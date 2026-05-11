Un historien brésilien affirme la valeur intemporelle de la pensée Hô Chi Minh

À l’occasion du 115 e anniversaire du départ du Président Hô Chi Minh pour le salut national (5 juin 1911 - 5 juin 2026) et de son 136 e anniversaire de naissance (19 mai 1890 - 19 mai 2026), le correspondant de l'Agence Vietnamienne d'Information en Amérique du Sud a interviewé le 10 mai, Pedro Oliveira, secrétaire général de l'Association d'amitié Brésil - Vietnam (ABRAVIET) sur la valeur intemporelle de la pensée Hô Chi Minh pour la révolution mondiale et les relations Vietnam - Brésil dans le contexte actuel.

>> Un livre sur la pensée Hô Chi Minh sur la culture sorti en librairie

>> En Argentine, un séminaire met en lumière la pensée Hô Chi Minh

>> La pensée Hô Chi Minh reste d’actualité, selon un journaliste argentin

Il a affirmé que le départ de Nguyên Ai Quôc (alias Hô Chi Minh) en 1911 revêtant des significations particulièrement importantes dans le contexte où le Vietnam subissant la domination française depuis 1858. Il a souligné qu'entre 1911 et son retour en 1941, Hô Chi Minh a étudié le contexte international pour définir l'orientation révolutionnaire de sa nation. Son rôle fut déterminant dans la création du Parti communiste indochinois en 1930, posant les fondements de la libération et de la réunification.

Concernant le soutien mondial, il a rappelé que la solidarité internationale anti-impérialiste fut cruciale pour la victoire du Vietnam. Le peuple brésilien a soutenu cette juste lutte dans le passé et continue d'accompagner le développement national actuellement.

Selon lui, le livre "Hô Chi Minh : Vie et œuvre du leader de la libération nationale du Vietnam", édité par l’Association d'amitié Brésil - Vietnam en portugais au Brésil, puis en espagnol et en vietnamien, est un outil précieux pour promouvoir les réussites politiques, économiques et sociales du peuple sous la direction du Parti communiste du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Évaluant sa pensée, il a identifié deux noyaux. D'abord, sa contribution politico-idéologique au mouvement communiste mondial souligne que l'émancipation ouvrière nécessite le soutien absolu des partis révolutionnaires aux luttes anticoloniales sur chaque continent, dont l'Amérique latine. Ensuite, la lutte de libération doit s'unir à l'édification du socialisme. Cette ligne a aidé le pays à vaincre les envahisseurs pour bâtir une nation pacifique, développée, équitable et technologiquement avancée.

Quant aux relations bilatérales, il a exprimé sa confiance dans les projets d'innovation, de sciences, de technologies et universitaires pour renforcer la solidarité. Il note un fort potentiel d'échanges d'étudiants, de professeurs, d'artistes et de sportifs, spécialement en football.

Le 9 mai, l'Association d'amitié Brésil - Vietnam a organisé un événement dans le quartier de Santa Teresa à Rio de Janeiro, visité par l'Oncle Hô en 1912. La statue présente à Santa Teresa honore son voyage historique et la solidarité bilatérale. L'œuvre témoigne du profond respect brésilien et devient un espace politico-culturel pour les organisations d'amitié envers le Vietnam.

Pedro Oliveira a ajouté que l'Association d'amitié Brésil - Vietnam y organise chaque année des commémorations, des dépôts de fleurs et des échanges culturels pour présenter la vie, l'œuvre et la pensée de Hô Chi Minh aux Brésiliens. Ces activités aident la jeunesse brésilienne à mieux comprendre l'histoire de libération nationale et les réussites actuelles de développement du Vietnam.

VNA/CVN