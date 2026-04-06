Croissance soutenue des ventes au détail et des services en début d'année

Selon le récent rapport sur la situation socio-économique publié par l’Office national des statistiques, les indicateurs du commerce de détail et des services à la consommation au Vietnam affichent des signaux particulièrement encourageants au premier trimestre 2026.

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Le total des ventes au détail de biens et des revenus des services de consommation est estimé à 1.902,8 billions de dôngs (72,2 milliards de dollars), marquant une progression de 10,9% par rapport à la même période de l'année précédente. Pour le seul mois de mars 2026, ce chiffre a atteint 638,6 billions de dôngs, soit une hausse significative de 12,1% en glissement annuel.

Photo : VNA/CVN

L'analyse sectorielle révèle une accélération homogène de la consommation nationale, la vente au détail de marchandises demeurant le pilier central avec 1.452,4 billions de dôngs, représentant 76,3% du total et une croissance de 10,9%.

Parmi les segments les plus dynamiques, l'habillement arrive en tête avec une hausse de 9,9%, suivi de près par les produits alimentaires (+9,8%) et les ustensiles et équipements ménagers (+8,2%). Sur le plan géographique, les provinces de Quang Ninh et de Bac Ninh se distinguent par des croissances respectives de 12,8% et 11,4%.

Le secteur de l'hébergement et de la restauration enregistre également une performance robuste avec un chiffre d'affaires de 234,7 billions de dôngs, en hausse de 13,3%, porté par l'effervescence de localités telles que Dà Nang et Cân Tho.

Parallèlement, le tourisme confirme son rôle de secteur de pointe avec des revenus estimés à 22,9 billions de dôngs, soit une augmentation annuelle de 12,5%. Cette vitalité s’explique par une affluence record de 6,76 millions de visiteurs internationaux au cours du trimestre, le niveau le plus élevé jamais enregistré pour une période de début d'année, alors que le nombre de touristes vietnamiens à l’étranger a chuté de 55%, pour s’établir à 1,2 million de départs.

Cette dynamique positive se reflète également dans les secteurs du transport et des télécommunications : le transport de passagers a bondi de 18,3% et le fret de 14,5%, tandis que le chiffre d'affaires des télécommunications a progressé de 6,3%, atteignant 102,8 billions de dôngs.

Pour les experts, ces résultats constituent une base solide pour la croissance économique des trimestres à venir, même si la vigilance reste de mise face à l’ouverture de l’économie vietnamienne.

Nguyên Thu Oanh, responsable des statistiques des services et des prix à l’Office national des statistiques, souligne que pour maintenir une croissance à deux chiffres en 2026, le pays devra déployer des solutions concertées et flexibles. Elle préconise notamment l’intensification des programmes de promotion numérique, une fiscalité adaptée pour soutenir la production locale, ainsi qu’un contrôle rigoureux des prix des produits essentiels, tels que les carburants, afin de préserver le pouvoir d’achat.

En capitalisant sur une croissance de 10,9% des ventes au détail et des services au premier trimestre, l’élan de l’investissement public, l’afflux de touristes et la hausse des revenus des travailleurs, tout en maintenant une inflation maîtrisée, le marché intérieur de plus de 103 millions d’habitants devrait contribuer significativement à la croissance du Produit Intérieur Brut (PIB) sur l’ensemble de l’année, a-t-elle estimé.

VNA/CVN