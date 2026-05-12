Hô Chi Minh-Ville : série de mesures pour stimuler la croissance par la consommation

Hô Chi Minh-Ville intensifie ses efforts en matière de programmes de relance du commerce, du tourisme et des services afin de dynamiser la consommation intérieure, l'un des principaux moteurs de la croissance économique à deux chiffres attendue cette année.

>> Hô Chi Minh-Ville : objectif de croissance ambitieux de 10,3% pour le 1er semestre

>> Hô Chi Minh-Ville muscle son approvisionnement énergétique pour soutenir la croissance

>> Hô Chi Minh-Ville accélère sa transformation numérique pour devenir un écosystème touristique expérientiel

>> Hô Chi Minh-Ville soutient sa croissance par l’investissement public

Photo : Tuôi Tre/CVN

Les entreprises et les détaillants espèrent que ces mesures augmenteront le pouvoir d'achat, stimulant ainsi la production, le commerce et les services. Parallèlement, le Service municipal de l'industrie et du commerce s'est également engagé à renforcer ses programmes promotionnels cet été.

Des consommateurs toujours à l'affût des bonnes affaires

Ce week-end, le hall central du centre commercial Estella Heights était bondé de clients à la recherche de bonnes affaires. Malgré la fin des promotions liées aux congés du 30 avril et du 1er mai, de nombreux magasins proposent encore de nouvelles offres pour encourager les achats.

Quynh Tiên, habitante du quartier d'An Khanh, a déclaré avoir acheté des valises et des vêtements à la mode pour préparer les prochaines vacances d'été de sa famille sur la côte. Tous les articles bénéficiaient d'une réduction de 30 à 50%, et l'achat de plus de trois articles donnait droit à une remise supplémentaire de 10 à 15% selon le type de produit. "Ce système de réductions cumulatives encourage toute la famille à faire plus de shopping. Nous avons quitté la ville pendant les vacances et nous regrettons de ne pas avoir pu profiter des soldes", a confié Mme Quynh Tiên.

D'après des observations réalisées dans plusieurs grands centres commerciaux de Hô Chi Minh-Ville, de nombreuses marques ont lancé des promotions et des offres spéciales, créant ainsi une période de soldes inhabituelle juste après les longues vacances précédentes.

Lors d'une virée shopping en milieu de journée dans un supermarché du quartier de Nhiêu Lôc, le 9 mai, Mme Pham Thi Huong (58 ans) a expliqué que les habitudes d'achat de sa famille avaient considérablement changé ces dernières années. Actuellement, Mme Huong attend généralement les grandes promotions des supermarchés avant d'acheter en gros, notamment des produits secs comme la sauce de poisson, le sel, le glutamate monosodique, ou des lots de lessive et de liquide vaisselle.

Photo : Tuôi Tre/CVN

De même, Tuyêt Trinh (30 ans, employée de bureau, habitante du quartier de Gia Dinh) explique qu'au lieu de faire ses courses au gré de ses envies, sa famille répartit désormais son budget de manière précise et proactive, catégorie par catégorie. "Il fait chaud en cette saison, alors nous achetons plus de fruits et de yaourts, mais nous n'osons acheter en gros que s'il y a des réductions importantes", a confié Tuyêt Trinh.

Quant à Lê Thi My Linh (25 ans, employée administrative), elle indique que sa famille maintient ses projets de vacances d'été comme les années précédentes, mais que cette année, toutes les dépenses sont calculées avec plus de rigueur.

Selon les commerçants, la stimulation de la demande des consommateurs ne se résume pas à "acheter plus", mais implique également de dynamiser l'ensemble de l'écosystème de services et d'augmenter le chiffre d'affaires des entreprises. Par conséquent, les programmes promotionnels doivent être authentiques et répondre aux besoins des consommateurs afin de les encourager à dépenser plus librement.

Les détaillants repensent leurs stratégies

Face à la pression croissante sur les dépenses, les enseignes de distribution ne se contentent plus de baisser leurs prix, mais repensent activement leurs stratégies de vente. De nombreuses entreprises combinent différentes solutions, comme l'amélioration de l'expérience client et le renforcement des programmes de fidélisation, afin de stimuler la demande.

