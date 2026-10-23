Le Vietnam exprime sa sympathie à la Chine après un violent séisme au Tibet

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|Des équipes de pompiers et de secouristes sont déployées dans les zones touchées par le séisme.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, Tô Lâm, le Premier ministre Lê Minh Hung, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân et le permanent du Secrétariat du Comité central du PCV, Trân Câm Tu, ont adressé ces messages au secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois Xi Jinping, au Premier ministre du Conseil des affaires d’État, Li Qiang, au président du Comité permanent de l’Assemblée populaire nationale Zhao Leji, ainsi qu’à Cai Qi, membre du Comité permanent du Bureau politique, secrétaire du Secrétariat et directeur du Bureau général du Comité central du Parti communiste chinois.
Le même jour, le ministre vietnamien des Affaires étrangères Lê Hoài Trung a adressé un message de sympathie à Wang Yi, directeur du Bureau de la Commission centrale pour les Affaires étrangères et ministre chinois des Affaires étrangères.
VNA/CVN