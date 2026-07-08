Le Vietnam, nouvelle destination du tourisme Halal

Le ministère des Affaires étrangères, en coordination avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et le Comité populaire de la province de Khanh Hoa, a organisé le 8 juillet la conférence sur le tourisme Halal du Vietnam 2026, placée sous le thème : "Le Vietnam : nouvelle destination du tourisme Halal".

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Photo : VNA/CVN

À cette occasion, la vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyên Minh Hang, a souligné que, malgré les nombreux atouts du Vietnam sur le marché touristique international, le potentiel du tourisme Halal demeurait encore largement inexploité. Sur les 21 millions de visiteurs internationaux accueillis en 2025, seuls 600.000 étaient musulmans, soit près de 3% des arrivées.

Elle a rappelé que le marché Halal figurait parmi les segments touristiques connaissant la croissance la plus rapide au monde. Avec une population musulmane de plus de deux milliards de personnes réparties dans plus de 100 pays et territoires, la demande de services touristiques conformes aux normes Halal ne cesse de progresser, notamment en Malaisie, en Indonésie, au Bruneï, à Singapour, en Inde, aux Émirats arabes unis, au Qatar, en Arabie saoudite, au Koweït et dans d'autres pays du Moyen-Orient.

Le Dr H. Zuraimi Jumaat, conseiller principal de Halal Hub Vietnam, a estimé que le Vietnam disposait d'importants atouts dans les secteurs de l'agriculture, des produits de la mer, de l'industrie agroalimentaire et de la transformation manufacturière. Selon lui, Halal Hub Vietnam ambitionne, au cours de la prochaine décennie, de faire du Vietnam un exportateur majeur de produits certifiés Halal, afin de renforcer l'image du Vietnam en tant que destination du tourisme Halal.

Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hô An Phong, a indiqué que le Vietnam poursuivrait l'amélioration de son cadre institutionnel, l'élaboration de normes adaptées ainsi que la formation de ressources humaines qualifiées. Le développement d'un réseau de services certifiés Halal et le renforcement de la coopération internationale constituent, selon lui, des conditions essentielles pour promouvoir la marque "Vietnam - destination du tourisme Halal".

Photo : VNA/CVN

Il a souligné que cet objectif nécessitait une coopération étroite entre les ministères, les autorités locales, les entreprises et les partenaires internationaux.

Dans la province de Khanh Hoà, plusieurs politiques d'incitation sont déjà mises en œuvre afin d'encourager les investissements dans des infrastructures touristiques répondant aux normes Halal, notamment des établissements d'hébergement dotés d'espaces de prière.

Le vice-président permanent du Comité populaire provincial, Nguyên Long Biên, a affirmé que le développement du tourisme Halal constituait l'une des priorités de la province pour renforcer la compétitivité de sa destination. Khanh Hoà intensifie ainsi ses actions de promotion sur les marchés d'Asie du Sud-Est et du Moyen-Orient, en mettant l'accent sur le tourisme de bien-être, le golf, le tourisme MICE, la culture cham et l'écotourisme.

Bénéficiant d'un environnement politique stable, d'un niveau élevé de sécurité et d'une position géographique stratégique reliant l'Asie de l'Est au Moyen-Orient, le Vietnam continue d'attirer un nombre croissant de visiteurs internationaux. Après avoir accueilli 21 millions de touristes étrangers en 2025, le pays en a enregistré près de 12,3 millions au premier semestre 2026, en hausse de 14,9% sur un an, soit près de la moitié de l'objectif fixé à 25 millions d'arrivées internationales pour l'ensemble de l'année.

VNA/CVN