Hô Thi Hông Dào, directrice marketing de Saigon Co.op, a déclaré que pendant la haute saison estivale, l'ensemble de son réseau privilégiera les opérations promotionnelles pour répondre à l'afflux de clients attendus. Après l'été, des offres seront mises en place pour la rentrée scolaire, et le dernier trimestre sera consacré au lancement des plans pour la période des fêtes de fin d'année. Chaque phase du cycle de vie du projet prévoit un plan spécifique pour stimuler la demande.

Photo: Tân Dat/CVN

En 2026, Saigon Co.op vise un chiffre d'affaires supérieur à 35 000 milliards de dôngs, contre 30 à 32 000 milliards de dôngs ces dernières années. Cela implique une croissance à deux chiffres pour l'entreprise. "Le pouvoir d'achat au sein de notre réseau a enregistré une croissance à deux chiffres, avec une hausse d'environ 15% au premier trimestre par rapport à la même période l'an dernier. Nous visons une croissance conforme aux objectifs de la ville et y voyons une opportunité d'accroître notre capacité de service et de renforcer notre compétitivité", a déclaré la directrice Hô Thi Hông Dào.

Pour sa part, un représentant de Lotte Mart a indiqué qu'au début de l'été, l'entreprise lancera un programme promotionnel intitulé "Produits essentiels à prix cassés" afin de stimuler la demande. Des milliers de produits essentiels bénéficieront notamment de réductions allant jusqu'à 50%, avec des remises encore plus importantes pour les achats en gros.

Parallèlement, le réseau de supermarchés WinMart poursuit ses importantes promotions, proposant de nombreux produits essentiels avec des offres "un acheté, un offert" et des réductions allant jusqu'à 50%.

Selon Dàm Duc Anh, directeur régional des supermarchés WinMart, les consommateurs sont de plus en plus prudents et sélectifs dans leurs dépenses. Les clients s'intéressent prioritairement aux programmes promotionnels, notamment aux offres du type "un acheté, un offert" ou aux promotions sur les achats en gros. Il a ajouté que : "Les programmes promotionnels aideront les consommateurs à optimiser leurs dépenses dans un contexte de maîtrise accrue des coûts. Par ailleurs, l'origine et la qualité des produits sont de plus en plus valorisées. C'est la stratégie de notre organisation, et une solution pour stimuler la demande et accroître le pouvoir d'achat".

Photo: Tân Dat/CVN

Ly Kim Chi, présidente de l'Association des industries agroalimentaires de Hô Chi Minh-Ville (FFA), a affirmé que l'industrie agroalimentaire de la ville s'efforce de maintenir un approvisionnement abondant et des prix relativement stables. Ceci contribue significativement à stimuler la demande et à favoriser la croissance économique de la localité. "Outre les entreprises participant au programme de stabilisation du marché, qui doivent s'engager auprès de la ville à garantir la stabilité de l'approvisionnement et des prix, celles qui n'y participent pas comprennent également la nécessité de maintenir des prix de vente stables afin de stimuler le pouvoir d'achat. Par conséquent, la plupart des entreprises se sont efforcées, s'efforcent et s'efforceront de réduire tous les coûts superflus afin de proposer les meilleurs prix possibles et d'accroître leur compétitivité", a-t-elle indiqué.

74 programmes de promotion commerciale

Nguyên Nguyên Phuong, directeur adjoint du Service de l'industrie et du commerce de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que le secteur s'attache à dynamiser les activités de promotion commerciale et à stimuler la demande des consommateurs, contribuant ainsi à la croissance prévue pour 2026. Cette démarche s'appuie notamment sur de nombreux nouveaux programmes d'une ampleur inédite.

Concrètement, grâce à la résolution du Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville relative à des politiques spécifiques de promotion commerciale, la localité a mis en place un ensemble de solutions concrètes et un mécanisme transparent. Il s'agit d'une différence majeure par rapport au reste du pays en matière de soutien aux entreprises, contribuant significativement à l'objectif de stimuler la demande et d'élargir les marchés. Début 2026, la ville a publié un plan de promotion du commerce comprenant 74 programmes majeurs, pour un montant total de plus de 200 milliards de dôngs.

