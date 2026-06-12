Quand la diplomatie façonne l’avenir

L’histoire montre que chaque étape du développement du pays a toujours été étroitement liée à l’élargissement de son espace diplomatique et de ses relations extérieures. Cette réalité demeure aujourd’hui plus actuelle que jamais.

>> Accélération de la mise en œuvre de la Résolution N°06 sur la politique extérieure

Photo : VNA/CVN

Dans un monde marqué par des mutations rapides et une concurrence croissante, préserver un environnement de paix et de stabilité tout en mobilisant efficacement les ressources extérieures constitue un impératif stratégique. La Résolution N°06-NQ/TW du Bureau politique sur la mise en œuvre de la ligne diplomatique définie lors du XIVe Congrès national du Parti marque une nouvelle étape dans l’évolution de la pensée diplomatique vietnamienne. Elle qualifie désormais la diplomatie de mission "cruciale et permanente", lui conférant un rôle de pionnier dans la création de conditions extérieures favorables au développement national.

Lors de la conférence consacrée à la diffusion de la Résolution n°06-NQ/TW, le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a souligné que le développement du Vietnam est indissociable de celui de la région et du monde. Selon lui, la mobilisation conjointe de la force nationale et de celle de l’époque, ainsi que la combinaison des ressources internes et externes, constituent non seulement une nécessité objective, mais aussi une condition essentielle à la réalisation des ambitions de développement du pays.

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Cette vision s’inscrit dans la continuité de la ligne diplomatique du Parti et de la pensée du Président Hô Chi Minh, notamment depuis le lancement du Renouveau (Dôi moi) en 1986. Si, à l’époque, l’action extérieure avait pour priorité de rompre l’isolement, de mettre fin à l’embargo, d’élargir les relations internationales et de créer un environnement favorable, elle est aujourd’hui appelée à répondre à des exigences bien plus élevées.

Pour atteindre l’objectif de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045, le Vietnam a besoin de nouvelles ressources en matière de capitaux, de technologies, de savoir-faire, de marchés et de ressources humaines hautement qualifiées. Dans le même temps, le nouveau modèle de croissance, fondé sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique, exige une intégration internationale plus profonde que jamais.

Cette ambition s’appuie sur les acquis de quarante années de Renouveau.

Autrefois confronté à l’isolement et à l’embargo, le Vietnam entretient aujourd’hui des relations diplomatiques avec 194 pays et a établi 38 cadres de partenariat. Il est également un membre actif de plus de 70 organisations et forums internationaux. Sur le plan économique, le pays échange avec 230 pays et territoires et participe à un vaste réseau de 20 accords de libre-échange. Depuis 1986, la taille de son économie a été multipliée par près de 100, le hissant parmi les 32 plus grandes économies du monde, tandis que le revenu moyen par habitant est passé de moins de 100 dollars à plus de 5.000 dollars.

L’adhésion à l’ASEAN en 1995, l’intégration à l’APEC en 1998, l’entrée à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) en 2007, puis la signature d’accords de libre-échange de nouvelle génération tels que le CPTPP, l’EVFTA ou le RCEP ont permis au Vietnam non seulement d’élargir ses marchés, mais aussi de renforcer sa compétitivité. Ces étapes ont favorisé l’attraction des investissements, les transferts de technologies et une intégration plus profonde dans les chaînes de valeur mondiales.

L’intégration internationale est ainsi devenue un puissant moteur de renforcement des capacités nationales, soutenant efficacement le développement dans des secteurs tels que l’éducation, la santé, la science et la technologie, tout en favorisant une insertion toujours plus poussée de l’économie vietnamienne dans l’économie mondiale.

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Ces résultats ne reflètent pas seulement le succès de l’intégration internationale. Ils montrent aussi que chaque avancée du pays s’est accompagnée d’un élargissement de son espace diplomatique.

L’apport majeur de la Résolution n° 06-NQ/TW réside dans le fait que, pour la première fois, la diplomatie est élevée au rang de mission "cruciale et permanente", au même titre que la défense et la sécurité nationales.

Il s’agit d’une évolution importante dans la pensée de la direction du Parti.

Alors qu’auparavant la diplomatie contribuait principalement au maintien de la paix et à la création de conditions extérieures favorables, elle est désormais appelée à jouer un rôle de première ligne dans la détection et la prévention précoces des risques de conflit. Autrement dit, une mission nouvelle et bien plus vaste est désormais confiée à l’appareil diplomatique.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a clairement défini cette évolution : passer d’une "diplomatie au service de la préservation de l’espace de développement" à une "diplomatie créatrice de capacités de développement national" ; de "l’intégration aux marchés" à la "création de nouveaux marchés" ; et du statut de pays qui "participe aux règles jeu" à celui qui "contribue à les façonner".

C’est là sans doute l’une des évolutions les plus marquantes de la ligne diplomatique définie lors du XIVe Congrès national du Parti.

Cette approche reflète la nouvelle position et les nouvelles capacités du pays. Alors que le Vietnam dispose d’un vaste réseau de relations extérieures et que son économie affiche un degré d’ouverture élevé, la diplomatie ne peut plus se limiter au maintien des partenariats existants ou à l’attraction traditionnelle des ressources extérieures. Elle doit désormais contribuer activement à l’ouverture de nouveaux espaces de croissance.

Cela suppose une diversification accrue des marchés et des partenaires, ainsi qu’une sélection plus ciblée des investissements directs étrangers (IDE), privilégiant les projets de haute technologie et les transferts de savoir-faire. L’action extérieure est également appelée à promouvoir une "diplomatie technologique", fondée sur l’innovation et les liens avec les grands centres scientifiques mondiaux. Elle implique enfin une participation plus active à l’élaboration des règles et des normes internationales dans les secteurs émergents.

C’est dans cet esprit que la Résolution n° 06-NQ/TW ne se limite pas à la défense des intérêts nationaux, mais met également l’accent sur les responsabilités du Vietnam à l’égard de la communauté internationale. Le pays est appelé à jouer un rôle plus actif dans la réponse aux défis mondiaux, notamment le maintien de la paix, la lutte contre le changement climatique, la sécurité alimentaire, le développement durable, l’action humanitaire et les opérations de secours.

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Cette évolution s’inscrit dans le prolongement naturel de la nouvelle stature acquise par le Vietnam.

Le Président Hô Chi Minh enseignait : "La force réelle est comme le gong, et la diplomatie est comme le son qu'il produit. Si le gong est de qualité, le son portera loin". Si les ressources internes demeurent le facteur décisif, leur pleine valorisation dépend aussi de la capacité à tirer parti des opportunités et des conditions extérieures.

La Résolution n°06-NQ/TW s’inscrit dans la continuité de la ligne diplomatique du Parti et de la pensée du Président Hô Chi Minh, tout en les enrichissant dans un contexte nouveau.

Si l’intégration internationale a contribué à créer un environnement favorable au développement, l’action extérieure est aujourd’hui appelée à ouvrir la voie, à protéger et à élargir cet espace afin d’accompagner le pays vers son objectif de devenir une nation développée à revenu élevé à l’horizon 2045.

VNA/CVN