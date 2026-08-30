L’amitié Vietnam - Laos, un facteur clé du succès de la révolution

Devenues une relation vitale, exemplaire, fidèle et d’une rare pureté dans les relations internationales, les relations Vietnam - Laos constituent un facteur déterminant du succès de la révolution de chaque pays, un patrimoine commun inestimable et une ressource majeure pour la construction et la défense de chacun des deux pays.

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Photo : VNA/CVN

L’ambassade du Vietnam au Laos a organisé solennellement, jeudi soir le 28 août à Vientiane, une réception diplomatique pour commémorer le 81e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre).

La cérémonie a vu la participation de Vilay Lakhamphong, membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), accompagné de plusieurs membres du Bureau politique, vice-Premiers ministres et dirigeants de ministères clés.

Lors de son allocution, l’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Minh Tâm, a retracé le parcours glorieux de la nation depuis la Proclamation d’indépendance du 2 septembre 1945, soulignant que cette date historique a inauguré une ère d’indépendance, de liberté où le peuple vietnamien a pris en main son propre destin.

Le diplomate a souligné que, sous la direction du Parti communiste du Vietnam, le pays avait surmonté de nombreuses difficultés pour préserver son indépendance, sa souveraineté et son intégrité territoriale, tout en menant avec succès le Renouveau. D’une économie sous-développée, le Vietnam est devenu la 32e économie mondiale et figure parmi les 20 premières économies en matière de commerce et d’attraction des investissements étrangers. Il entretient aujourd’hui des relations diplomatiques avec 194 pays et territoires.

L'ambassadeur a également mis en lumière les réformes administratives sans précédent menées en 2025, ainsi que le succès du XIVe Congrès national du Parti début 2026, qui a défini les orientations stratégiques pour faire du Vietnam un pays en voie de développement doté d'une industrie moderne et un revenu moyen élevé, et pour 2045 un pays développé à revenu élevé selon une orientation socialiste.

Les indicateurs économiques du premier semestre 2026 témoignent de cette dynamique avec une croissance du PIB dépassant les 8%, un volume d'échanges commerciaux de 550 milliards de dollars (+27%) et des investissements directs étrangers (IDE) en hausse de 61% par rapport à l'année précédente.

Concernant la coopération bilatérale, l’ambassadeur a réaffirmé que les relations politiques, de plus en plus étroites, fiables, jouaient un rôle central et déterminant dans les relations bilatérales. La coopération en matière de sécurité, de défense et d'affaires étrangères se renforce constitue un pilier des relations bilatérales.

La coopération économique a connu des avancées significatives et le Vietnam demeure l'un des principaux investisseurs et partenaires commerciaux au Laos. La coopération dans les domaines de l'éducation et de la formation, du développement des ressources humaines et de la culture continue de bénéficier d'une attention particulière de la part des deux parties.

Il a mis en lumière la formation et le développement des relations Vietnam - Laos, fondées par les Présidents Hô Chi Minh, Kaysone Phomvihane et Souphanouvong, puis constamment consolidées par les générations de dirigeants et les peuples des deux pays. Devenues une relation vitale, exemplaire, fidèle et d’une rare pureté dans les relations internationales, elles constituent un facteur déterminant du succès de la révolution de chaque pays, un patrimoine commun inestimable et une ressource majeure pour la construction et la défense de chacun des deux pays.

Nguyên Minh Tâm s’est dit convaincu que le Vietnam et le Laos continueraient de rester unis et de progresser côte à côte sur la voie du socialisme.

Au nom du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens, il a également exprimé sa profonde gratitude au Parti, à l’État et au peuple lao pour leur solidarité, leur soutien et leur aide constants, ainsi qu’aux pays et amis internationaux pour leur soutien au Vietnam et aux relations Vietnam - Laos.

VNA/CVN