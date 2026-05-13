Le Vietnam mise sur la simplification administrative pour soutenir la croissance

Le gouvernement vietnamien franchit une étape décisive dans l’amélioration du climat des affaires en promulguant huit résolutions successives visant à simplifier, décentraliser et alléger les procédures administratives ainsi que les conditions encadrant les activités commerciales.

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Photo : VNA/CVN

Cette réforme d’envergure touche directement des milliers de procédures auxquelles sont confrontées les entreprises et les citoyens, traduisant une forte volonté politique de transformer en profondeur le fonctionnement de l’appareil étatique. Elle s’inscrit dans les efforts visant à atteindre une croissance à deux chiffres dès 2026.

Sous l’impulsion du Premier ministre Lê Minh Hung, des objectifs chiffrés ambitieux ont été fixés afin de lever les barrières : réduire d’au moins 30% les formalités administratives, diminuer de moitié les délais de traitement ainsi que les coûts de conformité, et supprimer l’ensemble des procédures jugées inutiles. Il s’agit d’un message clair illustrant la détermination du chef du gouvernement à éliminer les obstacles administratifs déraisonnables et à faire de la réforme du climat des affaires une priorité.

Cette nouvelle phase s’accompagne d’un véritable changement de paradigme : le pays passe d’un système de contrôle a priori à un mécanisme de contrôle a posteriori. Selon plusieurs chefs d’entreprise, cette approche moderne permet aux autorités de se concentrer sur le respect des normes et standards, tout en offrant une plus grande liberté d’action aux acteurs privés dès le lancement de leurs activités.

Consolider la confiance des investisseurs

Hô Sy Hung, président de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam (VCCI), a souligné que cette évolution était essentielle non seulement pour améliorer le climat d’investissement et renforcer la compétitivité du pays à l’échelle régionale, mais aussi pour consolider la confiance des investisseurs dans les engagements du Parti et de l’État.

Photo : VNA/CVN

Le succès de cette réforme dépend toutefois de la modernisation des capacités de gestion et d’une mise en œuvre rigoureuse. Les économistes avertissent que la suppression des contrôles préalables exige, en contrepartie, un système clair de normes et de standards, des données numériques fiables et transparentes, ainsi qu’un contrôle renforcé grâce aux technologies de pointe afin d’éviter tout vide réglementaire.

Le ministère de la Justice a également rappelé la nécessité, pour chaque ministère et secteur, de proposer des solutions concrètes et applicables, afin que les simplifications annoncées ne restent pas de simples promesses sur le papier.

L’enjeu majeur réside désormais dans l’évolution des mentalités au sein de l’administration publique, notamment au niveau local. Pour que les réformes produisent des effets réels, les fonctionnaires devront abandonner les pratiques de gestion fondées sur le mécanisme du "demander-accorder".

Si ces réformes sont mises en œuvre de manière transparente, sur la base des données, de l’historique de conformité des entreprises et d’une responsabilisation claire, elles pourraient marquer un tournant historique dans la transformation du climat des affaires au Vietnam.

VNA/CVN