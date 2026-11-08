Le Vietnam perfectionne ses technologies souterraines

Avec l’essor des réseaux de métro, le Vietnam renforce son savoir-faire dans les travaux souterrains. La maîtrise des tunneliers, l’analyse des données géologiques et l’anticipation des risques deviennent essentielles à la réalisation de projets urbains plus ambitieux.

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Photo : VNA/CVN

Sous les artères de la capitale, les ingénieurs vietnamiens acquièrent une expérience précieuse qui pourrait peser dans la transformation des transports urbains du pays. Le creusement des tunnels de la ligne de métro N°3, reliant Nhổn à la gare de Hanoï, illustre cette progression : au-delà de l’utilisation de machines sophistiquées, les équipes nationales développent leur capacité à piloter les opérations, à interpréter les données techniques et à anticiper les difficultés du terrain.

Le chantier a mobilisé deux tunneliers, baptisés “Vitesse éclaire” (Thần tốc) et “Audace” (Táo bạo). Fabriquées sur mesure par l’entreprise allemande Herrenknecht, ces machines de plus de 100 m de long et d’environ 850 tonnes chacune ont permis de percer deux tunnels traversant quatre stations souterraines du centre de la capitale. Le premier tunnelier a achevé son parcours le 1er décembre 2025, suivi du second le 13 avril dernier.

L’exploitation de ces équipements exige des compétences qui dépassent largement la simple conduite des machines. Les ingénieurs doivent ajuster les paramètres de creusement selon les caractéristiques géologiques, contrôler la progression des travaux et limiter l’impact sur les bâtiments ainsi que les infrastructures existantes.

De la donnée à la prise de décision

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Selon Nguyễn Quốc Bảo, directeur général adjoint du groupe Fecon, chargé de l’exploitation des deux tunneliers, “les équipes vietnamiennes ont progressivement gagné en autonomie. Lors de la construction de la première ligne de métro de Hô Chi Minh-Ville, elles travaillaient encore sous la supervision de spécialistes étrangers. Sur le chantier de Hanoï, elles sont désormais davantage capables de piloter les équipements, de résoudre les difficultés techniques et de gérer les risques”.

Cette évolution prend toute son importance dans les zones urbaines denses. Le creusement souterrain peut provoquer des mouvements de terrain susceptibles d’affecter les bâtiments, la voirie et les réseaux techniques. La difficulté consiste à détecter les variations suffisamment tôt pour intervenir avant qu’elles ne compromettent la sécurité du chantier.

Pour Phùng Đức Long, président de l’Association vietnamienne de mécanique des sols et de géotechnique des ouvrages, “la surveillance ne peut se limiter à la collecte de mesures. Elle suppose de comprendre les évolutions du terrain, de distinguer les variations habituelles des signaux d’alerte et de traduire les résultats en décisions techniques adaptées”.

La multiplication des instruments de mesure ne garantit donc pas, à elle seule, une meilleure prévention. La qualité de l’analyse et la capacité des équipes à réagir sont tout aussi déterminantes. Sur les chantiers de métro, les données géologiques doivent être croisées avec les paramètres de fonctionnement des tunneliers et les observations concernant les ouvrages voisins. Cette approche permet d’adapter les méthodes de perçage aux conditions rencontrées et de mieux maîtriser les risques.

Souveraineté technologique

Photo : VNA/CVN

Pour les ingénieurs vietnamiens, l’enjeu est désormais de consolider ces compétences et de les appliquer à des projets de plus grande ampleur. La formation continue, l’échange d’expériences avec les spécialistes étrangers et l’utilisation d’outils d’analyse plus performants doivent contribuer à cette progression.

Cette montée en compétence rejoint les orientations de la Résolution N°57 du Politburo du Parti, adoptée le 22 décembre 2024, qui fait du développement scientifique et technologique, de l’innovation et de la transformation numérique des priorités nationales. Dans le secteur des infrastructures, cette ambition se traduit notamment par la nécessité de renforcer les compétences locales, d’améliorer la valorisation des données et de développer une capacité durable à maîtriser les technologies utilisées.

L’enjeu ne consiste pas à se passer de l’expertise internationale, mais à mieux l’assimiler pour accroître l’autonomie des entreprises et des ingénieurs vietnamiens. L’expérience acquise sur les premiers chantiers doit ainsi servir de socle à la préparation des projets futurs, avec des équipes capables de comprendre les technologies, d’en adapter l’utilisation et de résoudre les problèmes rencontrés sur le terrain.

Les besoins sont considérables. Hanoï ambitionne de développer un réseau ferroviaire urbain de près de 1.000 km à l’horizon de son plan directeur centennal. Hô Chi Minh-Ville prévoit, pour sa part, environ 355 km de lignes d’ici à 2035. La réalisation de ces réseaux nécessitera des compétences aiguisées dans le creusement des tunnels, le traitement des sols, la construction des stations souterraines et la surveillance des ouvrages.

À mesure que les projets de métro se multiplient, le défi ne sera donc pas seulement de construire davantage de lignes, mais aussi de capitaliser sur l’expérience acquise. La maîtrise des technologies souterraines, associée à la formation des ingénieurs et à l’innovation, constitue un levier essentiel pour renforcer la sécurité des chantiers et l’autonomie technologique nationale.

HUONG GIANG/CVN







