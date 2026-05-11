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Politique
Le Vietnam félicite le nouveau Premier ministre bulgare

Le Premier ministre Lê Minh Hung a envoyé ce lundi 11 mai ses félicitations au nouveau Premier ministre bulgare, Roumen Radev.

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Roumen Radev, nouveau Premier ministre bulgare. 
Photo: PAP/VNA/CVN

À l’occasion de l’élection de Roumen Radev au poste de Premier ministre bulgare, le Premier ministre vietnamien Lê Minh Hung lui a adressé, le 11 mai 2026, un message de félicitations.

Le même jour, le ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung a également envoyé un message de félicitations à Velislava Petrova-Chamova à l’occasion de sa nomination au poste de ministre bulgare des Affaires étrangères.

VNA/CVN

#Vietnam #Bulgarie #relation #félicitation

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