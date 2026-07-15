Vietnam - République de Corée

Renforcer la coopération financière et accroître les flux de capitaux vers le VIFC-HCMC

Le développement du marché des capitaux, les paiements transfrontaliers, la fintech et la finance verte ont été identifiés comme les principaux axes de la coopération financière entre le Vietnam et la République de Corée, à l'heure où le Centre financier international du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville (VIFC-HCMC) est officiellement entré en activité.

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Lors du Forum de coopération financière Vietnam - République de Corée, organisé le 13 juillet par le VIFC-HCMC en collaboration avec le Consulat général de la République de Corée à Hô Chi Minh-Ville, experts, responsables publics et représentants d'entreprises des deux pays ont échangé sur les orientations visant à renforcer les liens entre leurs marchés financiers et à attirer davantage de capitaux internationaux.

Une coopération financière appelée à changer d'échelle

Prenant la parole lors du forum, Kwon Tae Han, vice-consul général de la République de Corée à Hô Chi Minh-Ville, a souligné que cette rencontre intervenait à un moment particulièrement symbolique, marqué par la mise en service officielle du VIFC-HCMC. Selon lui, les échanges entre experts financiers vietnamiens et coréens dès les premières étapes du développement du centre financier jetteront les bases de projets de coopération à long terme.

Il a rappelé que, depuis l'établissement des relations diplomatiques en 1992, le Vietnam et la République de Corée ont enregistré des résultats remarquables sur le plan économique et sont désormais engagés dans une nouvelle phase de coopération approfondie dans le domaine financier, en tant que Partenaires stratégiques globaux.

Dans un contexte où la transformation numérique et l'intelligence artificielle bouleversent rapidement l'économie mondiale, la coopération financière revêt une importance croissante pour soutenir la croissance économique. Les deux pays sont appelés à renforcer la convergence de leurs cadres institutionnels, de leurs infrastructures financières et de leurs marchés afin de faciliter les investissements des entreprises et d'offrir à leurs citoyens des services financiers plus sûrs, plus accessibles et plus efficaces.

La partie coréenne a également estimé que le Vietnam bénéficie d'un marché dynamique et d'une forte capacité d'adoption des technologies numériques, tandis que la République de Corée dispose d'une solide expérience dans le développement de la finance numérique, de la fintech et des infrastructures financières électroniques. La mise en synergie de ces atouts contribuera à accélérer le développement du VIFC-HCMC et à approfondir la coopération financière bilatérale.

Selon Kwon Tae Han, plusieurs domaines pourraient rapidement faire l'objet de coopérations concrètes, notamment l'interconnexion des paiements par code QR, le développement du marché obligataire ainsi que le renforcement des partenariats entre les institutions financières des deux pays. Le Consulat général de la République de Corée à Hô Chi Minh-Ville continuera d'assumer son rôle de passerelle afin de favoriser les investissements et les projets d'affaires.

Le VIFC-HCMC, une plateforme au service des capitaux internationaux

De son côté, le Professeur associé et Docteur Nguyên Huu Huân, vice-président de l'Autorité exécutive du VIFC-HCMC, a indiqué que l'environnement économique mondial impose désormais des exigences accrues en matière de qualité institutionnelle, de transparence, de connectivité numérique, de normes environnementales et de gestion des risques.

Parallèlement, l'ASEAN demeure une destination privilégiée pour les investissements internationaux, ayant attiré environ 226 milliards de dollars d'IDE en 2024, tandis que le Vietnam entre dans une phase d'accélération de son développement avec des besoins considérables de capitaux pour financer les infrastructures, la transition numérique, la transition écologique et l'innovation.

Selon lui, la création du VIFC-HCMC constitue une démarche stratégique visant à bâtir un marché financier plus profond, plus diversifié et davantage capable de mobiliser efficacement les capitaux internationaux.

"Le VIFC-HCMC n'a pas vocation à être uniquement un lieu de concentration des institutions financières. Il ambitionne de devenir un écosystème financier moderne, capable de connecter les flux de capitaux, les technologies et les talents internationaux, d'expérimenter dans un cadre réglementaire contrôlé de nouveaux modèles financiers et de développer des produits répondant directement aux besoins de l'économie réelle", a-t-il déclaré.

Dans cette perspective, le VIFC-HCMC accorde la priorité au développement de plusieurs secteurs : la gestion d'actifs et les fonds d'investissement, les marchés des capitaux et des obligations internationales, la finance verte, la finance numérique et la fintech, les paiements transfrontaliers, le financement de l'aviation et du secteur maritime, ainsi que les services d'appui tels que les agences de notation, l'audit, le conseil juridique, l'arbitrage et la formation.

Qualifiant la République de Corée de partenaire stratégique du VIFC-HCMC, Nguyên Huu Huân a estimé que les perspectives de coopération sont particulièrement prometteuses. La République de Corée dispose en effet d'un marché des capitaux développé, d'un système bancaire moderne, d'une forte capacité technologique et d'une solide expérience dans le développement de centres financiers tels que ceux de Séoul, Busan et Incheon.

À ce titre, le VIFC-HCMC propose cinq axes prioritaires de coopération avec la République de Corée : encourager les banques, sociétés de valeurs mobilières, sociétés de gestion d'actifs et investisseurs institutionnels coréens à renforcer leur présence au sein du centre financier ; Développer les canaux de mobilisation de capitaux internationaux à travers les obligations vertes, les obligations durables, les fonds d'investissement et le financement de projets ; Interconnecter les systèmes de paiement, promouvoir les paiements transfrontaliers par QR code, le financement du commerce international et les solutions de gestion de trésorerie ; Coopérer dans les domaines de la fintech, de l'intelligence artificielle, du big data, de l'identité numérique et des dispositifs de sandbox réglementaire ; Former des ressources humaines hautement qualifiées grâce à des programmes d'échanges d'experts et à la coopération entre universités et instituts de recherche.

S'agissant plus particulièrement de la finance verte, les responsables du VIFC-HCMC estiment que la République de Corée bénéficie d'atouts majeurs dans les technologies propres, les énergies renouvelables et les infrastructures numériques, tandis que le Vietnam fait face à des besoins considérables de financement pour atteindre ses objectifs de transition énergétique et de neutralité carbone.

Le VIFC-HCMC pourrait ainsi de ce fait devenir une plateforme de référence reliant les capitaux coréens aux projets verts vietnamiens, en assurant la structuration, la notation, la garantie, la distribution et la négociation des produits financiers verts.

Les dirigeants du VIFC-HCMC ont enfin réaffirmé leur volonté de mettre en place un mécanisme de guichet unique destiné à accompagner les investisseurs coréens, en coordination avec les autorités compétentes, dans le développement de nouveaux produits financiers, la mise en œuvre de programmes pilotes et le renforcement des liens entre les entreprises des deux pays.

Texte et photos : Quang Châu/CVN