égypte dans la région, et chérit l’amitié traditionnelle qui réunit les deux pays.

Elle s’est félicitée de l’évolution positive des relations bilatérales, en particulier depuis que les deux pays ont élevé leurs liens au rang de partenariat global lors de la visite du président vietnamien de l’époque, Luong Cuong, en Égypte en août 2025.

Afin d’approfondir les relations bilatérales, elle a appelé à multiplier les échanges de délégations de haut niveau, et a transmis l’invitation de visite au Vietnam du secrétaire général et président Tô Lâm au président égyptien Abdel Fattah al-Sissi.

Soulignant que le Vietnam et l’Égypte présentent des caractéristiques démographiques et économiques comparables, elle a préconisé une meilleure exploitation de leurs atouts respectifs pour élargir la coopération économique, commerciale et d’investissement, ainsi que pour accélérer les négociations en vue d’un accord de libre-échange entre les deux pays.

Vo Thi Anh Xuân a également appelé au maintien du soutien mutuel au sein des forums multilatéraux régionaux et internationaux, affirmant que le Vietnam était prêt à promouvoir les liens entre l’ASEAN, d’une part, et la Ligue arabe ainsi que l’Union africaine, d’autre part.

Elle a salué la contribution de Hussein Mohamed Ahmed Eissa en tant que président du groupe d’amitié parlementaire Vietnam - Égypte durant son mandat de député, et a exprimé l’espoir qu’il continuerait à servir de trait d’union pour renforcer la coopération entre les deux pays, notamment entre leurs parlements respectifs.

Hussein Mohamed Ahmed Eissa a déclaré que le peuple égyptien admirait la victoire du Vietnam dans sa lutte pour l’indépendance nationale et la réunification, et qu’il était impressionné par ses réalisations socio-économiques actuelles.

S’appuyant sur l’amitié de longue date entre les deux pays, l’Égypte souhaite renforcer sa coopération avec le Vietnam dans des domaines tels que l’agriculture, les infrastructures, le tourisme, la transformation numérique, l’éducation et la formation, ainsi que les énergies renouvelables, a-t-il affirmé.

Plus tôt dans la journée, la vice-présidente vietnamienne a rencontré des membres de la communauté vietnamienne à Bichkek pour s’informer sur leur vie et leurs activités professionnelles, et pour leur présenter les dernières politiques du Parti et de l’État concernant les Vietnamiens résidant à l’étranger.

Selon l’ambassadeur du Vietnam au Kazakhstan et au Kirghizistan, Nguyên Thành Lê, la communauté vietnamienne au Kirghizistan compte environ 300 personnes, principalement des employés du groupe ROX, qui mène d’importants projets d’investissement dans le pays.

Saluant les efforts de la communauté, Vo Thi Anh Xuân a souligné que, bien que de taille modeste, celle-ci est restée unie et solidaire, ses membres œuvrant ensemble à bâtir leur vie et leurs entreprises tout en entretenant de bonnes relations avec la population locale.

Elle a également salué les succès initiaux des entreprises vietnamiennes, notamment ROX, en matière d’investissement et de commerce, ainsi que leurs efforts pour promouvoir la culture vietnamienne à l’étranger.

En présentant à la communauté les nouvelles dispositions clés de la résolution N°23-NQ/TW du Politburo relative aux affaires concernant les Vietnamiens résidant à l’étranger, elle a indiqué que celles-ci offraient une orientation renforcée pour permettre aux Vietnamiens de l’étranger de se développer et d’apporter une contribution accrue à leur pays d’origine.

Dans la soirée du 31 août, la vice-présidente vietnamienne a rejoint les chefs d’État et de gouvernement des pays participants lors de la cérémonie d’ouverture de la sixième édition des Jeux mondiaux des nomades, la plus importante compétition sportive ethnique au monde.

VNA/CVN