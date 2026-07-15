40 ans de Renouveau

Le Vietnam poursuit ses réformes pour un développement durable

Les politiques novatrices adoptées lors du XIV e Congrès national du Parti ont tracé la voie du développement du pays, en mobilisant toutes les ressources afin de réaliser des avancées majeures et de faire du Vietnam une nation riche, puissante et prospère.

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Sur les plans économique et institutionnel, plusieurs experts de l'Union des associations scientifiques et technologiques du Vietnam (Vietnam Union of Science and Technology Associations - VUSTA) ont analysé les principales solutions permettant de concrétiser cette vision stratégique.

Photo : VNA/CVN

Revenant sur les réalisations majeures du Vietnam au cours des quatre décennies de Dôi Moi (Renouveau), le Dr. Trân Van Miêu, vice-président de l'Association pour la conservation de la nature et de l'environnement du Vietnam (VACNE), membre de la VUSTA, a déclaré que le Vietnam avait réussi sa transition vers une économie de marché à orientation socialiste. Le Vietnam s'affirme aujourd'hui comme un moteur de croissance régional et s'intègre toujours plus profondément à l'économie régionale et mondiale. Son PIB dépasse désormais 514 milliards de dollars et le PIB par habitant excède 5.026 dollars par an. Le pays a également enregistré des progrès remarquables en matière d'intégration internationale, de développement des infrastructures, de réduction de la pauvreté et de développement humain.

Selon le Dr. Trân Van Miêu, le Vietnam a opéré une transformation fondamentale de sa philosophie de développement, passant de l'exploitation des ressources naturelles à la poursuite d'un développement durable. La protection de l'environnement, l'action climatique et la transition verte sont devenues des priorités nationales. L'un des engagements politiques majeurs du Vietnam consiste à intégrer les normes internationales dans sa stratégie nationale, notamment en visant la neutralité carbone à l'horizon 2050.

Malgré ses réussites économiques, l'industrialisation rapide du Vietnam a engendré des défis environnementaux croissants. Trân Van Miêu a souligné la nécessité de perfectionner le cadre juridique, en définissant clairement les responsabilités des autorités, des entreprises et des citoyens, et en recourant à des outils économiques pour promouvoir l'économie verte et l'économie circulaire.

«Il est nécessaire de placer les citoyens au cœur du développement durable. Ce n'est qu'en liant étroitement les droits et les responsabilités de chaque individu, de la communauté, des écoles et des entreprises à la transition écologique que la protection de l'environnement pourra véritablement porter ses fruits à long terme», a déclaré l'expert.

Photo : VNA/CVN

Selon Le Pr. associé et Dr. Vu Van Phuc, président du Conseil scientifique de l'Institut d'économie et de droit international (membre de la VUSTA) et ancien rédacteur en chef de la revue «Communiste», la puissance nationale, le rayonnement international et le potentiel de développement du Vietnam ont atteint des niveaux sans précédent après quatre décennies de réformes.

Pour atteindre l'objectif de devenir un pays développé à revenu élevé, Vu Van Phuc a proposé un ensemble de mesures appelant à accélérer la transition vers un nouveau modèle de croissance fondé sur le numérique, les données et l'économie verte, dont les principaux moteurs sont la science, la technologie et l'innovation.

Il a ajouté que la réforme institutionnelle devait aller de pair avec une gouvernance moderne, notamment en rationalisant l'appareil d'État et en améliorant l'efficacité de l'État de droit.

VNA/CVN