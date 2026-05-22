Ninh Binh accueille un mégaprojet taïwanais dans les composants électroniques

Le 22 mai, au sein du parc industriel de Kim Bang 1, situé dans le quartier de Le Ho, province de Ninh Binh (Nord), la société à responsabilité limitée de la science et de la technologie AVC, filiale du groupe AVC, un consortium de premier plan originaire de Taïwan (Chine), a procédé à la cérémonie de mise en chantier d'une usine de composants électroniques, représentant un investissement total de 600 millions de dollars.

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Photo : VNA/CVN

Selon Cheng Ching-Hsiang, directeur général de la SARL AVC Science and Technology Vietnam, le Vietnam demeure l’un des marchés stratégiques les plus importants du groupe AVC en Asie. Édifiée sur une superficie de plus de 461 000 m², cette nouvelle infrastructure industrielle affichera une capacité annuelle de production de plus de 84 millions d’unités, correspondant à plus de 3,1 millions de tonnes de marchandises diverses.

L’usine se spécialisera principalement dans la fabrication de dispositifs de dissipation thermique haute performance destinés aux serveurs, notamment des ventilateurs de refroidissement, des dissipateurs thermiques, des plaques de refroidissement et des systèmes sophistiqués de refroidissement liquide. Elle produira également des composants techniques tels que des châssis de serveurs, des charnières et des connecteurs rapides.

Selon les prévisions, le projet achèvera ses phases d'investissement, de construction ainsi que l'installation de ses équipements techniques complexes pour entrer en pleine exploitation opérationnelle avant le mois de janvier 2027. Une fois sa phase de fonctionnement stabilisée, cette unité industrielle de pointe prévoit de générer environ 20 000 emplois directs, contribuant ainsi de manière substantielle à l'accroissement des revenus des populations locales et à l'accélération de la transition structurelle de la main-d'œuvre au niveau de la province de Ninh Binh.

Le groupe AVC avait déjà investi en 2020 dans une première usine, AVC 1, implantée dans le parc industriel de Dông Van 3. Dotée d’un capital de 400 millions de dollars, cette unité a enregistré un chiffre d’affaires de 1,1 milliard de dollars en 2025 et assure actuellement des emplois stables à plus de 12 000 travailleurs.

Avec l'achèvement de ce nouveau complexe, l'investissement total d'AVC au Vietnam atteindra un milliard de dollars, renforçant l’ambition du groupe de contribuer considérablement au développement de la ressource humaine et de l'économie régionale et devenir l’un des principaux fabricants mondiaux d’équipements de dissipation thermique.

Photo : VNA/CVN

S’exprimant à la cérémonie de mise en chantier, Nguyên Mai Thuân, directeur adjoint du Conseil de gestion des zones économiques et des parcs industriels de Ninh Binh, a exhorté l'investisseur à mobiliser toutes ses ressources pour garantir la qualité et le respect strict du calendrier approuvé. Il a également insisté sur le strict respect des réglementations environnementales, des normes de construction et des exigences en matière de sécurité incendie.

Il a également sollicité une coordination étroite entre les autorités locales et les départements sectoriels pour parachever la libération des terrains et les infrastructures de base. Le Conseil de gestion a réaffirmé son engagement à accompagner l'entreprise en garantissant un environnement d'investissement transparent, sécurisé ainsi que l'application diligente des politiques d'incitation légales et avantageuses.

VNA/CVN