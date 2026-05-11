Le Comité permanent de l’AN demande un traitement rigoureux des pétitions publiques

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale (AN) a souligné que les questions soulevées à plusieurs reprises par les électeurs, en particulier celles qui touchent aux droits et intérêts légitimes du peuple, doivent faire l’objet d’un suivi et d’un traitement exhaustifs et cohérents.

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Photo : VNA/CVN

Le Comité permanent a examiné, lors de sa deuxième session du 11 mai, un rapport sur les pétitions publiques et les vœux des citoyens pour les mois de mars et avril.

Il a insisté sur le fait que l’écoute du peuple, la compréhension de ses préoccupations et la prise en compte de ses intérêts doivent être de fond et non de simple formalisme ; les réponses aux citoyens doivent être rapides et transparentes ; et les recommandations publiques doivent être traitées de manière approfondie et efficace.

Présentant le rapport, la présidente de la Commission des vœux du peuple et de la surveillance de l’Assemblée nationale, Lê Thi Nga, a déclaré que les électeurs et le public appréciaient et faisaient confiance au leadership proactif, flexible et déterminé du Parti et de l’État en matière de gouvernance socio-économique.

Ils ont manifesté leur soutien à la poursuite de la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir la croissance économique, à stabiliser la macroéconomie, à maîtriser l’inflation et à préserver les principaux équilibres économiques, ainsi qu’à garantir la sécurité économique, énergétique, monétaire et alimentaire, de même que l’ordre et la sécurité sociaux.

Cependant, malgré ces avancées, les électeurs et les citoyens restent préoccupés par plusieurs problèmes urgents qui affectent directement leurs moyens de subsistance et leur bien-être social.

Il s’agit notamment de l’approvisionnement et du prix des carburants, des risques liés à la sécurité alimentaire, des dégâts causés par les phénomènes météorologiques extrêmes, du manque d’écoles publiques, en particulier de lycées à Hanoï, et de la surcharge de travail des fonctionnaires communaux suite à une restructuration administrative sans ajustements politiques correspondants.

Des inquiétudes ont également été soulevées concernant les risques liés à la circulation sur certains tronçons de l’autoroute Nord-Sud, la pollution environnementale dans les zones rurales, la surfréquentation touristique pendant les vacances, la contrefaçon et la publicité mensongère sur les réseaux sociaux, la fraude en ligne et le vol de données personnelles, ainsi que les difficultés d’accès aux services publics après la réorganisation administrative.

Les parents et les élèves ont exprimé une inquiétude particulière quant au choix des combinaisons de matières à partir de la classe de dixième, dans un contexte d’orientation insuffisante et d’informations instables concernant les admissions.

Les membres du Comité permanent de l’Assemblée nationale ont globalement approuvé le rapport et ont appelé le Conseil des affaires ethniques, les commissions et les délégations parlementaires de l’Assemblée nationale à renforcer leurs activités de contrôle thématique, notamment dans les domaines suscitant un vif intérêt public.

Ils ont souligné que les informations recueillies par le biais de pétitions publiques devaient constituer un élément essentiel des activités législatives, du contrôle et de la prise de décision sur les grandes questions nationales. Les sujets régulièrement soulevés par les électeurs et touchant les intérêts légitimes des citoyens, ont-ils déclaré, doivent faire l’objet d’un suivi jusqu’à leur résolution complète.

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale a également exhorté le gouvernement et le Premier ministre à poursuivre leurs efforts pour répondre aux préoccupations du public, en particulier en proposant des solutions visant à atteindre une croissance à deux chiffres, à promouvoir la décentralisation, à simplifier les procédures administratives et à alléger les coûts de mise en conformité pour les citoyens et les entreprises.

Par ailleurs, le gouvernement a été invité à revoir les politiques relatives aux fonctionnaires, notamment au niveau communal, et à intensifier ses efforts pour lutter contre la pollution environnementale, les infractions aux normes de sécurité alimentaire, les escroqueries en ligne, les problèmes de sécurité des données personnelles, la maltraitance infantile, le manque d’écoles publiques et les carences des infrastructures de transport et de l’organisation du trafic.

Au cours de la même session, le Comité permanent de l’Assemblée nationale a également examiné l’Ordonnance portant modification et complément de certaines dispositions de l’Ordonnance sur la consolidation des documents normatifs juridiques.

VNA/CVN