Photo : Tân Dat/CVN

Selon lui, Hô Chi Minh-Ville étend cette année encore l'ampleur des programmes mis en place pour stimuler la croissance, tels que le programme "Connexion de l'offre et de la demande" et les promotions ciblées. Concernant notamment ces dernières, le secteur de l'industrie et du commerce prévoit de soumettre au Comité populaire municipal un plan systématique et stratégique pour l'ensemble de la période 2026-2030, et non plus annuellement comme par le passé.

Ce plan prévoit également d'étendre la portée et les connexions entre les principaux systèmes de distribution lors des grands événements d'achat, tels que la "Saison des achats" (Shopping Season). Le programme promotionnel sera notamment axé sur le tourisme et les activités culturelles afin d'attirer davantage de visiteurs à Hô Chi Minh-Ville, de stimuler leurs dépenses et ainsi de dynamiser la consommation.

"Outre la stimulation de la demande intérieure, le secteur de l'industrie et du commerce mène cette année de nombreuses actions de promotion à l'international, d'exportation de marchandises, de logistique et de sécurisation des chaînes d'approvisionnement… La stimulation de la demande intérieure est un moteur essentiel de la croissance économique. L'augmentation des dépenses de consommation favorise la production et le commerce", a souligné le directeur Nguyên Nguyên Phuong.

Une série d'offres spéciales pour attirer les touristes

Photo : Tân Dat/CVN

Un représentant de l'hôtel Continental Saigon a déclaré que la campagne "Bienvenue à l'été 2026", qui propose une série d'événements culinaires uniques jusqu'au 30 juin, offre des promotions exceptionnelles. Ainsi, les clients réservant une chambre à l'hôtel bénéficieront d'offres attractives, telles qu'une réduction immédiate de 10% sur le tarif de la chambre et un service de navette aéroport gratuit. De plus, les clients bénéficieront d'une réduction supplémentaire de 10% sur tous les services de restauration. Par ailleurs, le Continental Saigon lance un service traiteur extérieur, offrant le transport gratuit dans un rayon de 10 km et une remise de 5% pour les clients fidèles.

"Ces offres visent à encourager les consommateurs à visiter et à utiliser nos services plus souvent. Comme de nombreux autres hôtels et établissements de notre groupe, nous visons une croissance à deux chiffres de notre chiffre d'affaires, en phase avec la croissance de la ville", a déclaré le représentant du Continental Saigon.

D'après les rapports de différents services, au cours des quatre premiers mois de 2026, Hô Chi Minh-Ville a maintenu sa dynamique de reprise et de croissance. Le chiffre d'affaires total du commerce de détail (biens et services) a dépassé 639.000 milliards de dôngs, soit une hausse de 13,2% ; les recettes touristiques se sont élevées à 172.000 milliards de dôngs et les recettes budgétaires à plus de 325.700 milliards de dôngs.

Photo : Suôi Tiên/CVN

Durant les quatre premiers mois de cette année, on estime à 4,78 millions le nombre de visiteurs internationaux et à 19,2 millions le nombre de touristes nationaux à Hô Chi Minh-Ville. Plus précisément, pendant les congés commémoratifs des rois Hùng et les vacances du 30 avril et du 1er mai, soit du 25 avril au 3 mai 2026, la ville a accueilli environ 190.000 visiteurs internationaux et 1,5 million de visiteurs vietnamiens, pour des recettes touristiques totales estimées à 8.700 milliards de dôngs.

Cette année, le secteur touristique de Hô Chi Minh-Ville poursuit ses efforts pour stimuler la demande et renouveler l'expérience des visiteurs, notamment avec le lancement de près de 1.000 nouveaux produits et services. Le Festival du tourisme de Hô Chi Minh-Ville 2026 a généré à lui seul un chiffre d'affaires de plus de 120 milliards de dôngs grâce à la vente d'excursions et de produits touristiques.

Le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville a indiqué qu'il continuera, dans les prochains mois, à privilégier le développement du tourisme communautaire, de l'écotourisme et du tourisme nocturne, à renforcer la promotion publicitaire et à préparer d'importants événements tels que le Marathon international Techcombank de Hô Chi Minh-Ville 2026 et le 20e Salon international du tourisme de Hô Chi Minh-Ville (ITE HCMC 2026).

Tân Dat/CVN